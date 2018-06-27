إحالة الإعلامية شيرين الرفاعي للتحقيق في السعودية بسبب فيديو نشرته على مواقع التواصل
قررت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية، إحالة الإعلامية شيرين الرفاعي للتحقيق، بعد ظهورها بملابس "غير محتشمة" خلال تقديمها تقريرًا عن قيادة المرأة للسيارة في المملكة.
وقد أثارت الإعلامية السعودية شيرين الرفاعي الجدل مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ارتدائها ثيابا "أثارت جدلا" أثناء تغطيتها لليوم الثاني من دخول قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية حيز التنفيذ.
ودفع ذلك المغردين السعوديون إلى إطلاق هاشتاغ #عاريه_تقود_بالرياض منتقدين ما قامت به الإعلامية السعودية.
ورأى منتقدوا شيرين أن: "كل من تمس القيم والهوية الوطنية وتشوه الصورة الذهنية للمرأة السعودية سيكون العقاب بانتظارها وستحال للجهات المختصة نظير تجاوزاتها الفاضحة ولن تقف الأجهرة المعنية مكتوفة الأيدي لأن هناك تنسيقا وتناغما بين كل القطاعات ومن بينها #الإعلام و #النيابة_العامة. "
وقررت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية، إحالة شيرين الرفاعي للتحقيق.
وقالت الهيئة في تغريدة على حسابها عبر تويتر: "الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تحيل مذيعة تلفزيونية للتحقيق، بعد انتشار مقطع فيديو في مواقع التواصل، تظهر خلاله وهي تقدّم تقريرًا عن قيادة المرأة، وكانت ترتدي ملابس غير محتشمة، في مخالفة للأنظمة والتعليمات".
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر الإحالة.
وأظهر مغردون سعوديون حبهم للإعلامية شيرين الرفاعي من خلال تغريدات مؤيدة لها.
وتناقل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خبر مغادرة الإعلامية شيرين الرفاعي للأراضي السعودية قبل إحالتها للتحقيق، وذلك حسب ما جاء في بعض وسائل الإعلام السعودية.