قررت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية، إحالة الإعلامية شيرين الرفاعي للتحقيق، بعد ظهورها بملابس "غير محتشمة" خلال تقديمها تقريرًا عن قيادة المرأة للسيارة في المملكة.

مصدر الصورة Youtube Al Aan TV Image caption الإعلامية السعودية شيرين الرفاعي

وقد أثارت الإعلامية السعودية شيرين الرفاعي الجدل مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ارتدائها ثيابا "أثارت جدلا" أثناء تغطيتها لليوم الثاني من دخول قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية حيز التنفيذ.

ودفع ذلك المغردين السعوديون إلى إطلاق هاشتاغ #عاريه_تقود_بالرياض منتقدين ما قامت به الإعلامية السعودية.

ورأى منتقدوا شيرين أن: "كل من تمس القيم والهوية الوطنية وتشوه الصورة الذهنية للمرأة السعودية سيكون العقاب بانتظارها وستحال للجهات المختصة نظير تجاوزاتها الفاضحة ولن تقف الأجهرة المعنية مكتوفة الأيدي لأن هناك تنسيقا وتناغما بين كل القطاعات ومن بينها #الإعلام و #النيابة_العامة. "

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @b_otyf كل من تمس القيم والهوية الوطنية وتشوه الصورة الذهنية للمرأة السعودية سيكون العقاب بانتظارها وستحال للجهات المختصة نظير تجاوزاتها الفاضحة ولن تقف الأجهرة المعنية مكتوفة الأيدي لأن هناك تنسيقا وتناغما بين كل القطاعات ومن بينها #الإعلام و #النيابة_العامة. "#عاريه_تقود_بالرياض" — بندر عطيف (@b_otyf) ٢٦ يونيو ٢٠١٨

وقررت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية، إحالة شيرين الرفاعي للتحقيق.

وقالت الهيئة في تغريدة على حسابها عبر تويتر: "الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تحيل مذيعة تلفزيونية للتحقيق، بعد انتشار مقطع فيديو في مواقع التواصل، تظهر خلاله وهي تقدّم تقريرًا عن قيادة المرأة، وكانت ترتدي ملابس غير محتشمة، في مخالفة للأنظمة والتعليمات".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @gcamsa الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تحيل مذيعة تلفزيونية للتحقيق، بعد انتشار مقطع فيديو في مواقع التواصل، تظهر خلاله وهي تقدّم تقريراً عن قيادة المرأة، وكانت ترتدي ملابس غير محتشمة، في مخالفة للأنظمة والتعليمات. pic.twitter.com/30q8mARO8V — الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع (@gcamsa) ٢٦ يونيو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @media_ksa أحالت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع مذيعة تلفزيونية للتحقيق، بعد انتشار مقطع فيديو في مواقع التواصل، تظهر خلاله وهي تقدّم تقريراً عن قيادة المرأة، وكانت ترتدي ملابس غير محتشمة، في مخالفة للأنظمة والتعليمات. pic.twitter.com/xftr9Jeuqj — وزارة الإعلام (@media_ksa) ٢٦ يونيو ٢٠١٨

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر الإحالة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @qahtanii_m #امنيه_ودك_تقولها

ان يستمر الشعب الواعي في محاربة اوجه الفساد الاخلاقي والاداري والمالي ، صوتك كمواطن غيور على دينك ووطنك سيصل للمسئولين لا محالة ولكم في امر احالة المذيعة الفاسدة ( شيرين الرفاعي ) الى التحقيق اكبر دليل على وصول اصواتنا للقنوات الرسمية ، دعوا اصواتكم تعلو بالحق pic.twitter.com/rtPy3EXzeJ — محمد القحطاني (@qahtanii_m) ٢٧ يونيو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @0501509090A المفروض يمنع على أي مقيم أن يمثل الدوله في أي قطاع حكومي أو إعلامي وإحالة كل من يخالف ذلك المنع بالترحيل والمنع من دخول البلد للأسف كثير من يمثلون البلد إعلاميآ وهم مقيمين.

عمر حسين

بدر صالح

شيرين الرفاعي وغيرهم للأسف كثير إلي متى؟. — عبدالعزيز العمري🇸🇦 (@0501509090A) ٢٦ يونيو ٢٠١٨

وأظهر مغردون سعوديون حبهم للإعلامية شيرين الرفاعي من خلال تغريدات مؤيدة لها.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mk00Jz ناس مريضه و عنده هلوسه

ماعليك منهم الاعلاميه و القديره شيرين الرفاعي تحيه و تقدير واجلال لك

هذا عملك الميداني

والقانون معاك — Ahmed Farghly (@mk00Jz) ٢٧ يونيو ٢٠١٨

وتناقل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خبر مغادرة الإعلامية شيرين الرفاعي للأراضي السعودية قبل إحالتها للتحقيق، وذلك حسب ما جاء في بعض وسائل الإعلام السعودية.