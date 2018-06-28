غضب سعودي بسبب #فاتوره_الكهرباء

قضايا اليوم: استياء سعودي من فاتورة الكهرباء الإلكترونية لدورة شهر يونيو / حزيران 2018، وتذمر مغربي من حكم بالسجن 20 عاما على ناصر الزفزافي قائد الاحتجاجات الشعبية، وحزن بسبب إقصاء المنتخب الألماني من كأس العالم بعد خسارته أمام كوريا الجنوبية بهدفين لصفر.

#فاتوره_الكهرباء

مصدر الصورة Youtube هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج ECRA Image caption هيئة تنظيم الكهرباء في السعودية

نبدأ من المملكة العربية السعودية حيث صب مواطنون سعوديون غضبهم على هيئة تنظيم الكهرباء بعد إصدار فاتورة الكهرباء الإلكترونية لشهر يونيو/ حزيران 2018، والتي تضمنت التعريفة والأسعار الجديدة للكهرباء والتي بدأ سريانها منذ بداية العام الحالي 2018.

وأطلق المغردون السعوديون هاشتاغ #فاتوره_الكهرباء الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في السعودية حاصدا أكثر من 82 ألف تغريدة، عبر من خلالها المستخدمون عن رفضهم لهذه الأسعار.

فقال مغرد: "أنا مغادر بيتي لي ٢٢ يوم، وتجي #فاتوره_الكهرباء بمبلغ ٤١٠ ريال، علماً بأنه لا يعمل في البيت ع الكهرباء سوى ثلاجة واحدة فقط ..!! ما يحدث شي لا يحتمل، حسبنا الله ونعم الوكيل"

ولم يتسن لبي بي سي الحصول على رد رسمي من هيئة تنظيم الكهرباء بشأن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل.

ناصر الزفزافي

ومن السعودية إلى المغرب حيث اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب غضبا بعد أن أصدرت محكمة مغربية حكما بالسجن 20 عاما على ناصر الزفزافي، قائد الاحتجاجات الشعبية أو "الحراك الشعبي" في منطقة الريف ومدينة الحسيمة شمالي المغرب.

واتهمت المحكمة الزفزافي "بالمؤامرة ضد أمن وسلامة الدولة، وبالتحريض لارتكاب أعمال عنف وتخريب، والقتل في أكثر من منطقة ... وأيضا تهمة التحريض علنا ضد وحدة المملكة المغربية وسيادتها، وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية".

وبعد صدور الحكم، عبر كثير من المغاربة عن رفضهم لحكم اعتبروه ظالما .

#المانيا_كوريا_الجنوبية

وأخيرا إلى كأس العالم حيث أقصي حامل اللقب المنتخب الألماني من البطولة بعد خسارته أمام منتخب كوريا الجنوبية بهدفين لصفر.

وكان هاشتاغ #المانيا_كوريا_الجنوبية من ضمن أكثر الهاشتاغات انتشارا في العالم العربي إذ حصد أكثر من 68 ألف تغريدة، أعرب من خلالها مشجعو المنتخب الألماني عن حزنهم لخروجه من الدور الأول.