مصريون يحيون ذكرى 30 يونيو بهاشتاغ #اوصف_30يونيو_فتويته

قضايا اليوم: يحيي مصريون ذكرى مطالبتهم برحيل الرئيس محمد مرسي، ويواصل الجيش السوري تقدمه في درعا ويسيطر على مناطق جديدة في ريفها، وانطلاق دور ال 16 من نهائيات كأس العالم 2018.

ذكرى 30 يونيو

مصدر الصورة Getty Images Image caption صورة من مظاهرات 30 يونيو في مصر

خرج مصريون يوم 30 يونيو/حزيران 2013 في مظاهرات للمطالبة برحيل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، الذي أمضى عامًا واحدًا في الحكم، وفي يوم 3 يوليو/تموز، أعلن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي وقتها انهاء حكم محمد مرسي.

وأطلق مغردون مصريون هاشتاغ #اوصف_30يونيو_فتويته للاحتفال بذكرى 30 يونيو، وتصدر الهاشتاغ قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في مصر حصدا أكثر من 15 ألف تغريدة، وعبر عدد كبير من رواد تويتر عن سعادتهم بالمشاركة في ثورة 30 يونيو، مؤكدين أن الثورة أعادت بداخلهم إحساس الوطنية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @sarafahmmy #اوصف_30يونيو_فتويته

ده اليوم اللي حسيت فيه اني برد لبلدي كرامتها واعتبارها

مظنش ان فيه كلام يوصف الاحساس ده

ورغم الاحباط اللي كان بيحس بيه ناس كتير

انا كنت متفائلة جدا ومصدقة ان اليوم ده هيجي واشتغلت عليه وسعيت له

ووصلت له وشوفته زي ما تصورته

وهفضل طول عمري احمد ربنا عليه — Sara Fahmy (@sarafahmmy) ٢٩ يونيو ٢٠١٨

واستخدم معارضو يوم 30 يونيو/حزيران 2013 الهاشتاغ نفسه لشن هجوم على الذين خرجوا إلى الشوارع في ذلك اليوم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Excelance7 #اوصف_30يونيو_فتويته

الإصلاح الاقتصادي للسيسي جعل المواطن مبقاش معاه فلوس

فبالتالي بطل يشتري اي حاجة

وابتدي يفلس فبدأ يبيع الي حيلته ،، — جناب الكومندا المهم (@Excelance7) ٢٩ يونيو ٢٠١٨

درعا

لليوم الثاني عشر على التوالي، يواصل الجيش السوري قصفه الجوي وتقدمه البري باتجاه درعا والقنيطرة في الجنوب السوري بهدف إعادة السيطرة عليها.

واستخدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ درعا، وكلمة درعا في أكثر من 36 ألف تغريدة، وعبر بعض المستخدمين عن فرحهم بتقدم الجيش ومطالبين بالقضاء على بقايا ما وصفوه بالإرهاب.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @BassamJaara البنتاغون قالها صراحة ان مايهمه هو تنظيم الدولة وليس الهجوم على درعا .. منذ اليوم الأول قلنا ان الادارة الامريكية عدو للشعب السوري — بسام جعارة (@BassamJaara) ٢٩ يونيو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @HoseinMortada #حسين_مرتضى



أهالي بلدة ام ولد بريف درعا الشرقي يرفعون علم الجمهورية العربية السورية فوق الابنية ويخرجون بمسيرات مؤيدة للجيش السوري — #حسين_مرتضى (@HoseinMortada) ٢٩ يونيو ٢٠١٨

وفي المقابل قال مغردون إن حقيقة سيطرة النظام على قرى درعا التي يعلنها هي سيطرة وهمية لأن "الثوار" بسبب غزارة الغارات والقصف يتراجعون عن البلدة المستهدفة ويتقدم الجيش بدون اشتباك.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @grah_syria حقيقة سيطرة النظام على قرى #درعا التي يعلنها نهاراً فقط هي سيطرة وهمية لأن الثوار بسبب غزارة الغارات والقصف يتراجعون عن البلدة المستهدفة ويتقدم الجيش بدون اشتباك وفي الليل يعودون ليصطادوهم كالجرذان والدليل عدد شهداء المعارك قليل

ومن ينقل غير ذلك ضفدع الكتروني#حوران_مقبرة_الغزاة — جرّاح #درعا (@grah_syria) ٢٩ يونيو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Abdulazizch مدينه سوريه اسمها درعا تباد بكل انواع الاسلحة وهذا شيء مب جديد .. التطور ان الاردن المجاوره لها قفلت حدودها ورفضت تستقبل أي لاجئ بما فيهم الجرحى عشان ما يسببون زحمه عليهم .. وش ممكن الواحد يقول بهالحاله ؟ — عبدالعزيز ماتيتش (@Abdulazizch) ٢٩ يونيو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @YZaatreh درعا ليست خاتمة المأساة، وإن كانت الشاهد الأكبر على تواطؤ القوى الكبرى على الشعب السوري، وإصرارها على بقاء النظام تبعا لهواجس الصهاينة. درعا فضيحة خامنئي وحلفائه، مع أن فضيحتهم مكشوفة من قبل. لم تنته المعركة بعد، ولن تنتهي ولو سيطروا على كل البلد، زمن العنف الرخيص سيطارد القتلة. — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) ٢٩ يونيو ٢٠١٨

الدور ال16 من نهائيات كأس العالم

ينطلق اليوم دور 16 من نهائيات كأس العالم، وستكون افتتاحية الدور الثاني قويةً جداً حيث ستجمع فرنسا متصدرة المجموعة الثالثة، والأرجنتين التي عبرت بصعوبة كوصيفة عن المجموعة الرابعة، وفي نفس اليوم ستواجه أوروجواي متصدرة المجموعة الأولى البرتغال وصيفة المجموعة الثانية.

ومع انطلاق دور ال 16 للمونديال أطلق مغردون هاشتاغ #توقع_نهايي_كاس_العالم حاصدا أكثر من 23 ألف تغريدة.