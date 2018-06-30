مصريون يحيون ذكرى 30 يونيو بهاشتاغ #اوصف_30يونيو_فتويته
قضايا اليوم: يحيي مصريون ذكرى مطالبتهم برحيل الرئيس محمد مرسي، ويواصل الجيش السوري تقدمه في درعا ويسيطر على مناطق جديدة في ريفها، وانطلاق دور ال 16 من نهائيات كأس العالم 2018.
ذكرى 30 يونيو
خرج مصريون يوم 30 يونيو/حزيران 2013 في مظاهرات للمطالبة برحيل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، الذي أمضى عامًا واحدًا في الحكم، وفي يوم 3 يوليو/تموز، أعلن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي وقتها انهاء حكم محمد مرسي.
وأطلق مغردون مصريون هاشتاغ #اوصف_30يونيو_فتويته للاحتفال بذكرى 30 يونيو، وتصدر الهاشتاغ قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في مصر حصدا أكثر من 15 ألف تغريدة، وعبر عدد كبير من رواد تويتر عن سعادتهم بالمشاركة في ثورة 30 يونيو، مؤكدين أن الثورة أعادت بداخلهم إحساس الوطنية.
واستخدم معارضو يوم 30 يونيو/حزيران 2013 الهاشتاغ نفسه لشن هجوم على الذين خرجوا إلى الشوارع في ذلك اليوم.
درعا
لليوم الثاني عشر على التوالي، يواصل الجيش السوري قصفه الجوي وتقدمه البري باتجاه درعا والقنيطرة في الجنوب السوري بهدف إعادة السيطرة عليها.
واستخدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ درعا، وكلمة درعا في أكثر من 36 ألف تغريدة، وعبر بعض المستخدمين عن فرحهم بتقدم الجيش ومطالبين بالقضاء على بقايا ما وصفوه بالإرهاب.
وفي المقابل قال مغردون إن حقيقة سيطرة النظام على قرى درعا التي يعلنها هي سيطرة وهمية لأن "الثوار" بسبب غزارة الغارات والقصف يتراجعون عن البلدة المستهدفة ويتقدم الجيش بدون اشتباك.
الدور ال16 من نهائيات كأس العالم
ينطلق اليوم دور 16 من نهائيات كأس العالم، وستكون افتتاحية الدور الثاني قويةً جداً حيث ستجمع فرنسا متصدرة المجموعة الثالثة، والأرجنتين التي عبرت بصعوبة كوصيفة عن المجموعة الرابعة، وفي نفس اليوم ستواجه أوروجواي متصدرة المجموعة الأولى البرتغال وصيفة المجموعة الثانية.
ومع انطلاق دور ال 16 للمونديال أطلق مغردون هاشتاغ #توقع_نهايي_كاس_العالم حاصدا أكثر من 23 ألف تغريدة.