#سعوديين_في_حضن_نرمين_محسن يغضبون المملكة
قضايا اليوم: فيديو مثير للجدل في السعودية يظهر التفاف عدد كبير من الشبان حول الفنانة "نرمين محسن" عند قيامها بعمل إعلاني لأحد المتاجر بمدينة الرياض، وأردنيون يطالبون بفتح الحدود أمام السوريين الهاربين من المعارك الدائرة في درعا، وخروج ميسي ورونالدو من نهائيات كأس العالم .
#سعوديين_في_حضن_نرمين_محسن
ضجت مواقع التواصل في السعودية بهاشتاغ #سعوديين_في_حضن_نرمين_محسن، بعد تداول فيديو مثير للجدل أظهر التفاف عدد كبير من الشبان حول الفنانة "نرمين محسن" عند قيامها بعمل إعلاني لأحد المتاجر بمدينة الرياض .
وانتشر الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر الهاشتاغ قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة حاصدا آكثر من 58 ألف تغريدة، طالب من خلالها المغردون السلطات المعنية بالتدخل فورا واعتبروا أن "من بعد حل هيئة الأمر بالمعروف المجتمع ساده المنكر" على حد قولهم.
واعتبر آخرون أن بعض الأشخاص يركزون على "السلبيات والناس السيئين" ولا يركزون على النماذج الإيجابية في المجتمع.
#افتحوا_الحدود
وإلى الأردن حيث اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي صيحات الغضب من إغلاق بلادهم حدودها بوجه اللاجئين السوريين، ودعوا المملكة لفتح الحدود أمام السوريين الهاربين من المعارك الدائرة في درعا، في حين لا يزال عشرات الآلاف من النازحين السوريين على الحدود بين البلدين بعد قرابة عشرة أيام من الحملة العسكرية.
وأطلق مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ بعنوان #افتحوا_الحدود الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في الأردن حاصدا أكثر من 33ألف تغريدة معتبرين إغلاقها "مشاركة في قتلهم"، مؤكدين أن لا ظرفَ اجتماعياً أو اقتصادياً يبرّر إغلاق الحدود أمام أشخاص هاربين للمحافظة على حياتهم.
وغرد أحدهم قائلا :" إذا سمحت الاردن بفتح الحدود امام اخوانا السوريين انا لدي بيت جاهز يتسع لـ عائلتين كنت مجهزه للعروس انا متبرع فيه لوجه الله تعالى بدون اي تكاليف لاخواننا السوريين"
#فرنسا_الارجنتين / #البرتغال_الاورغواي
خرج المنتخب الأرجنتيني مُبكراً من منافسات كأس العالم في دور الستة عشر أمام المنتخب الفرنسي ثم لحقه منتخب البرتغال بطل أوروبا بعدما خسر أمام منتخب الأوروجواي .
وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعى، من لاعب منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسى، وطالت السخرية أيضا كريستيانو رونالدو، نجم منتخب البرتغال عقب الخروج من كأس العالم فى يوم واحد.
ووصل عدد المشاركات في هاشتاغ #فرنسا_الارجنتين و #البرتغال_الاورغواي إلى أكثر من 216 ألف تغريدة.