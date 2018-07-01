سعوديين_في_حضن_نرمين_محسن يغضبون المملكة

قضايا اليوم: فيديو مثير للجدل في السعودية يظهر التفاف عدد كبير من الشبان حول الفنانة "نرمين محسن" عند قيامها بعمل إعلاني لأحد المتاجر بمدينة الرياض، وأردنيون يطالبون بفتح الحدود أمام السوريين الهاربين من المعارك الدائرة في درعا، وخروج ميسي ورونالدو من نهائيات كأس العالم .

#سعوديين_في_حضن_نرمين_محسن

مصدر الصورة Youtube كل شيء Image caption نرمين محسن

ضجت مواقع التواصل في السعودية بهاشتاغ #سعوديين_في_حضن_نرمين_محسن، بعد تداول فيديو مثير للجدل أظهر التفاف عدد كبير من الشبان حول الفنانة "نرمين محسن" عند قيامها بعمل إعلاني لأحد المتاجر بمدينة الرياض .

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @4_3bod #سعوديين_في_حضن_نرمين_محسن



على كثر الحماقات الي افتعلتها في حياتي

إلا أنني احمد الله واشكره على ماانعمه علي من عقل يميزني عن هؤلاء الحمير الي بلا كرامة ، كيف بكرا بتكون زوج ، وتكون اب ، وتكون قدوة، وأنت في هذا التخلف !! كل ماجت مشهورة رحت تطارد وراها كالقطيع المُقاد أمعات. pic.twitter.com/JU1HMnhcin — عبدالله (@4_3bod) ٣٠ يونيو ٢٠١٨

وانتشر الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر الهاشتاغ قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة حاصدا آكثر من 58 ألف تغريدة، طالب من خلالها المغردون السلطات المعنية بالتدخل فورا واعتبروا أن "من بعد حل هيئة الأمر بالمعروف المجتمع ساده المنكر" على حد قولهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Norhh434 #سعوديين_في_حضن_نرمين_محسن

من بعد ماكان وطنايستقبل العلماء والمصلحين والشرفاء أصبح يستقبل التافهات الفاسدات الكاشفات المتبرجات للتغرير بالفتيات



هذة هي الأشكال من تطالب بإسقاط الولايه

هذة هي الأشكال من تطالب بقيادة المرأه



ياليتك يانايف موجود وتشوف وين وصلنا 😢 pic.twitter.com/xBP7tJaYLj — نورة (@Norhh434) ٣٠ يونيو ٢٠١٨

واعتبر آخرون أن بعض الأشخاص يركزون على "السلبيات والناس السيئين" ولا يركزون على النماذج الإيجابية في المجتمع.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @LTyxjJFTMJ1X5fT #سعوديين_في_حضن_نرمين_محسن

دائما تركزون على السلبيات والناس السيئين حتى لو كانوا قلة لا يمثلون إلا جزء قليل جدا من المجتمع

ولاتركزون على النماذج الإيجابية في المجتمع افتحوا عيونكم زين وشوفوا:

سعوديين يحفظون القرآن

سعوديين يطلبون العلم

سعوديين في الحد الجنوبي

سعوديين يطلبون الرزق pic.twitter.com/7ghpyUbs03 — اَبوٌ جــْـــيّانْــاٰ اَلاَســمٌــرِيٓ (@LTyxjJFTMJ1X5fT) ٣٠ يونيو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ogdin_sheiri #سعوديين_في_حضن_نرمين_محسن



شفنا المقطع هذا وكثير غيره للسعوديين ولا احد امتدحهم ولا قال كل السعوديين كذا بس شافوا مقطع لخمس خرفان وراء نرمين قال كل سعودي كذا سبحان الله شعب متناقض بس مع هذا اقول كل سعودي تاج رووسكم 🇸🇦😁😁😁💚 pic.twitter.com/EfI1kOOKjO — وجدانا خانوم العسبلي🧕🏻🇺🇸🇸🇦 (@ogdin_sheiri) ٣٠ يونيو ٢٠١٨

#افتحوا_الحدود

وإلى الأردن حيث اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي صيحات الغضب من إغلاق بلادهم حدودها بوجه اللاجئين السوريين، ودعوا المملكة لفتح الحدود أمام السوريين الهاربين من المعارك الدائرة في درعا، في حين لا يزال عشرات الآلاف من النازحين السوريين على الحدود بين البلدين بعد قرابة عشرة أيام من الحملة العسكرية.

وأطلق مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ بعنوان #افتحوا_الحدود الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في الأردن حاصدا أكثر من 33ألف تغريدة معتبرين إغلاقها "مشاركة في قتلهم"، مؤكدين أن لا ظرفَ اجتماعياً أو اقتصادياً يبرّر إغلاق الحدود أمام أشخاص هاربين للمحافظة على حياتهم.

وغرد أحدهم قائلا :" إذا سمحت الاردن بفتح الحدود امام اخوانا السوريين انا لدي بيت جاهز يتسع لـ عائلتين كنت مجهزه للعروس انا متبرع فيه لوجه الله تعالى بدون اي تكاليف لاخواننا السوريين"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Sultangouaan1 إذا سمحت الاردن بفتح الحدود امام اخوانا السوريين

انا لدي بيت جاهز يتسع لـ عائلتين كنت مجهزه للعروس

انا متبرع فيه لوجه الله تعالى بدون اي تكاليف لاخواننا السوريين #افتحوا_الحدود — Sultan Alquai3an🇯🇴 (@Sultangouaan1) ٣٠ يونيو ٢٠١٨

#فرنسا_الارجنتين / #البرتغال_الاورغواي

خرج المنتخب الأرجنتيني مُبكراً من منافسات كأس العالم في دور الستة عشر أمام المنتخب الفرنسي ثم لحقه منتخب البرتغال بطل أوروبا بعدما خسر أمام منتخب الأوروجواي .

وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعى، من لاعب منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسى، وطالت السخرية أيضا كريستيانو رونالدو، نجم منتخب البرتغال عقب الخروج من كأس العالم فى يوم واحد.

ووصل عدد المشاركات في هاشتاغ #فرنسا_الارجنتين و #البرتغال_الاورغواي إلى أكثر من 216 ألف تغريدة.