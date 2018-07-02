تغريدة محمد صلاح "الغامضة" ولعنة الفراعنة تلاحق راموس
تغريدة محمد صلاح ودموع راموس وخروج ميسي ورونالدو من المونديال من أبرز المواضيع التي استحوذت على تعليقات المغردين العرب.
تغريدة صلاح "الغامضة"
أثارت أول تغريدة للنجم المصري محمد صلاح بعد خروج منتخب بلاده من كأس العالم بروسيا جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان صلاح قد غرد عبر حسابه على تويتر باللغة الإنجليزية :" البعض يعتقد أن الأمور انتهت ولكنها لم تنته.. يجب أن يحدث تغيير".
وعلى إثرها، توالت التفسيرات للتغريدة التي وصفت بالغامضة.
ورأى البعض أن صلاح يملح إلى اعتزله اللعب دوليا فيما استبعد آخرون ذلك وربطوا التغريدة بغضبه من استغلاله سياسيا بالظهور مع الرئيس الشيشاني رمضان قديروف.
يذكر أن منتخب مصر ودع بطولة كأس العالم 2018 بعد خسارته 3 مباريات أمام أوروغواي وروسيا والسعودية.
دموع راموس وفرحة المصريين
حاز خروج المنتخب الإسباني، حامل لقب بطولة كأس العالم 2010 ، على يد نظيره الروسي بضربات الترجيح أمس الأحد، على نصيب الأسد من تعليقات المغردين العرب.
وبعد ظهور سيرجيو راموس وهو ينهار باكيا جاثيا على ركبتيه عقب ركلة الترجيح التي أعلنت تأهل روسيا، قفز هاشتاغ #اسبانيا_روسيا إلى قائمة الهاشتاغات الأكثر استخداما في مصر.
فقد بدا مظهر راموس مناقضا لما عرف به من خشونة وعنف.
و تعاطف بعض المغردين مع دموع راموس إلا أن مغردين مصريين أعربوا عن فرحتهم ببكائه واعتبروها انتقاما من راموس لما فعله مع صلاح.
وتسبب التحام راموس وصلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي في إصابة النجم المصري قبل بطولة كأس العالم بأسابيع قليلة.
يوم خروج ميسي ورونالدو من مونديال 2018!
شهدت كأس العالم خروج نجم الأرجنتين ليونيل ميسي والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من الدور الـ16 في نفس اليوم.
ولم يمر خروج أفضل لاعبين فى العالم من البطولة دون ضجة، إذ ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور كاريكاتورية تتضمن حوارا تخيليا بين رونالدو وميسى بعد خروجهما من المونديال.
وغرد محمد هامية "التجربة أثبتت أن منتخبات النجم الأوحد مصيرها الفشل وأن كرة القدم هي لعبة جماعية لا تعتمد على فرد واحد."