تغريدة محمد صلاح ودموع راموس وخروج ميسي ورونالدو من المونديال من أبرز المواضيع التي استحوذت على تعليقات المغردين العرب.

تغريدة صلاح "الغامضة"

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أثارت أول تغريدة للنجم المصري محمد صلاح بعد خروج منتخب بلاده من كأس العالم بروسيا جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان صلاح قد غرد عبر حسابه على تويتر باللغة الإنجليزية :" البعض يعتقد أن الأمور انتهت ولكنها لم تنته.. يجب أن يحدث تغيير".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MoSalah Some might think it’s over but it isn’t over. There needs to be change. — Mohamed Salah (@MoSalah) ١ يوليو ٢٠١٨

وعلى إثرها، توالت التفسيرات للتغريدة التي وصفت بالغامضة.

ورأى البعض أن صلاح يملح إلى اعتزله اللعب دوليا فيما استبعد آخرون ذلك وربطوا التغريدة بغضبه من استغلاله سياسيا بالظهور مع الرئيس الشيشاني رمضان قديروف.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Noor25j ايوة كده يا صلاااح ،، ماتسمحش لحد مهما كان و تحت اي شعار يستغلك ،، المكانة اللي وصلتلها بموهبتك ومجهودك و غربتك محدش له فضل عليك —  نُـور 🇧🇷 🇭🇷 🇫🇷 (@Noor25j) ١ يوليو ٢٠١٨

يذكر أن منتخب مصر ودع بطولة كأس العالم 2018 بعد خسارته 3 مباريات أمام أوروغواي وروسيا والسعودية.

دموع راموس وفرحة المصريين

حاز خروج المنتخب الإسباني، حامل لقب بطولة كأس العالم 2010 ، على يد نظيره الروسي بضربات الترجيح أمس الأحد، على نصيب الأسد من تعليقات المغردين العرب.

وبعد ظهور سيرجيو راموس وهو ينهار باكيا جاثيا على ركبتيه عقب ركلة الترجيح التي أعلنت تأهل روسيا، قفز هاشتاغ #اسبانيا_روسيا إلى قائمة الهاشتاغات الأكثر استخداما في مصر.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @elnemr99 يبقي هي لعنة صعود الفراعنة للمونديال بعد 28 سنة تضرب الفرق الكبرى ( هولندا وايطاليا لم يتأهلا فى التصفيات - الارجنتين وألمانيا واسبانيا والبرتغال خرجو من الأدوار الأولى 😂 يا جدعان إحنا خطر على الكوكب 😂

وده احساسي واحساس كل المصرييين امبارح ل راموس 😅 ف ولاء برده ومؤازره🌺🤩 pic.twitter.com/WNdznhUpSX — Amany Elnemr (@elnemr99) ٢ يوليو ٢٠١٨

فقد بدا مظهر راموس مناقضا لما عرف به من خشونة وعنف.

و تعاطف بعض المغردين مع دموع راموس إلا أن مغردين مصريين أعربوا عن فرحتهم ببكائه واعتبروها انتقاما من راموس لما فعله مع صلاح.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @00Joze بكّوه في الابطال ورجع جابها اربع مرات

راموس من الشخصيات القوية اللي متأكد انه بيرجع ويرفع كأس العالم سواء لاعب ولامدرب . pic.twitter.com/Kw7xaCPZuG — HappyJoseph. (@00Joze) ٢ يوليو ٢٠١٨

وتسبب التحام راموس وصلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي في إصابة النجم المصري قبل بطولة كأس العالم بأسابيع قليلة.

يوم خروج ميسي ورونالدو من مونديال 2018!

شهدت كأس العالم خروج نجم الأرجنتين ليونيل ميسي والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من الدور الـ16 في نفس اليوم.

ولم يمر خروج أفضل لاعبين فى العالم من البطولة دون ضجة، إذ ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور كاريكاتورية تتضمن حوارا تخيليا بين رونالدو وميسى بعد خروجهما من المونديال.

وغرد محمد هامية "التجربة أثبتت أن منتخبات النجم الأوحد مصيرها الفشل وأن كرة القدم هي لعبة جماعية لا تعتمد على فرد واحد."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @qwaszxerdcv بنسبة كبيرة قد يكون هذا اخر مونديال لهم مع منتخباتهم

خروج مبكر ومخيب للامال للاعبين ولعشاقهم ولجمهور المنتخبات ، كرة القدم اثبتت انها لعبة تعتمد على الكورة الجماعية فقط ، اما اللعب الفردي فمن المستحيل لاعب واحد ان يقلب نتيجة من دون مساعدة زملائه ، ولكم في ميسي و رونالدو اكبر مثال pic.twitter.com/zzG7NpGI6m — محنك كروي (@qwaszxerdcv) ٣٠ يونيو ٢٠١٨