موضوعات متنوعة استأثرت باهتمام المغردين العرب، لعل أبرزها سجال بحريني قطري على تويتر حول مدينة "الزبارة" وأول منشدة سعودية تثير الجدل باقتحامها عالم "الشيلات" الرجالي وحملة في العراق تطالب بإعادة الانتخابات.

#الزبارة_عاصمة_ال_خليفة

أشعل هاشتاغ "#الزباره_عاصمه_ال_خليفه" حرب التغريدات بين القطريين والبحرينيين ، وأعاد الحديث حول ترسيم الحدود في منطقة الخليج إلى الواجهة .

مصدر الصورة Twitter

يأتي هذا بعدما نظم مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية مؤتمرا بعنوان "حُكم آل خليفة في شبه جزيرة قطر."

و وفقا لوسائل إعلام خليجية، فإن المؤتمر عرض وثائق تاريخية تتحدث عن " سيادة الأسرة الحاكمة في البحرين على قطر منذ بداية إنشاء دولة آل خليفة عام 1762."

وبين الإشادة والانتقاد، تباينت آراء المغردين بشأن مخرجات المؤتمر.

ويرى البعض أن المؤتمر كشف إفلاس دول الحصار التي تسعى لتشويه الحكومة القطرية ولطمس تاريخ شعبها بشتى الطرق، وفق تعبير مغردين.

في حين، أكد آخرون على "أهمية إظهار الحقائق التاريخية من أجل فهم الحاضر" واتهموا العائلة الحاكمة في قطر بتزوير التاريخ.

ومن ناحية أخرى، دعا فريق آخر إلى درء الخلافات وعدم الانسياق وراء الفتن ودعوات التفرقة.

والزبارة هي مدينة تقع شمال دولة قطر. سميت بهذا الاسم بسبب ارتفاع أرضها فيقال لها الزبارة أي الأرض المرتفعة ويقال كذلك إنها سميت بالزبارة نسبة لأهالي الزبير الذين وفدوا إليها من جنوب العراق.

أول منشدة سعودية تثير الجدل باقتحامها عالم "الشيلات"

شغلت نجمة مواقع التواصل روان الشهري المغردين السعوديين بعد تسجيلها أنشودة شعبية تعرف بـ "الشيلة" لتصبح بذلك أول امرأة تؤدي هذا النوع من الفنون الغنائية التراثية.

وأثار إنشاد روان الشهري ردود فعل متفاوتة عبر هاشتاغ "اول_منشده_سعوديه"، إذ هاجم مغردون روان واعترضوا على اقتحام المرأة عالم "الشيلات" الرجالي، واصفين صوتها "بالعورة".

من جهة أخرى، أشاد نشطاء بروان ورأوا أن خطوتها تأتي مواكبة للانفتاح الذي تشهده السعودية.

هاشتاغ #نداء88 يحير العراقيين..فما القصة؟

دشن نشطاء عراقيون حملة تحت هاشتاغ #نداء88 طالبوا من خلالها بإعادة الانتخابات، وبترشيح وجوه جديدة.

و يقول المتفاعلون مع الحملة إن اسمها يلخص عدد النداءات التي أطلقوها في السابق احتجاجا على "تردي الوضع السياسي واستشراء الفساد وسطوة رجال الدين" في البلاد.

وانتقل الهاشتاغ من العالم الافتراضي، إلى الشوارع عبر ملصقات جدارية تروج للحملة وتدعو العراقيين للتظاهر حتى تتحقق مطالبهم.

وفي الوقت الذي وصف فيه مغردون الحملة بأنها بداية ثورة حقيقية ضد الفساد والظلم، حذر آخرون منها واعتبروها خطة خارجية لتأزيم الوضع، بينما قلل البعض الآخر من أهميتها وعدها "مزحة مراهقين."