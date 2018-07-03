دعوات لمقاطعة شركة المراعي للألبان في السعودية ومطالبات بإطلاق سراح العضو في الجمعية الليبرالية الكويتية أنور عبد الصمد دشتي، و"كابتن ماجد" ونيمار يستحوذان على اهتمام المغردين العرب... فما القصة؟

#قاطع_المراعي_وكن_واعي

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أثار قرار شركة المراعي السعودية زيادة أسعار منتجاتها امتعاض السعوديين على تويتر، خاصة أنها تأتي بعد أيام من رفع تسعيرة الكهرباء.

واحتل هاشتاغ #قاطع_المراعي_وكن_واعي المركز الخامس في قائمة الهاشتاغات الأكثر استخداما عالميا مسجلا أكثر من 60 ألف تغريدة.

كما حقق #ارتفاع_أسعار_الألبان تفاعلا واسعا، إذ ظهر في 61 ألف تغريدة منذ تدشينه مساء الاثنين.

وقد أرجعت شركة المراعي الزيادة في أسعار منتجاتها إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، المتمثلة في الطاقة والنقل واستيراد الأعلاف والأيدي العاملة.

ورفعت الشركة أسعار بعض منتجاتها بنسب تتراوح بين 20 و28 في المائة.

في المقابل، صب مغردون جام غضبهم على الشركة ودعوا لمقاطعتها واصفين تبريراتها بغير المقنعة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @WAEL_ALGASSIM #قاطع_المراعي_وكن_واعي نعم وبلا تردد. كلنا مع هذه المقاطعة المباركة قلبًا وقالبًا، ولعلّ نجاحها المتوقع يكون بداية لتنمية وتعزيز فكرة المقاطعات في مجتمعنا الذي يحتاجها بقوة في هذا الزمن، فهي سلاح مفيد جدًا تستخدمه المجتمعات المتقدمة منذ زمن بعيد، لكبح جماح الشركات والمتاجر الجشعة — وائل القاسم (@WAEL_ALGASSIM) ٢ يوليو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @khaledral3nzi #قاطع_المراعي_وكن_واعي

المقاطعة ليست من اجلك او من اجلي❗️

المقاطعة لأجل عوائل لم يستطيعوا ان يشتروها بالسعر القديم فكيف حالهم بعد رفع الاسعار..

( المسلم للمسلم كالبنيان يسد بعضه بعضا) — خالد رافع العنزي (@khaledral3nzi) ٢ يوليو ٢٠١٨

واشتكى مغردون آخرون من زيادة تكاليف المعيشة عموما في المملكة وانتقدوا سياسية الإصلاح الاقتصادي التي تتبعها الحكومة، قائلين إن تبذير الأموال في المشاريع الترفيهية لن يصب في مصلحة المواطن البسيط الذي يعاني من زيادة الأسعار وأزمة السكن والبطالة.

وكان مغردون سعوديون هددوا عبر هاشتاغ "#لن_نسدد_الكهرباء بعدم تسديد فواتير الكهرباء في أعقاب الزيادة في تعريفة الكهرباء.

على صعيد آخر، انتقد مغردون الدعوات للمقاطعة ووصفوا من "ينجر خلفها بالخائن".

كما طالبوا بتغليب مصلحة البلاد والتضحية حتى تتحقق أهداف رؤية 2030 التي ستجلب الرفاه الاقتصادي لكامل المملكة، وفق تعبيرهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @M7md_AL_7harbi ماراح نقاطع ، منتج وطني ، شركة سعودية مساهمة ، رفع الاسعار جاء بسبب الاصلاحات الاقتصادية الي تضرر منها الكبير والصغير ، مافي مانع ندعم بعضنا بعض لين تمشي الامور #قاطع_المراعي_وكن_واعي — محمد بن عنيزان الحربي 🇸🇦 (@M7md_AL_7harbi) ٣ يوليو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @K7aOo #لن_نسدد_الكهرباء

المواطن المتذمر يدفع الاف المؤلفة لامور ثانوية وليست اولية ومستكثرين كم الف على فاتورة هذي الاسواق مزدحمة منكم والمطاعم والكافيهات والرفاهية من الفسقة الي فيكم ، لازم تفهمون الاصلاحات الاقتصادية الاخيره لتطوير البلد بدونها ماراح يكون فيه تطوير . — Khaled (@K7aOo) ١ يوليو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @abdulazizqaseem #فاتورة_الكهرباء #ارتفاع_أسعار_الألبان الإصلاح الإقتصادي وتوطين الأموال لرفع الانتاجيه وخلق فرص العمل للسعودي برواتب جيده يحتاج تضحيات عقبال رفع الدعم عن جميع السلع وحماية السوق وترحيل العماله الأجنبيه واحلالها بالمواطن — عبدالعزيزمحمدالقاسم (@abdulazizqaseem) ٢ يوليو ٢٠١٨

كابتن ماجد في مباراة #بلجيكا_اليابان

تصدر الهاشتاغ #بلجيكا_اليابان قوائم الهاشتاغات الأكثر انتشارا في عدد من الدولة العربية بعدد تغريدات تجاوز 80 ألف تغريدة.

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وعبر المغردون عن انبهارهم بأداء المنتخب الياباني الذي قدم مباراة قوية أمام المنتخب البلجيكي.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ModeerFanny مباراة رائعة قدمها المنتخب الياباني أمام نجوم بلجيكا و كانوا أحق بالفوز لولا المهارات الفردية لنجوم بلجيكا و التوفيق الكبير لمارتينيز و قِصر طول القامة الملحوظ لحارس مرمي منتخب اليابان و تحركاته الخاطئة في عديد الكرات منهم الهدفين الأول و عدم الخروج في الثاني. — مدير فني (@ModeerFanny) ٣ يوليو ٢٠١٨

كما أولى المغردون العرب اهتماما بالغا بلافتة رفعها الجمهور الياباني تضم صورة شخصية أفلام الكرتون والمشهور في الوطن العربي باسم الكابتن ماجد في المباراة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @nippon_ar كان متواجدا في المدرجات وفِي روح اللاعبين الذين لم يستسلموا أمام منتخب كبير وأدوا بشرف حتى النهاية وهنأوا الفريق الفائز بكل روح رياضية...🇯🇵 pic.twitter.com/2DqvLvfUmw — اليابان بالعربي🇯🇵 (@nippon_ar) ٢ يوليو ٢٠١٨

من جهة أخرى، أثار نجم منتخب البرازيل نيمار الجدل بسبب سقوطه المتكرر في المباراة، وردة فعله التي وصفت بأنها "مبالغ فيها"

فقد سقط نيمار على الأرض أكثر من مرة مدعيا الإصابة بعد الالتحامات القوية مع لاعبي المنتخب المكسيكي، الذي ودع المونديال بعد خسارته أمام البرازيل.

ونشر مغردون صورا وفيديوهات ساخرة من اللاعب البرازيلي ووصفوه بالممثل في حين أشاد آخرون بأدائه ووصفوه بـ "الأسطورة".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Sultan1391M آسياد كرة القدم ...لا تغيب شمسهم

عندما يذهب جيل يآتي أخر ..

ملووك وأساطير العالم ..

الملك ( بيليه) وجارنيشا و ديدي ...

وسقراط و زيكو وفالكاو ...

ورماريو و بيبتو ...

و الظاهرة (رونالدو ) و ريفالدو ورونالدينهو و ربورتو كارلوس .....

والآن الساحر ( نيمار ) و ويليان و كوتينهو pic.twitter.com/e9XkZGrNdx — محمد سلطان (@Sultan1391M) ٣ يوليو ٢٠١٨

أداء القسم دون غطاء الرأس يثير الجدل في تونس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس صورة لمستشارات في المجالس البلدية وهن يؤدين القسم دون وضع غطاء رأس.

فقد رفضت مستشارات بلديات اللاتي تم انتخابهن مؤخرا وضع غطاء الرأس خلال القسم على تشكيل المجالس البلدية الذي يتم عادة على القرآن.

ووفقا لنشطاء، فإن إحدى المستشارات ردت على طلب المحافظ بوضع غطاء الرأس أثناء أداء القسم بقولها "لست عورة حتى أخفي شعري".

وفجر رفض مستشارات البلديات وضع غطاء الرأس سجالا على مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث أشاد مدونون بموقف السيدات ودعا بعضهم إلى اللجوء للقسم على الدستور بدل القرآن، إلا أن آخرين أعربوا عن غضبهم مما قدمن عليه ووصفوه بالمستفز.

و تعقيبا على الجدل، علقت إحدى المستشارات: "بالنسبة للأشخاص الذين انزعجوا من رفضي وضع قطعة قماش على رأسي قبل القسم فجوابي كالآتي: هذا موقف مبدئي لا تراجع عنه. ...والقسم بنقاوة النية وليس بالتمثيلي."

#الحريه_لانور_دشتي

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طالب نشطاء كويتيون عبر #الحريه_لانور_دشتي بإطلاق سراح العضو في الجمعية الليبرالية الكويتية، أنور عبد الصمد دشتي.

وقد أثار دشتي الجدل قبل فترة بسبب تغريدة ربط فيها صوت الأذان بتنظيم الدولة الإسلامية.

وقال دشتي في التغريدة التي أشعلت غضبا واسعا في الكويت: "كل ما أسمع صوت الأذان أتذكر داعش وهم ينحرون!."

وانقسم المتفاعلون مع الهاشتاغ إلى فريقين، شدد أحدهما على ضرورة إطلاق سراح دشتي معتبرين قرار إيقافه خطوة منافية للحريات في حين طالب الفريق الثاني بإنزال أشد العقوبات عليه.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @isourire2 نستقبل الدواعش أصحاب الأفكار الهدامه والمدمرة وكأن شي لم يكن وأصحاب الرأي تُسجن بسبب تغريدة تعبر عن آرائهم الخاصه التي لم تؤذي أحد. هاذي اهي الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي التي كفلها الدستور؟#الحرية_لأنور_دشتي — Ebtesam (@isourire2) ٢ يوليو ٢٠١٨