#قاطع_المراعي_وكن_واعي في السعودية وكابتن ماجد في مباراة #بلجيكا_اليابان
دعوات لمقاطعة شركة المراعي للألبان في السعودية ومطالبات بإطلاق سراح العضو في الجمعية الليبرالية الكويتية أنور عبد الصمد دشتي، و"كابتن ماجد" ونيمار يستحوذان على اهتمام المغردين العرب... فما القصة؟
#قاطع_المراعي_وكن_واعي
أثار قرار شركة المراعي السعودية زيادة أسعار منتجاتها امتعاض السعوديين على تويتر، خاصة أنها تأتي بعد أيام من رفع تسعيرة الكهرباء.
واحتل هاشتاغ #قاطع_المراعي_وكن_واعي المركز الخامس في قائمة الهاشتاغات الأكثر استخداما عالميا مسجلا أكثر من 60 ألف تغريدة.
كما حقق #ارتفاع_أسعار_الألبان تفاعلا واسعا، إذ ظهر في 61 ألف تغريدة منذ تدشينه مساء الاثنين.
وقد أرجعت شركة المراعي الزيادة في أسعار منتجاتها إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، المتمثلة في الطاقة والنقل واستيراد الأعلاف والأيدي العاملة.
ورفعت الشركة أسعار بعض منتجاتها بنسب تتراوح بين 20 و28 في المائة.
في المقابل، صب مغردون جام غضبهم على الشركة ودعوا لمقاطعتها واصفين تبريراتها بغير المقنعة.
واشتكى مغردون آخرون من زيادة تكاليف المعيشة عموما في المملكة وانتقدوا سياسية الإصلاح الاقتصادي التي تتبعها الحكومة، قائلين إن تبذير الأموال في المشاريع الترفيهية لن يصب في مصلحة المواطن البسيط الذي يعاني من زيادة الأسعار وأزمة السكن والبطالة.
وكان مغردون سعوديون هددوا عبر هاشتاغ "#لن_نسدد_الكهرباء بعدم تسديد فواتير الكهرباء في أعقاب الزيادة في تعريفة الكهرباء.
على صعيد آخر، انتقد مغردون الدعوات للمقاطعة ووصفوا من "ينجر خلفها بالخائن".
كما طالبوا بتغليب مصلحة البلاد والتضحية حتى تتحقق أهداف رؤية 2030 التي ستجلب الرفاه الاقتصادي لكامل المملكة، وفق تعبيرهم.
كابتن ماجد في مباراة #بلجيكا_اليابان
تصدر الهاشتاغ #بلجيكا_اليابان قوائم الهاشتاغات الأكثر انتشارا في عدد من الدولة العربية بعدد تغريدات تجاوز 80 ألف تغريدة.
وعبر المغردون عن انبهارهم بأداء المنتخب الياباني الذي قدم مباراة قوية أمام المنتخب البلجيكي.
كما أولى المغردون العرب اهتماما بالغا بلافتة رفعها الجمهور الياباني تضم صورة شخصية أفلام الكرتون والمشهور في الوطن العربي باسم الكابتن ماجد في المباراة.
من جهة أخرى، أثار نجم منتخب البرازيل نيمار الجدل بسبب سقوطه المتكرر في المباراة، وردة فعله التي وصفت بأنها "مبالغ فيها"
فقد سقط نيمار على الأرض أكثر من مرة مدعيا الإصابة بعد الالتحامات القوية مع لاعبي المنتخب المكسيكي، الذي ودع المونديال بعد خسارته أمام البرازيل.
ونشر مغردون صورا وفيديوهات ساخرة من اللاعب البرازيلي ووصفوه بالممثل في حين أشاد آخرون بأدائه ووصفوه بـ "الأسطورة".
أداء القسم دون غطاء الرأس يثير الجدل في تونس
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس صورة لمستشارات في المجالس البلدية وهن يؤدين القسم دون وضع غطاء رأس.
فقد رفضت مستشارات بلديات اللاتي تم انتخابهن مؤخرا وضع غطاء الرأس خلال القسم على تشكيل المجالس البلدية الذي يتم عادة على القرآن.
ووفقا لنشطاء، فإن إحدى المستشارات ردت على طلب المحافظ بوضع غطاء الرأس أثناء أداء القسم بقولها "لست عورة حتى أخفي شعري".
وفجر رفض مستشارات البلديات وضع غطاء الرأس سجالا على مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث أشاد مدونون بموقف السيدات ودعا بعضهم إلى اللجوء للقسم على الدستور بدل القرآن، إلا أن آخرين أعربوا عن غضبهم مما قدمن عليه ووصفوه بالمستفز.
و تعقيبا على الجدل، علقت إحدى المستشارات: "بالنسبة للأشخاص الذين انزعجوا من رفضي وضع قطعة قماش على رأسي قبل القسم فجوابي كالآتي: هذا موقف مبدئي لا تراجع عنه. ...والقسم بنقاوة النية وليس بالتمثيلي."
#الحريه_لانور_دشتي
طالب نشطاء كويتيون عبر #الحريه_لانور_دشتي بإطلاق سراح العضو في الجمعية الليبرالية الكويتية، أنور عبد الصمد دشتي.
وقد أثار دشتي الجدل قبل فترة بسبب تغريدة ربط فيها صوت الأذان بتنظيم الدولة الإسلامية.
وقال دشتي في التغريدة التي أشعلت غضبا واسعا في الكويت: "كل ما أسمع صوت الأذان أتذكر داعش وهم ينحرون!."
وانقسم المتفاعلون مع الهاشتاغ إلى فريقين، شدد أحدهما على ضرورة إطلاق سراح دشتي معتبرين قرار إيقافه خطوة منافية للحريات في حين طالب الفريق الثاني بإنزال أشد العقوبات عليه.