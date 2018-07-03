فازت سعاد عبد الرحيم مرشحة حركة النهضة الإسلامية بمنصب "شيخة المدينة"، لتصبح أول امرأة في تاريخ تونس تتولى هذا المنصب منذ بداية تأسيس النظام البلدي عام 1858.

مصدر الصورة Anadolu Agency

وحصلت سعاد على 26 صوتا مقابل 22 لمنافسها مرشح نداء تونس كمال إيدير الذي كان مسؤولا محليا في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وفور إعلان النتائج، ضج موقع فيسبوك بصورة لسعاد عبد الرحيم وهي ترفع إشارة النصر احتفالا بالفوز.

وفي كلمة مقتضبة وصفت عبد الرحيم فوزها بالمنصب بأنه "فخر للمرأة التونسية وفوز لنساء تونس".

كما علق راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة على الفوز في تدوينة على فيسبوك.

"انتصار للمرأة وللثورة"

ووصف نشطاء ومغردون تونسيون باختلاف توجهاتهم الحزبية فوز سعاد بالتاريخي واعتبروه انتصارا للمرأة التونسية وللثورة والديمقراطية.

وغرد خليل العماري: "ألف مبروك للسيدة سعاد عبد الرحيم تنصيبها كرئيسة لبلدية #تونس تجسيد لإرادة الناخبين ورمزية متعددة الأبعاد تخدم تونس وصورتها."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @PSH_tunis بغض النظر عن كل الإنتماءات التي لا تعنيني خبر تولي سعاد عبد الرحيم أول رئيسة للمجلس البلدي المنتخب بتونس هو مكسب وانجاز تاريخي للمرأة التونسية نشيد به كمجتمع مدني يسعى إلى العمل على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين ونبذ كل أشكال التمييز بين الجنسين. — ATEF MANSOUR (@PSH_tunis) ٣ يوليو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @slahmaoui سعاد عبد الرحيم

اول امرأة على راس بلدية تونس!



لا يصحً الا ان نهناها بهذا النجاح التاريخي..تقديرا للمرأة ..

واعترافا بتفاهة "معارضيها" في المجلس! pic.twitter.com/rUZmejO8sZ — صلاح معاويSlah Maaoui (@slahmaoui) ٣ يوليو ٢٠١٨

ورأى مغردون أن فوز سعاد حطم الطبقية في إشارة لـ "الأعيان" الذين احتكروا منصب شيخ مدينة تونس لعقود.

وتابعوا بأن تصويت أحزاب يسارية لصالح سعاد يدل على أن المعركة الأيديولوجية بين الأحزاب قد انتهت.

وعلق المدون خليفة كيلاني قائلا: "بصرف النظر عن الانتماء الحزبي للسيدة سعاد عبد الرحيم أضع انتصارها في خانة الانتصار المدوي و إلهام و ذو أبعاد إيجابية على مستقبل الديمقراطية في تونس.."

و أضاف:" حطم فوزها أسطورة "البلدية" ودحض نظرية الحقرة التي تقول " ماهي إلا مرا" ثم الشيء الهام كذلك هو اصطفاف كتلة محسن مرزوق و رضا بلحاج إلى التصويت لمرشحة النهضة ."

#تونس_تنتصر

وتساءل آخرون عما إذا كانت سعاد ستنجح في حل المشاكل التي عجز عنها أسلافها في المنصب.

جدل وانتقادات

وسبق أن أثار ترشح سعاد عبد الرحيم لهذا المنصب جملة من الانتقادات والجدل من خلال الحملة الانتخابية البلدية.

فقد تسبب وقتها تعليق أحد مسؤولي حركة نداء تونس العلمانية في سجال، إذ قال خلال حضوره في برنامج تلفزيوني إن "التقاليد تمنع من أن تتولى امرأة منصب شيخ مدينة تونس"، معتبرا أن تونس "بلد مسلم ولديه تقاليد ولا يمكن أن تجلس المرأة في المسجد بجانب الرجال في المناسبات الدينية".

وينظر فريق من التونسيين إلى ترشح سعاد للمنصب على أنه مجرد مناورة سياسية من حركة النهضة لتلميع صورتها أمام منافسيها العلمانيين باستغلال المرأة غير المحجبة لكسر الصورة النمطية التي يقدمها البعض عن الحزب.