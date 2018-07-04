#خادمه_تقتل_طفل_وتصيب_اخر في السعودية
قضايا اليوم: هزت جريمة مروعة الرياض بعد أن أقدمت عاملة منزلية على قتل طفلة وإصابة أخيها الأكبر بأربع عشرة طعنة، ومغادرة النائب الكويتي السابق مسلم البراك البلاد قبيل صدور حكم المحكمة في قضية دخول مجلس الأمة الكويتي، وفوز الفريق الإنجليزي على كولومبيا بضربات الترجيح بعد انتهاء وقتي المباراة الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق.
#خادمه_تقتل_طفل_وتصيب_اخر
نبدأ من المملكة العربية السعودية حيث هزت جريمة مروعة الرياض، بعد أن أقدمت عاملة منزلية على قتل طفلة، وإصابة أخيها الأكبر بأربع عشرة طعنة، نقل على إثرها للعناية المركزة في مستشفى بالرياض.
وقد باشرت الجهات المعنية والأدلة الجنائية التحقيق بالحادث، ونقلت جثة الطفلة لمجمع الملك سعود الطبي.
وبعد انتشار خبر الجريمة، أطلق مغردون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي هشتاغ #خادمه_تقتل_طفل_وتصيب_اخر ليتصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في الساعات القليلة الماضية في المملكة حاصدا أكثر من 15 ألف تغريدة، عبر من خلالها المستخدمون عن غضبهم معتبرين "ما حصل مسؤولية مكاتب الإستقدام في الخارج" التي تُرسل "مجرمين وأصحاب سوابق" تحت مُسمى خادمة منزلية، وطالبوا بوضع حد لذلك".
#مسلم_البراك
ومن السعودية إلى الكويت حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا للنائب السابق مسلم البراك مغادرا الكويت قبيل صدور حكم المحكمة المحدد له يوم الأحد الثامن من يوليو/تموز الجاري، في قضية دخول مجلس الأمة الكويتي في العام 2011 (والمتهم بها 70 مواطنا من بينهم أعضاء مجلس أمة حاليين وسابقين).
ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت هاشتاغ #مسلم_البراك ليتصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في الكويت حاصدا أكثر من ستة آلاف تغريدة، متمنين له العودة سريعا إلى أرض الوطن.
#انجلترا_كولومبيا
وأخيرا إلى كأس العالم حيث كسر الفريق الإنجليزي سوء التوفيق الذي لازمه في البطولة منذ 12 عاما، وتخطى بنجاح دور الـ 16 لينتقل إلى مصاف الثمانية الكبار، بعد فوزه على كولومبيا بضربات الترجيح بعد انتهاء وقتي المباراة الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق.
وانتشر هاشتاغ #انجلترا_كولومبيا بشكل كبير في العالم العربي حاصدا أكثر من 49 ألف تغريدة.