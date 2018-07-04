خادمه_تقتل_طفل_وتصيب_اخر في السعودية

قضايا اليوم: هزت جريمة مروعة الرياض بعد أن أقدمت عاملة منزلية على قتل طفلة وإصابة أخيها الأكبر بأربع عشرة طعنة، ومغادرة النائب الكويتي السابق مسلم البراك البلاد قبيل صدور حكم المحكمة في قضية دخول مجلس الأمة الكويتي، وفوز الفريق الإنجليزي على كولومبيا بضربات الترجيح بعد انتهاء وقتي المباراة الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق.

#خادمه_تقتل_طفل_وتصيب_اخر

مصدر الصورة Getty Images Image caption عاملة منزل

نبدأ من المملكة العربية السعودية حيث هزت جريمة مروعة الرياض، بعد أن أقدمت عاملة منزلية على قتل طفلة، وإصابة أخيها الأكبر بأربع عشرة طعنة، نقل على إثرها للعناية المركزة في مستشفى بالرياض.

وقد باشرت الجهات المعنية والأدلة الجنائية التحقيق بالحادث، ونقلت جثة الطفلة لمجمع الملك سعود الطبي.

وبعد انتشار خبر الجريمة، أطلق مغردون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي هشتاغ #خادمه_تقتل_طفل_وتصيب_اخر ليتصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في الساعات القليلة الماضية في المملكة حاصدا أكثر من 15 ألف تغريدة، عبر من خلالها المستخدمون عن غضبهم معتبرين "ما حصل مسؤولية مكاتب الإستقدام في الخارج" التي تُرسل "مجرمين وأصحاب سوابق" تحت مُسمى خادمة منزلية، وطالبوا بوضع حد لذلك".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @dr_khalidalsaud #خادمه_تقتل_طفل_وتصيب_اخر

هذه مسؤولية مكاتب الإستقدام في الخارج التي تُرسل لنا " مجرمين وأصحاب سوابق " تحت مُسمى خادمة منزلية ، ولابُد من وضع حد لذلك .. — د. خالد آل سعود 🇸🇦 (@dr_khalidalsaud) ٤ يوليو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @sarah_shehri25 #خادمه_تقتل_طفل_وتصيب_اخر

الحمدلله ما عندنا شغاله رغم امكانياتنا بجلب ١٠ شغالات..

و لكن ما فائدة المرأه عندما لا تهتم في بيتها و اطفالها؟

ستقول عندها دوام؟

انا و اخواتي المعلمات عندنا دوام و الوضع عادي نداوم و نطبخ و ننظف

..

بيتك و ابناؤك و زوجك اهم من اي شيء اخر . — د . ساره الشهري (@sarah_shehri25) ٤ يوليو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @i_2iL #خادمه_تقتل_طفل_وتصيب_اخر

خادمه تقتل طفل، واخرى تسمم الاطفال، وطفل يموت بسبب لعبة جوال، وأبنه تهمل حتى تقع بالحرام..

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اعزائي اولياء الامور اذا مو قد التربيه ولا الاهتمام ولا الحرص على ابنائكم انثبروا ولاتجبون ،ابتلينا بأولياء امور بس الاسم وهو حتى حياته الشخصيه مايقدر يديرها. — ابكم . (@i_2iL) ٤ يوليو ٢٠١٨

#مسلم_البراك

ومن السعودية إلى الكويت حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا للنائب السابق مسلم البراك مغادرا الكويت قبيل صدور حكم المحكمة المحدد له يوم الأحد الثامن من يوليو/تموز الجاري، في قضية دخول مجلس الأمة الكويتي في العام 2011 (والمتهم بها 70 مواطنا من بينهم أعضاء مجلس أمة حاليين وسابقين).

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت هاشتاغ #مسلم_البراك ليتصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في الكويت حاصدا أكثر من ستة آلاف تغريدة، متمنين له العودة سريعا إلى أرض الوطن.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Majedalboti سافر على وضح النقا منت خايف

كفك نظيف من الدنس والرشاوي

،

شرواك يحّشم بين سبع الطّوايف

معروف قدرك يالشريف الندّاوي

،

ما عاد وسط الحمض غير الهدايف

والأرض جدّباء والحرامي غناوي



لشاعرها



#مسلم_البراك pic.twitter.com/6lAuV9EyIT — ماجد البطي (@Majedalboti) ٣ يوليو ٢٠١٨

#انجلترا_كولومبيا

وأخيرا إلى كأس العالم حيث كسر الفريق الإنجليزي سوء التوفيق الذي لازمه في البطولة منذ 12 عاما، وتخطى بنجاح دور الـ 16 لينتقل إلى مصاف الثمانية الكبار، بعد فوزه على كولومبيا بضربات الترجيح بعد انتهاء وقتي المباراة الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق.

وانتشر هاشتاغ #انجلترا_كولومبيا بشكل كبير في العالم العربي حاصدا أكثر من 49 ألف تغريدة.