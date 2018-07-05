قضايا اليوم: شخص في السعودية يستغل الأطفال جنسيا عبر "بلاي ستايشين" يثير غضب الشارع السعودي، وحملة سعودية ضد الفنانة المغربية "وداد سيري" والمطالبة بإلقاء القبض عليها وطردها من السعودية، ومنح دراسية من قبل المركز الثقافي الإيراني في دير الزور للدراسة في إيران.

#طمبق_مستغل_الاطفال_جنسيا

مصدر الصورة Getty Images Image caption طفل يلعب "بلاي ستايشن"

نبدأ من المملكة العربية السعودية حيث أطلق مغردون سعوديون هاشتاغ #طمبق_مستغل_الاطفال_جنسيا، وطمبق هو اسم مستعار لشخص في لعبة "بلاي ستايشن" خاصة بالأطفال استغلها بهدف التحرش بهم.

وقد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعض المحادثات بينه وبين الأطفال مما أثار غضب كثيرين، وطالبوا السلطات المعنية بالتحرك والقبض على هذا الشخص.

وحصد الهاشتاغ أكثر من 57 ألف تغريدة ليحتل مركزا متقدما على قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة، عبر من خلالها المستخدمون عن غضبهم، وقال أحدهم :" سأتوجه غدًا الى شرطة جدة لرفع شكوى ضد المدعو وسيتم رفع قضايا عدة من بينها استغلال الأطفال جنسيا والترويج للجنس وتشكيل عصابة لاستغلال الأطفال والإفساد في الأرض".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ana99sa ساتوجه غدًا الى شرطة جدة

لرفع شكوى ضد المدعو وسيتم رفع

قضايا عدة من بينها

استغلال الاطفال جنسيا

والترويج لللجنس

وتشكيل عصابة لاستغلال الاطفال

والافساد في الارض



وغدًا موعدنا ياسفلة#طمبق_مستغل_الاطفال_جنسيا — غيّال (@ana99sa) ٤ يوليو ٢٠١٨

#حمله_القبض_علي_وداد_سيري

ونبقى في السعودية حيث أطلق مغردون سعوديون حملةً ضد الفنانة المغربية "وداد سيري"، متسابقة برنامج "Arabs Got Talent"، للقبض عليها وطردها من السعودية بسبب نشرها بشكل مستمر لفيديوهات مثيرة للجدل، و"خادشه للحياء" على حد قولهم.

واشتهرت سيري بعدة فيديوهات، من أبرزها دعوتها الرجل الخليجي إلى تطليق زوجته في حالات عديدة، بحجّة أن المرأة الخليجية "ذات طابع نكدي".

وآخر يتحدث عن المخدرات.

وتصدر هاشتاغ #حمله_القبض_علي_وداد_سيري الترند السعودي حاصدا أكثر من 50 ألف تغريدة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @yaalleet حنا السعوديين اذا سافرنا برا المملكة نلتزم بقوانين تلك الدول لاننا نعرف ان مخالفاتنا هناك يترتب عليها عقاب

لكن الاجانب اذا جو بلادنا ياخذون راحتهم ويخالفون الانظمة والقوانين ولايراعون الذوق العام.

اتمنى ان يُعاقب كل من يخالف القوانين كائناً من كان #حمله_القبض_علي_وداد_سيري — عن قرب (@yaalleet) ٤ يوليو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MBSYSR #حمله_القبض_علي_وداد_سيري



هالرقاصه جالسه في وطننا الطاهر، ارض الحرمين الشريفين تنشر الانحلال وتتحدى بتعاطي المخدرات وعدم خوفها من القانون وفوقها تروج له بطريقة ان ودها تتعطاه .. نطالب بمحاسبتها ومحاسبة من ادخلها. pic.twitter.com/BDsiVb0twA — ياسر الفيصل. (@MBSYSR) ٤ يوليو ٢٠١٨

منح دراسية للطلاب السوريين الراغبين بالدراسة في إيران

وأخيرا إلى سوريا حيث أعلن المركز الثقافي الإيراني في دير الزور، عن منح دراسية للطلاب الراغبين بالدراسة في إيران، وأعلن عن ذلك عبر ملصقات ورقية نشرها في كافة أحياء المدينة، وجاء في الإعلان أيضاً، أن التسجيل يمكن أن يكون مجانياً أو شبه مجاني وفق معدلات الشهادة الثانوية".

وانتشرت صور الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، واختلفت الآراء بين مؤيد ومعارض.