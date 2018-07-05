"بلاي ستايشن" أداة للتحرش بالأطفال جنسيا في السعودية "#طمبق_مستغل_الاطفال_جنسيا"
قضايا اليوم: شخص في السعودية يستغل الأطفال جنسيا عبر "بلاي ستايشين" يثير غضب الشارع السعودي، وحملة سعودية ضد الفنانة المغربية "وداد سيري" والمطالبة بإلقاء القبض عليها وطردها من السعودية، ومنح دراسية من قبل المركز الثقافي الإيراني في دير الزور للدراسة في إيران.
#طمبق_مستغل_الاطفال_جنسيا
نبدأ من المملكة العربية السعودية حيث أطلق مغردون سعوديون هاشتاغ #طمبق_مستغل_الاطفال_جنسيا، وطمبق هو اسم مستعار لشخص في لعبة "بلاي ستايشن" خاصة بالأطفال استغلها بهدف التحرش بهم.
وقد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعض المحادثات بينه وبين الأطفال مما أثار غضب كثيرين، وطالبوا السلطات المعنية بالتحرك والقبض على هذا الشخص.
وحصد الهاشتاغ أكثر من 57 ألف تغريدة ليحتل مركزا متقدما على قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة، عبر من خلالها المستخدمون عن غضبهم، وقال أحدهم :" سأتوجه غدًا الى شرطة جدة لرفع شكوى ضد المدعو وسيتم رفع قضايا عدة من بينها استغلال الأطفال جنسيا والترويج للجنس وتشكيل عصابة لاستغلال الأطفال والإفساد في الأرض".
#حمله_القبض_علي_وداد_سيري
ونبقى في السعودية حيث أطلق مغردون سعوديون حملةً ضد الفنانة المغربية "وداد سيري"، متسابقة برنامج "Arabs Got Talent"، للقبض عليها وطردها من السعودية بسبب نشرها بشكل مستمر لفيديوهات مثيرة للجدل، و"خادشه للحياء" على حد قولهم.
واشتهرت سيري بعدة فيديوهات، من أبرزها دعوتها الرجل الخليجي إلى تطليق زوجته في حالات عديدة، بحجّة أن المرأة الخليجية "ذات طابع نكدي".
وآخر يتحدث عن المخدرات.
وتصدر هاشتاغ #حمله_القبض_علي_وداد_سيري الترند السعودي حاصدا أكثر من 50 ألف تغريدة.
منح دراسية للطلاب السوريين الراغبين بالدراسة في إيران
وأخيرا إلى سوريا حيث أعلن المركز الثقافي الإيراني في دير الزور، عن منح دراسية للطلاب الراغبين بالدراسة في إيران، وأعلن عن ذلك عبر ملصقات ورقية نشرها في كافة أحياء المدينة، وجاء في الإعلان أيضاً، أن التسجيل يمكن أن يكون مجانياً أو شبه مجاني وفق معدلات الشهادة الثانوية".
وانتشرت صور الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، واختلفت الآراء بين مؤيد ومعارض.