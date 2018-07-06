#توظيف_الاردنيين_وشبابنا_عاطلين يجدد الجدل حول البطالة في السعودية
قضايا اليوم: الإعلان عن وجود وظائف جديدة خاصة بالأردنيين في السعودية في ظل ارتفاع معدلات البطالة فيها، وخبر انتقال نجم ريال مدريد الإسباني وقائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفينتوس الإيطالي، واهتمام بمباريات الدور ربع النهائي لكأس العالم لكرة القدم.
#توظيف_الاردنيين_وشبابنا_عاطلين
قضايا عديدة تناولها المغردون العرب على مواقع التواصل الاجتماعي كان أبرزها في السعودية، حيث أطلق مغردون سعوديون هاشتاغ #توظيف_الاردنيين_وشبابنا_عاطلين الذي تصدر الترند في المملكة حاصدا أكثر من مئة ألف تغريدة بعد الإعلان عن وجود وظائف جديدة خاصة بالأردنيين في السعودية.
ويأتي الهاشتاغ تزامناً مع إعلان الهيئة العامة للإحصاء في السعودية ارتفاع معدلات البطالة بين المواطنين السعوديين إلى مستوى قياسي عند 12.9 في المئة بالربع الأول من العام الحالي.
وتفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع غضب السعوديين على تويتر فغردت على حسابها الرسمي قائلة: " توضح الوزارة بأن أنظمة وإجراءات الاستقدام تمنع توظيف وافدين من خلال إعلانات عن وجود فرص وظيفية لهم في المملكة".
ولكن هذا لم يمنع السعوديين من التعبير عن غضبهم عبر مواقع التواصل.
كريستيانو رونالدو
ومن السعودية إلى كرة القدم حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر انتقال نجم ريال مدريد الإسباني وقائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو من الفريق الملكي إلى يوفينتوس الإيطالي.
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن ريال مدريد يدرس إمكانية إقامة حفل وداع خاص لكريستيانو رونالدو في ظل رغبة الطرفين إنهاء رحلة البرتغالي في مدريد بشكل ودي يُظهر الكثير من الاحترام لما حققه الفريق مع رونالدو على مدار السنوات الماضية.
واعتبر العديد أن الخبر صحيح وذلك بعد أعلن ريال مدريد عبر حسابه الرسمي على "تويتر" عن قميص الفريق للموسم المقبل، وشملت الصورة كلا من كريم بنزيمة، مارسيلو، أسينسيو، سيرجيو راموس، وتوني كروس، بينما خلت من كريستيانو رونالدو.
وأعلن مراسل شبكة قنوات بين سبورت حسين ياسين عبر صفحته الخاصة على تويتر انضمام كريستيانو رونالدو لنادي يوفنتوس الإيطالي.
وانقسمت التغريدات على تويتر بين غضب مشجعي الريال وفرح محبي اليوفي عبر هاشتاغ #كريستيانو_رونالدو الذي تم استخدامه في أكثر من 33 ألف تغريدة.
الدور ربع النهائي لكأس العالم
وأخيرا إلى كأس العالم حيث تنطلق اليوم مباريات الدور ربع النهائي لكأس العالم لكرة القدم المقامة في روسيا بمباراتي فرنسا وأوروغواي، وبلجيكا والبرازيل.
وكان للمغردين العرب كلمتهم في توقع من سينتقل إلى الدور نصف النهائي.