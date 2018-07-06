توظيف_الاردنيين_وشبابنا_عاطلين يجدد الجدل حول البطالة في السعودية

قضايا اليوم: الإعلان عن وجود وظائف جديدة خاصة بالأردنيين في السعودية في ظل ارتفاع معدلات البطالة فيها، وخبر انتقال نجم ريال مدريد الإسباني وقائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفينتوس الإيطالي، واهتمام بمباريات الدور ربع النهائي لكأس العالم لكرة القدم.

#توظيف_الاردنيين_وشبابنا_عاطلين

مصدر الصورة YouTube وزارة العمل والتنمية الاجتماعية Image caption وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية

قضايا عديدة تناولها المغردون العرب على مواقع التواصل الاجتماعي كان أبرزها في السعودية، حيث أطلق مغردون سعوديون هاشتاغ #توظيف_الاردنيين_وشبابنا_عاطلين الذي تصدر الترند في المملكة حاصدا أكثر من مئة ألف تغريدة بعد الإعلان عن وجود وظائف جديدة خاصة بالأردنيين في السعودية.

ويأتي الهاشتاغ تزامناً مع إعلان الهيئة العامة للإحصاء في السعودية ارتفاع معدلات البطالة بين المواطنين السعوديين إلى مستوى قياسي عند 12.9 في المئة بالربع الأول من العام الحالي.

وتفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع غضب السعوديين على تويتر فغردت على حسابها الرسمي قائلة: " توضح الوزارة بأن أنظمة وإجراءات الاستقدام تمنع توظيف وافدين من خلال إعلانات عن وجود فرص وظيفية لهم في المملكة".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MLSD_SA توضح الوزارة بأن أنظمة وإجراءات الاستقدام تمنع توظيف وافدين من خلال إعلانات عن وجود فرص وظيفية لهم في المملكة. — وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (@MLSD_SA) ٥ يوليو ٢٠١٨

ولكن هذا لم يمنع السعوديين من التعبير عن غضبهم عبر مواقع التواصل.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @nawaf_al_511 #توظيف_الاردنيين_وشبابنا_عاطلين



تدخل المستوصف تحصل الاستقبال وحارس الامن سعودي تطلع فوق تحصلهم اجانب



تدخل الصيدليه تحصل حارس الامن سعودي والصيدلي اجنبي



تروح الشركات تشوف العامل سعودي والمدراء وسوبر فايزر اجنبي



تروح المولات تشوف البائع والبائعات سعوديين والمشرفين اجانب ! — نواف الروقي (@nawaf_al_511) ٥ يوليو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @bilqis_albarrak في امريكا وكندا قبل لا الاجنبي ياخذ وظيفة يسوون مسح كامل على كل البلد National scan ويعرضون الوظيفة في كل مكان لين يتأكدون انه مافيه من ابناءالبلد ممكن ياخذ هالوظيفة.كنت ادرّس عربي بجامعة مشقين وكل سنه اجباري لازم يدورون بديل امريكي ياخذ وظيفتي.#توظيف_الاردنيين_وشبابنا_عاطلين — بلقيس البرّاك (@bilqis_albarrak) ٥ يوليو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @see_moone #توظيف_الاردنيين_وشبابنا_عاطلين الظاهر ان وزارة العمل عندنا ولا تزعل مني صار جلده ميت ما عاد تحس يضرب فينا من كل الاتجاهات وكلما زاد الضرب قالت العمل لهم هل من مزيد وإذا زادوا ردت عليهم ابشروا ياقوم تستاهلون الطيب يا سرور أفصل السعودي لأنه مو كفو يا عنبر وظف الأجنبي لأنه كفو — منيرة المشخص (@see_moone) ٥ يوليو ٢٠١٨

كريستيانو رونالدو

ومن السعودية إلى كرة القدم حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر انتقال نجم ريال مدريد الإسباني وقائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو من الفريق الملكي إلى يوفينتوس الإيطالي.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن ريال مدريد يدرس إمكانية إقامة حفل وداع خاص لكريستيانو رونالدو في ظل رغبة الطرفين إنهاء رحلة البرتغالي في مدريد بشكل ودي يُظهر الكثير من الاحترام لما حققه الفريق مع رونالدو على مدار السنوات الماضية.

واعتبر العديد أن الخبر صحيح وذلك بعد أعلن ريال مدريد عبر حسابه الرسمي على "تويتر" عن قميص الفريق للموسم المقبل، وشملت الصورة كلا من كريم بنزيمة، مارسيلو، أسينسيو، سيرجيو راموس، وتوني كروس، بينما خلت من كريستيانو رونالدو.

وأعلن مراسل شبكة قنوات بين سبورت حسين ياسين عبر صفحته الخاصة على تويتر انضمام كريستيانو رونالدو لنادي يوفنتوس الإيطالي.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @HusseinY22 ما كان يعتبر مستحيلا قبل ايّام يبدو انه صار واقعا الان كريستيانو رونالدو لاعبا في يوفنتوس — حسين ياسين - Hussein Yassin (@HusseinY22) ٥ يوليو ٢٠١٨

وانقسمت التغريدات على تويتر بين غضب مشجعي الريال وفرح محبي اليوفي عبر هاشتاغ #كريستيانو_رونالدو الذي تم استخدامه في أكثر من 33 ألف تغريدة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @xlf34 #كريستيانو_رونالدو - بهذا القميص :

450 هدف

119 اسيست

4 كرات ذهبية

4 مرات الحذاء الذهبي

2 الافضل في العالم

3 افضل لاعب في اوروبا

4 مرات دوري الابطال

2 الليغا

3 السوبر الاوروبي

3 كأس العالم للاندية

2 السوبر الاسباني

2 كأس الملك

يبدو بأن قصتنا الجميله قد انتهت 2018/2009💕 pic.twitter.com/xuMjSvaoQt — جآستن🇫🇷 (@xlf34) ٥ يوليو ٢٠١٨

الدور ربع النهائي لكأس العالم

وأخيرا إلى كأس العالم حيث تنطلق اليوم مباريات الدور ربع النهائي لكأس العالم لكرة القدم المقامة في روسيا بمباراتي فرنسا وأوروغواي، وبلجيكا والبرازيل.

وكان للمغردين العرب كلمتهم في توقع من سينتقل إلى الدور نصف النهائي.