#انقاذ_اطفال_الكهف : المستخدون يتضامنون ويأملون في إنقاذ بقيتهم
قضايا اليوم: أعلنت السلطات التايلاندية نجاح أول عملية إنقاذ للأطفال المحاصرين في كهف مغمور بالمياه منذ أسبوعين في شمالي تايلاند، ومحكمة التمييز الكويتية تحسم قضية دخول المجلس في العام 2011 "الحبس لـ 16 متهماً والامتناع عن عقاب 34 وبراءة 19"، وصراع بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية على مواقع التواصل في لبنان.
#انقاذ_اطفال_الكهف
نبدأ من قصة أطفال الكهف في تايلاند والتي كانت حديث العالم أجمع عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ حوالي أسبوعين.
وكانت السلطات التايلاندية قد بدأت بالبحث عن طريقة لإنقاذ أطفال محاصرين في كهف مغمور بالمياه، شمالي تايلاند منذ اليوم الأول، وأعلنت يوم الأحد، عن نجاح أول عملية إنقاذ لأربعة منهم وإخراجهم ونقلهم إلى المستشفى.
وبعد الإعلان عن عملية الإنقاذ، أطلق مغردون عرب هاشتاغ #انقاذ_اطفال_الكهف تضامنا معهم.
ولقي الهاشتاغ رواجا واسعا في عدد من الدول كان أبرزها السعودية ومصر والأردن وليبيا والكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة.
وحصد الهاشتاغ أكثر من 43 ألف تغريدة ليكون ضمن أكثر الهاشتاغات انتشارا في هذه الدول.
وتناقل المغردون مقطع فيديو يوثق دخول فرق الإنقاذ للكهف.
#قضيه__دخول_المجلس
ومن تايلاند إلى الكويت حيث حسمت محكمة التمييز أمس قضية "دخول المجلس" التي يرجع تاريخها الى عام 2011 بإصدار أحكامها النهائية على المشمولين بالقضية وعددهم 70 متهما.
وبحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية، قضت المحكمة بسجن وحبس 13 متهما لمدة 3 سنوات و6 أشهر، وحبس 3 متهمين لمدة سنتين، وبراءة 17، وتأييد براءة 2 من المتهمين.
كما قضت المحكمة بعدم النطق بعقاب 34 متهما وسقوط الدعوى الجزائية عن النائب فلاح الصواغ بسبب الوفاة.
وأطلق مغردون كويتيون هاشتاغ #قضيه__دخول_المجلس الذي حصد أكثر من 14 ألف تغريدة ليتصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في الكويت.
وعبروا من خلاله عن رفضهم لقرار المحكمة معتبرين "أنها حكمت على أشخاص خرجوا في احتجاج سلمي ضد فاسدين ومرتشين يجاهرون بفسادهم".
#معراب_خانت_لبنان / #معراب_صانت_لبنان
وأخيرا إلى لبنان حيث احتدم الجدل بين حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان مناصرو التيار الوطني الحر قد أطلقوا هاشتاغ #معراب_خانت_لبنان على فيسبوك، شارحين السبب وراء ذلك.
وردا عليه، أطلق أنصار القوات اللبنانية هاشتاغ #معراب_صانت_لبنان، معتبرين "أنها رفعت دوماً البطاقة الحمراء في وجه أصحاب الصفقات السوداء وبقيت قلعة الحريّة"