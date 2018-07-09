قضايا اليوم: أعلنت السلطات التايلاندية نجاح أول عملية إنقاذ للأطفال المحاصرين في كهف مغمور بالمياه منذ أسبوعين في شمالي تايلاند، ومحكمة التمييز الكويتية تحسم قضية دخول المجلس في العام 2011 "الحبس لـ 16 متهماً والامتناع عن عقاب 34 وبراءة 19"، وصراع بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية على مواقع التواصل في لبنان.

#انقاذ_اطفال_الكهف

مصدر الصورة Getty Images Image caption نجاح أول عملية إنقاذ للأطفال المحاصرين في كهف شمالي تايلاند

نبدأ من قصة أطفال الكهف في تايلاند والتي كانت حديث العالم أجمع عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ حوالي أسبوعين.

وكانت السلطات التايلاندية قد بدأت بالبحث عن طريقة لإنقاذ أطفال محاصرين في كهف مغمور بالمياه، شمالي تايلاند منذ اليوم الأول، وأعلنت يوم الأحد، عن نجاح أول عملية إنقاذ لأربعة منهم وإخراجهم ونقلهم إلى المستشفى.

وبعد الإعلان عن عملية الإنقاذ، أطلق مغردون عرب هاشتاغ #انقاذ_اطفال_الكهف تضامنا معهم.

ولقي الهاشتاغ رواجا واسعا في عدد من الدول كان أبرزها السعودية ومصر والأردن وليبيا والكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة.

وحصد الهاشتاغ أكثر من 43 ألف تغريدة ليكون ضمن أكثر الهاشتاغات انتشارا في هذه الدول.

وتناقل المغردون مقطع فيديو يوثق دخول فرق الإنقاذ للكهف.

#قضيه__دخول_المجلس

ومن تايلاند إلى الكويت حيث حسمت محكمة التمييز أمس قضية "دخول المجلس" التي يرجع تاريخها الى عام 2011 بإصدار أحكامها النهائية على المشمولين بالقضية وعددهم 70 متهما.

وبحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية، قضت المحكمة بسجن وحبس 13 متهما لمدة 3 سنوات و6 أشهر، وحبس 3 متهمين لمدة سنتين، وبراءة 17، وتأييد براءة 2 من المتهمين.

كما قضت المحكمة بعدم النطق بعقاب 34 متهما وسقوط الدعوى الجزائية عن النائب فلاح الصواغ بسبب الوفاة.

وأطلق مغردون كويتيون هاشتاغ #قضيه__دخول_المجلس الذي حصد أكثر من 14 ألف تغريدة ليتصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في الكويت.

وعبروا من خلاله عن رفضهم لقرار المحكمة معتبرين "أنها حكمت على أشخاص خرجوا في احتجاج سلمي ضد فاسدين ومرتشين يجاهرون بفسادهم".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MeshalThaidi تم الحكم علي ب٣ سنوات و ٦ أشهر بسبب إحتجاج سلمي ضد فاسدين ومرتشين يجاهرون بفسادهم، حكمتُ أنا وحفظت كل قضاياهم.#قضيه__دخول_المجلس — مشعل الذايدي (@MeshalThaidi) ٨ يوليو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AlHerbesh الحمد لله على سلامة الشباب

يشهد الله ما أخطأنا بحق الكويت واجتهدنا ألا يصيب رجال الأمن ولا الشباب مكروه

هذا حكم قاضي الأرض والأهم عندنا هو حكم قاضي السماء#قضيه__دخول_المجلس — د. جمعان الحربش (@AlHerbesh) ٨ يوليو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @KUWTIYA في الكويت سجنو الشرفاء وتركو الفاسدين

في السعوديه سجنو العلماء وتركو المطبلين

في الامارات سجنو العقلاء وتركو السفهاء

في مصر سجنو الشرعي وتركو الخائن



لذلك اصبحنا امه متخلفه وهذا بلاء العرب

#قضيه__دخول_المجلس — ﮼كـــويتيــه،أصيــــلــه (@KUWTIYA) ٨ يوليو ٢٠١٨

#معراب_خانت_لبنان / #معراب_صانت_لبنان

وأخيرا إلى لبنان حيث احتدم الجدل بين حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان مناصرو التيار الوطني الحر قد أطلقوا هاشتاغ #معراب_خانت_لبنان على فيسبوك، شارحين السبب وراء ذلك.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @antonellasfr كل النهار عم يتحفونا #الخوات_اللبنانية انه هني اللي وصلوا الجنرال عالرئاسة مع انه كلن على بعضن 8 نواب يللي انتخبوا الرئيس عون من أصل 83 صوت فإذا مفكرين الفضل الكم ايه بس وبلا هبل قرفتونا 😏😏#معراب_خانت_لبنان — 🇱🇧🇩🇪 (@antonellasfr) ٨ يوليو ٢٠١٨

وردا عليه، أطلق أنصار القوات اللبنانية هاشتاغ #معراب_صانت_لبنان، معتبرين "أنها رفعت دوماً البطاقة الحمراء في وجه أصحاب الصفقات السوداء وبقيت قلعة الحريّة"