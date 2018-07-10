ما الذي أغضب المغردين العرب في قسم أردوغان؟
قضايا اليوم: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤدي اليمين الدستورية وبدأ ولاية رئاسية جديدة لمدة خمس سنوات، في ظل نظام رئاسي جديد يمنحه صلاحيات واسعة، والهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار تطلق رحلة بحرية هي الثانية من نوعها لكسر الحصار عن قطاع غزة وتنطلق اليوم أولى مباريات الدور نصف النهائي كأس العالم 2018.
أردوغان
أدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليمين الدستورية وبدأ ولاية رئاسية جديدة لمدة خمس سنوات، في ظل نظام رئاسي جديد يمنحه صلاحيات واسعة .
وكان اسم أوردوغان من أكثر الأسماء تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ظهر على تويتر في أكثر من 25 ألف تغريدة. واستخدمه مؤيدوه للتعبير عن حبهم ودعمهم له.
وفي المقابل وبعد أداء اليمين تعهد أردوغان بالحفاظ على المبادئ العلمانية لتركيا الحديثة التي أرساها مؤسسها مصطفى كمال أتاتورك، مما أثار غضب بعض المغردين العرب.
فقال مستخدم: "قسم بشرفه ونزاهته ،،، ولم يقسم بالله العظيم ،،، لان القسم بالله يخالف مبادئ اتاتورك! ويعتبر القسم باطل لو قال اقسم بالله العظيم ،،، لان الدستور العلماني لايجيز ذلك! ويعتبره مخالفة دستورية"
سفينة الحرية
ومن تركيا إلى قطاع غزة حيث تطلق "الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار" اليوم عند الساعة الحادية عشر صباحا، رحلة بحرية هي الثانية من نوعها، لكسر الحصار عن قطاع غزة.
وكانت البحرية الإسرائيلية قد اعترضت الشهر الماضي القافلة الأولى وجرتها إلى ميناء أشدود واعتقلت من كان على متنها.
وقال الناطق باسم هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار بسام مناصرة في المؤتمر الصحفي أمس: "إن هذا القرار يأتي لمواجهة الحصار والعقوبات الجماعية التي يفرضها الاحتلال والسلطة الفلسطينية على حد سواء في محاولة بائسة لتركيع غزة وكسر إرادة أهلها، وصولا لتطبيق صفقة القرن وتصفية القضية الفلسطينية، لكننا لن نتراجع ولن نستسلم حتى كسر الحصار".
وكان لرواد مواقع التواصل الاجتماعي كلمتهم إذ طالبوا المجتمع الدولي بالتدخل لرفع الحصار عن غزة.
نصف نهائي كأس العالم
وأخيرا إلى كأس العالم حيث تنطلق اليوم أولى مباريات الدور نصف النهائي كأس العالم 2018 بمونديال روسيا على ملعب "سانت بطرسبرج" حيث يواجه منتخب فرنسا نظيره البلجيكي مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة بتوقيت غرينتش.
وأطلق مغردون هاشتاغ #فرنسا_بلجيكا للحديث عن المباراة والتوقعات.