ما الذي أغضب المغردين العرب في قسم أردوغان؟

قضايا اليوم: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤدي اليمين الدستورية وبدأ ولاية رئاسية جديدة لمدة خمس سنوات، في ظل نظام رئاسي جديد يمنحه صلاحيات واسعة، والهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار تطلق رحلة بحرية هي الثانية من نوعها لكسر الحصار عن قطاع غزة وتنطلق اليوم أولى مباريات الدور نصف النهائي كأس العالم 2018.

أردوغان

مصدر الصورة Getty Images Image caption أردوغان يؤدي اليمين الدستورية وبدأ ولاية رئاسية جديدة لمدة خمس سنوا

أدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليمين الدستورية وبدأ ولاية رئاسية جديدة لمدة خمس سنوات، في ظل نظام رئاسي جديد يمنحه صلاحيات واسعة .

وكان اسم أوردوغان من أكثر الأسماء تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ظهر على تويتر في أكثر من 25 ألف تغريدة. واستخدمه مؤيدوه للتعبير عن حبهم ودعمهم له.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AAlshareey اليوم حفل تنصيب الطيب اردوغان بحضور 22 من الزعماء على رأسهم الشيخ تميم امير #قطر وليس بينهم صهاينة العرب . — أسعد الشرعي (@AAlshareey) ٩ يوليو ٢٠١٨

وفي المقابل وبعد أداء اليمين تعهد أردوغان بالحفاظ على المبادئ العلمانية لتركيا الحديثة التي أرساها مؤسسها مصطفى كمال أتاتورك، مما أثار غضب بعض المغردين العرب.

فقال مستخدم: "قسم بشرفه ونزاهته ،،، ولم يقسم بالله العظيم ،،، لان القسم بالله يخالف مبادئ اتاتورك! ويعتبر القسم باطل لو قال اقسم بالله العظيم ،،، لان الدستور العلماني لايجيز ذلك! ويعتبره مخالفة دستورية"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @DR_FAlazab اقسم بشرفه ونزاهته ،،،

ولم يقسم بالله العظيم ،،،

لان القسم بالله يخالف مبادئ اتاتورك !

ويعتبر القسم باطل لو قال اقسم بالله العظيم ،،،

لان الدستور العلماني لايجيز ذلك !

ويعتبره مخالفة دستورية ! — د.فالح عبدالله العزب (@DR_FAlazab) ٩ يوليو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Meshal_Alnami بعد أن أقسم #أردوغان اليوم على “حماية العلمانية ومبادئ أتاتورك“ ..يثور سؤال نتمنى من الإخونجية الإجابة عليه:

هل اردوغان بقسمه هذا صادق وسيحمي العلمانية ؟ أم أنه “ملك كذاب” ؟؟ 🤔 — مشعل النامي (@Meshal_Alnami) ٩ يوليو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @KsaBanker صيغة القسم الذي تلاه اردوغان اليوم:

أقسم بشرفي ونزاهتي أمام الأمة التركية العظيمة أن أعمل بكل ما أوتيت من قوة لحماية وتمجيد مجد الجمهورية التركية وشرفها والالتزام

"بمبادئ أتاتورك وعلمانية الدولة" والوفاء بالواجبات التي توليتها بنزاهة

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Cc: @mh_awadi وش صار على كيكة الاسلام؟ — أحمد ميكافيلي🇸🇦 (@KsaBanker) ٩ يوليو ٢٠١٨

سفينة الحرية

ومن تركيا إلى قطاع غزة حيث تطلق "الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار" اليوم عند الساعة الحادية عشر صباحا، رحلة بحرية هي الثانية من نوعها، لكسر الحصار عن قطاع غزة.

وكانت البحرية الإسرائيلية قد اعترضت الشهر الماضي القافلة الأولى وجرتها إلى ميناء أشدود واعتقلت من كان على متنها.

وقال الناطق باسم هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار بسام مناصرة في المؤتمر الصحفي أمس: "إن هذا القرار يأتي لمواجهة الحصار والعقوبات الجماعية التي يفرضها الاحتلال والسلطة الفلسطينية على حد سواء في محاولة بائسة لتركيع غزة وكسر إرادة أهلها، وصولا لتطبيق صفقة القرن وتصفية القضية الفلسطينية، لكننا لن نتراجع ولن نستسلم حتى كسر الحصار".

وكان لرواد مواقع التواصل الاجتماعي كلمتهم إذ طالبوا المجتمع الدولي بالتدخل لرفع الحصار عن غزة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @NedaaAhmaeed سفينة الحرية تعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني في البحث عن الحرية وإصراره على كسر الحصار الظالم على غزة.



#عقوبات_صفقة_القرن — Nedaa shhebar (@NedaaAhmaeed) ٩ يوليو ٢٠١٨

نصف نهائي كأس العالم

وأخيرا إلى كأس العالم حيث تنطلق اليوم أولى مباريات الدور نصف النهائي كأس العالم 2018 بمونديال روسيا على ملعب "سانت بطرسبرج" حيث يواجه منتخب فرنسا نظيره البلجيكي مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة بتوقيت غرينتش.

وأطلق مغردون هاشتاغ #فرنسا_بلجيكا للحديث عن المباراة والتوقعات.