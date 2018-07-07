ردود فعل متفاوتة بين الصدمة والسخرية من خسارة البرازيل أمام بلجيكا

#BRABEL

مصدر الصورة Fred Lee

نبدأ تقريرنا اليوم مع كأس العالم حيث ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بخسارة منتخب البرازيل أمام بلجيكا يوم أمس الجمعة.

وتفاجأ كثيرون حول العالم العربي بقوة المنتخب البلجيكي الذي أحكم سيطرته على مجريات المباراة.

وانتشر هاشتاغ #BRABEL في أكثر من مليون ونصف المليون تغريدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويحظى المنتخب البرازيلي بشعبية كبيرة في العالم العربي.

وأبدى كثيرون حزنهم على رحيل أكثر المنتخبات فوزاً بكأس العالم لكرة القدم بخمس بطولات.

وعزى مشجعو المنتخبات القوية، مثل ألمانيا والأرجنتين، مشجعي البرازيل قائلين إن هذا المونديال مليء بالمفاجئات.

وكتب مصطفى الحاج محمد على فيسبوك: "مونديال روسيا مونديال الفرق الصغيرة. خروج سريع للعمالقة وبريق المنتخبات الضعيفة."

"High on Life"

مصدر الصورة High On Life Image caption نجوم قناة High on Life على يوتيوب

وإلى موقع يوتيوب حيث توفي ثلاثة من أبرز نجوم الموقع بعد سقوطهم من أعلى شلالات شانون في مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا.

وكان كل من ميغان سكرابر، وريكر غامبل، وألكسي لياك جزءا من قناة High on Life التي تنشر مقاطع فيديو عن مغامرات السفر.

ويتمتع النجوم بشهرة واسعة إذ يتابعهم مئات الآلاف على يوتيوب وأكثر من مليون متابع على تطبيق إنستاغرام.

وولد الحادث ردود فعل بين أوساط مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم إذ تحدث العديد عن ما إذا كانت النجومية تستحق كل هذا العناء.

وكتب يوسف العلي من السعودية قائلا: "كنت من متابعي High on Life وأشعر ببالغ الأسى والحزن على وفاة ثلاثة موهوبين رحلوا وهم في مقتبل العمر. كان عليهم توخي الحذر وعدم المخاطرة بحياتهم."