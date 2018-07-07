لماذا يقرأ محمد صلاح" "فن اللامبالاة" ؟

مصدر الصورة Twitter

جذب نجم كرة القدم محمد صلاح، الأنظار مرة أخرى بعدما نشر صورة له وهو يقرأ كتابا توقع مغردون أنه كتاب"فن اللامبالاة "، في نسخته العربية.

أثارت الصورة ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تم تداولها آلاف المرات مرفقة بصورة لمجلد كتاب" فن اللامبالاة.. لعيش حياة تخالف المألوف" لصاحبه المؤلف الأمريكي مارك مانسون.

ويتحدث الكتاب عن كيفية العيش بسعادة باتباع طريقة تخالف المألوف، إذ يقترح تجنب التركيز الشديد على كل ما هو إيجابي حتى يتمتع الإنسان بحياة أفضل.

ولم يتسن لبي بي سي التأكد من أن الكتاب الذي يقرأه صلاح هو نفسه كتاب "فن اللامبالاة.. لعيش حياة تخالف المألوف"

صورة صلاح جعلت المغردين يتسابقون على تحميل الكتاب والبحث عنه عبر محرك البحث غوغل. كما اجتاحت عبارة " اللامبالاة" مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من الدول العربية لبعض ساعات.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @lfc_belaraby بعد ما صلاح نشر صورته و هو بيقرأ كتاب اسمه فن اللامبالاه

الكتاب أتعمل عليه عدد سيرش رهيب علي جوجل في يوم واحد في مصر الي هو امبارح بعد ما كان محدش يعرفه ولا فكر يدور عليه

المصريين كلهم عايزين الكتاب و الإقبال عليه بقي تاريخي يا فندم 😂

المفروض صلاح ياخد نص المبيعات و الله ❤️ pic.twitter.com/W5YZ5RONaZ — Liverpool بالعربى (@lfc_belaraby) ٦ يوليو ٢٠١٨

وزاد عدد متابعي الصفحة الخاصة بالكتاب بأكثر من نصف مليون شخص، ما دفع بمؤلف الكتاب لتوجيه رسالة شكر لصلاح على حسابه على تويتر.

فغرد قائلا:" "كل الحب لمحمد صلاح.. استمتع".

وطرحت الصورة تساؤلات عديدة حول الأسباب التي دفعت النجم المصري لقراءة هذا الكتاب خاصة بعد خروج المنتخب من بطولة كأس العالم والمشاكل التي تعرض لها على خلفية ظهوره مع الرئيس الشيشاني.

ورأى مغردون أن الصورة تشير إلى شعور صلاح بالإحباط بعد أداء المنتخب المصري في كأس العالم.

وتابع المغردون بأن تهافت العرب على تحميل الكتاب يعكس حالة اللامبالاة واليأس التي تشعر بها الشعوب.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @yasmen86022933 كام حد دخل وعمل search على الكتاب الى كان صلاح بيقرأه فن "اللامبالاة" كتير طبعاً

طب كام حد فكر يقرأه؟! — YaSo 🤫😈 (@yasmen86022933) ٧ يوليو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @SalmanAl_Khaldi محمد صلاح يخرج عن المألوف وأحداث خسارة وإصابة نهائي الأبطال والخروج المخيب من المونديال، بقراءة كتاب

"فن اللامبالاة"..

وكأنه يهرب من الواقع إلى عالم آخر اسمه "الكتاب".

ومؤلف الكتاب يرد عليه بـ"إستمتع"..

رائع! #إقرأ https://t.co/2ei9Mtras8 — سلمان الخالدي (@SalmanAl_Khaldi) ٦ يوليو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @smrFCB يقرأ فن اللامبالاة

فن اللامبالاة؟!؟!؟ ما أحب أأفور بس خلال الفترة الماضية واضح مدى الإستياء اللي عاشه صلاح من الإعلام بكل توجهاته

يا ليت الرسالة وصلت مع إنه ما ظنتي، زادت نسبة مبيعات الكتاب و تركوا الموضوع الأهم https://t.co/6aJJ3DSqZC — Samar Mohammed (@smrFCB) ٧ يوليو ٢٠١٨

وكتب محسن صلاح، المدير الفني السابق للمنتخب المصري:" كتاب فن اللامبالاة الذي يقرأه محمد صلاح... الهدف هو عدم الالتفات لكل ما يحزنك ويؤلمك ويبعدك عن تحقيق آمالك وأحلامك. هو علاج نفسي للحالة التي أوصله لها رجال الاتحاد والاعلام المصري أحيي صلاح علي تماسكه.."

أما المغرد أحمد حسنين :" إذا كان محمد صلاح هو من قرأ هذا الكتاب من تلقاء نفسه، فليس من الحكمة تصدير ذلك للمتابعين ولكني أعتقد أن المشكلة تكمن في من أراد نشر ذلك الأمر لتصدير هذا الفكر السلبى من خلال متابعيه.. وأقصد هنا (فكر اللامبالاة)."