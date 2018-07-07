لماذا يقرأ محمد صلاح" "فن اللامبالاة" ؟
جذب نجم كرة القدم محمد صلاح، الأنظار مرة أخرى بعدما نشر صورة له وهو يقرأ كتابا توقع مغردون أنه كتاب"فن اللامبالاة "، في نسخته العربية.
أثارت الصورة ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تم تداولها آلاف المرات مرفقة بصورة لمجلد كتاب" فن اللامبالاة.. لعيش حياة تخالف المألوف" لصاحبه المؤلف الأمريكي مارك مانسون.
ويتحدث الكتاب عن كيفية العيش بسعادة باتباع طريقة تخالف المألوف، إذ يقترح تجنب التركيز الشديد على كل ما هو إيجابي حتى يتمتع الإنسان بحياة أفضل.
ولم يتسن لبي بي سي التأكد من أن الكتاب الذي يقرأه صلاح هو نفسه كتاب "فن اللامبالاة.. لعيش حياة تخالف المألوف"
صورة صلاح جعلت المغردين يتسابقون على تحميل الكتاب والبحث عنه عبر محرك البحث غوغل. كما اجتاحت عبارة " اللامبالاة" مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من الدول العربية لبعض ساعات.
وزاد عدد متابعي الصفحة الخاصة بالكتاب بأكثر من نصف مليون شخص، ما دفع بمؤلف الكتاب لتوجيه رسالة شكر لصلاح على حسابه على تويتر.
فغرد قائلا:" "كل الحب لمحمد صلاح.. استمتع".
وطرحت الصورة تساؤلات عديدة حول الأسباب التي دفعت النجم المصري لقراءة هذا الكتاب خاصة بعد خروج المنتخب من بطولة كأس العالم والمشاكل التي تعرض لها على خلفية ظهوره مع الرئيس الشيشاني.
ورأى مغردون أن الصورة تشير إلى شعور صلاح بالإحباط بعد أداء المنتخب المصري في كأس العالم.
وتابع المغردون بأن تهافت العرب على تحميل الكتاب يعكس حالة اللامبالاة واليأس التي تشعر بها الشعوب.
وكتب محسن صلاح، المدير الفني السابق للمنتخب المصري:" كتاب فن اللامبالاة الذي يقرأه محمد صلاح... الهدف هو عدم الالتفات لكل ما يحزنك ويؤلمك ويبعدك عن تحقيق آمالك وأحلامك. هو علاج نفسي للحالة التي أوصله لها رجال الاتحاد والاعلام المصري أحيي صلاح علي تماسكه.."
أما المغرد أحمد حسنين :" إذا كان محمد صلاح هو من قرأ هذا الكتاب من تلقاء نفسه، فليس من الحكمة تصدير ذلك للمتابعين ولكني أعتقد أن المشكلة تكمن في من أراد نشر ذلك الأمر لتصدير هذا الفكر السلبى من خلال متابعيه.. وأقصد هنا (فكر اللامبالاة)."