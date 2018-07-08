فوز إنجلترا وكرواتيا يشعل مواقع التواصل الاجتماعي واكتمال المربع الذهبي

#روسيا_كرواتيا

تابع المغردون حول العالم بشغف يوم أمس السبت مباريات كأس العالم في اليوم الأخير لمرحلة دور الثمانية. وتمكنت انجلترا بالفوز على السويد بينما فازت كرواتيا على روسيا.

واستخدم مغردون هاشتاغ WorldCup# للحديث عن آخر مجريات المونديال ليرد الهاشتاغ في أكثر من مليون تغريدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأبدى مغردون فرحتهم من وصول كرواتيا بعدما فازت على روسيا في مباراة قوية حسمت عن طريق ركلات الترجيح بعد التعادل بهدفين.

مصدر الصورة Anadolu Agency

وأطلق مغردون هاشتاغ #روسيا_كرواتيا حيث ورد في أكثر من 85 ألف تغريدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. كما انتشر هاشتاغ #RUSCRO في حوالي نصف مليون تغريدة.

وحظي اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش باهتمام كثيرين حيث كتب المغردون عن دوره في إيصال منتخب بلاده لهذه المرحلة.

وكتب محمد شبانة على فيسبوك: " مودريتش يستحق الاعجاب والتقدير. قاد كرواتيا إلى الفوز ومن دونه لما وصلت كرواتيا إلى دور النصف نهائي."

وأبدى البعض حزنهم من خروج الدولة المضيفة بعد أداء لم يتوقعه كثيرون من روسيا. وكتب توفيق اسماعيل على تويتر: "أنا لست من مشجعي روسيا ولكن في العادة أتعاطف من البلد المستضيف. كنت أتمنى وصول المنتخب الروسي لدور النصف نهائي على الأقل."

#انجلترا_السويد

أما المباراة الأخرى التي جذت اهتمام كثيرين فكانت مباراة انكلترا والسويد حيث فازت الأولى بهدفين مقابل لا شيء. وأطلق مغردون هاشتاغ #انجلترا_السويد ليظهر في أكثر من 40 ألف تغريدة خلال الساعات الماضية.

مصدر الصورة Jean Catuffe

ونشر عدد كبير من الجالية العربية في بريطانيا تغريدات تظهر فرحتهم الغامرة بوصول المنتخب الإنجليزي لدور النصف نهائي.

وانتشر على تويتر مقطع فيديو يظهر لاعب كرة القدم الإنجليزي المعتزل ألان شيرار وهو يغني بكل فرحة بعد فوز إنجلترا في المباراة. وحاز المقطع على أكثر من 50 ألف إعجاب على تويتر منذ نشره.

وصعد المنتخب الانجليزي إلى الدور قبل النهائي للمرة الأولى منذ 28 عاما.