مصدر الصورة Anadolu Agency

حاز كشف حساب لممتلكات الرئيس التركي رجب طييب اردوغان باهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي.

يأتي هذا بعدما نشرت صحيفة رسمية في تركيا بيانا لما قالت إنه جرد لممتلكات اردوغان، مشيرة إلى أنه يمتلك نحو 1.37 مليون دولار موزعة في ثلاثة بنوك وبيتا في إسطنبول بقيمة 868 ألف دولار وأرضا تبلغ قيمتهما نحو 2160 دولارا.

وتابعت الصحيفة التركية، بأن أردوغان عليه دين بقيمة مليوني ليرة أي حوالي 434 ألف دولار لرجل أعمال يدعى محمد غور.

وعلى إثرها، أطلق مغردون عرب هاشتاغ بعنوان #حمله_سداد_دين_اردوغان لمناقشة ما ذكرته الصحيفة التركية.

بعض المغردين سخروا من المقال واعتبروه محاولة لتبيض صورة اردوغان المنهارة، وفق قولهم.

كما تداولوا تقارير صحفية قديمة كانت قد رصدت مقدار ثروة اردوغان و نجليه بلال وأحمد.

وفي هذا السياق، غرد عبد الهادي السلامي قائلا:" عند يتولى مسؤول منصب ما....عليه أن يكشف عن وضعه المالي بإقرار يسمى "إقرار بالذمة الماليةأ . ردوغان وجدها فرصة ليرتب أموره وليخرج للملأ بأنه فقير زاهد ولمزيد من الدراما العاطفية "مديون" !! حيلة لاتنطلي إلا على أصحاب القلوب التي عليها اقفالها .".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mliar برردغان ابداع في استغفال السذج وللاسف كثير من العرب يصدق اخباره وتصاريحه العنتريه امام الاعلام ولم يجد من يردعه ويبين كذبه امام المواطن العربي ابنه بلال اغنى رجل في تركيا ابنه بلال من كان يشترى البترول المهرب من داعش وغيرها #حمله_سداد_دين_اردوغان — اليخاندرو نجد🇸🇦 (@mliar) ٨ يوليو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @khzaatar يريدون أن يقولوا أن أردوغان نزيه وليس فاسد ، مع أن الفساد ضاربة جذوره في عائلة أردوغان ، إبنه أحمد تقدر ثروته بـ80 مليون دولار على الأقل ، وإبنه بلال ، متورط في تهريب النفط ، من مناطق العراق المحتلة عبر الإرهابيين لدرجة أن وسائل إعلام لقبته بـ"وزير نفط داعش #حملة_سداد_دين_اردوغان — خالد الزعتر (@khzaatar) ٨ يوليو ٢٠١٨

في المقابل، نوه مغردون بالتقرير قائلين إن الافصاح عن إقرار الذمة المالية أمر معتاد في الديمقراطيات وقارنوا ما يحدث في تركيا بدولهم التي يستشري فيها الفساد والثراء غير المشروع، على حد تعبيرهم .

كما أثنى مغردون بـ "نظافة يد اردغاون" وعددوا إنجازاته الاقتصادية خلال الفترات السابقة.

وعلق :" أستلم الحكم عمدة أسطنبول عام ٩٤ ثم تدرج بحزب العدالة والتنمية حتى أصبح رئيس وزراء عام ٢٠٠٣ ثم ....ولغاية الآن لو كان حاكما لأصبح ملياردير وله قصور في فرنسا ولندن...."

وكتب المغرد كادي :" رجل كل همّه كيف ينهض بدولته حتى أصبحت دولته ..تنافس دول العالم في كل المجالات كما فعل محمد مهاتير في ماليزيا. أين هي الدول الغنية في دخلها السنوي والفقيرة في نهضتها..."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Mehmetcanbekli1 أردوغان..اعتقد انه الحاكم الوحيد حاليا، الذي أثار الناس عليه الجدل

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البعض يراه سيئاً...والبعض الاخر يراه طيبا"

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لكن في الاول والاخير يظل سياسي محنك، وبشر يخطئ ويصيب

.#حملة_سداد_دين_اردوغان — Dr.mehmet canbekli⁦⁦ (@Mehmetcanbekli1) ٨ يوليو ٢٠١٨

من ناحية أخرى، انتقد مغردون محتوى الهاشتاغ واعتبروا بعضهم الحديث عن ديون اردوغان شأنا تركيا خالصا.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ALQadiPAL يملك اردوغان

حساب بنكي 1,300,000$

دونمي أرض في ريزة 2600 $

بيت بإسطنبول 1,200,000$

سيارة أودي i8 بقيمه 50000$



ديون اردوغان 430,000 $ إلى رجل الأعمار محمد غور



نستنتج ان اردغان يستطيع سداد دينه بسرعه من املاكه .

ما حد طلب منكم تعملو حمله . #حمله_سداد_دين_اردوغان pic.twitter.com/DjHn1TbBMx — Palestine Alqadi (@ALQadiPAL) ٨ يوليو ٢٠١٨