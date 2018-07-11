قضايا سياسية واجتماعية استأثرت باهتمام المغردين العرب، أبرزها: سخرية من قرار بإذاعة النشيد الوطني في مستشفيات مصر، وجدل في العراق بعد إلقاء القبض على شخص ادعى أنه المسيح، وغضب بعد انتشار مقطع لسيدة سعودية "تسخر فيه من مطوع".

النشيد الوطني إلزامي في مستشفيات مصر!

استقبل نشطاء مصريون قرار وزيرة الصحة بإلزام جميع مستشفيات البلاد بإذاعة النشيد الوطني وبأداء القسم كل صباح بموجة من السخرية.

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وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إن النشيد الوطني سيعزف في الساعة الثامنة صباحا، عبر الإذاعة الداخلية بالمستشفيات دون أن يكون هناك طوابير أو تحية للعلم، مضيفا أن هذا القرار سيعزز من قيم الانتماء للوطن.

وانهالت الانتقادات على القرار وصاحبته عبر وسم "السلام الوطني" و"وزيرة الصحة" وهاشتاغ "#السلام_الجمهورى".

ودعا مغردون وزارة الصحة إلى توفير المستلزمات الطبية والأدوية وتحسين الوضع المزري للمستشفيات بدلا من اتخاذ قرارات "غير منطقية"، على حد تعبيرهم.

من جهة أخرى، أشاد مغردون بقرار الوزارة واعتبروه خطوة حكيمة لترسيخ مشاعر الانتماء للمجتمع والوطن.

"اعتقال المسيح" في العراق... ما الحكاية؟

تفاعل نشطاء عراقيون مع اعتقال السلطات لشخص ادعى أنه "المسيح" بتهمة الاحتيال.

ونشرت قوات الأمن العراقية بيانا قالت فيه إن اعتقال الرجل يأتي في إطار حملة للقضاء على ظاهرة الدجل واستغلال البسطاء.

وقد انشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لرجل يدعي النبوة وأنه جاء لتخليص العالم من الشرور والحروب.

واستعان بعض المغردين بهاشتاغ "أطلقوا سراح المسيح" لتناول الظاهرة.

وفي الوقت الذي تعاطف فيه مغردون مع الرجل وطالبوا بإطلاق سراحه لأنه يعاني من مشاكل نفسية، دعا آخرون المجتمع إلى التكاتف للقضاء على هذه الظاهرة التي انتشرت بعد غزو العراق 2003.

وهذه ليست أول مرة يظهر فيها أشخاص يدعون النبوة في العراق ودول عربية وإسلامية عديدة.

ففي مايو/أيار السابق، اعتقلت الشرطة العراقية مرشحا للانتخابات في محافظة ذي قار جنوب البلاد، بعدما ادعى في حملته أنه نبي ومكلف من الله للوصول إلى قبة البرلمان.

#رنا_الدكنان_تستفز_مطوع

مصدر الصورة FAYEZ NURELDINE

أثار مقطع فيديو تظهر فيه سيدة سعودية قيل إنها محامية اسمها رنا الدكنان، وهي تقود سيارتها جدلا واسعا عبر مواقع التواصل.

وظهرت الدكنان في المقطع المتداول وهي تقود سيارتها، لتصرخ مرددة كلمة "مرينا من عند مطوع!" وسط قهقاهات صديقتها.

المطاوعة أو المطاوع هي كملة سعودية تطلق عادة على أحد أفراد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

تداول المغردون المقطع بكثافة وأرفقوه بهاشتاغ #رنا_الدكنان_تستفز_مطوع الذي تصدر قائمة الهاشتاغات في السعودية بعدد تغريدات تجاوز 40 ألف تغريدة.

وانقسم المتفاعلون مع الهاشتاغ بين منتقد لسلوك المحامية وآخر مدافع عنها فيما استغرب الضجة التي أثيرت حول الفيديو برمته.

لم يتسن لبي بي سي التثبت من صحة ما راج حول الفيديو، إذ لم يصدر أي تعليق من المحامية المذكورة إزاء الهاشتاغ.

وأيد مغردون تصرف الدكنان مشيرين إلى أن سلوكها يعكس فرحة النساء السعوديات اللاتي "تعذبن من استفزازات رجال الهيئة طوال عقود" على حد قولهم.

في المقابل، هاجم مغردون الدكنان ورأوا في تصرفها إساءة للدين وللمرأة السعودية المحافظة.

وانتقد آخرون سياسات تحرير المرأة واعتبروها "خطوة لتدمير المجتمع والمرأة".