مصدر الصورة Twitter Image caption بنجامين آمبن، مدير عام، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تويتر

أعلنت تويتر في مقابلة حصرية مع بي بي سي عربي أنها "ستزيل الحسابات المقفلة من أعداد المتابعين للحسابات حول العالم" مما قد يخفض "عدد المتابعين المعروض في العديد من الملفات الشخصية".

ووفقا لبيان أصدرته الشركة فإن معظم الناس "سيلحظون تغييراً في أربعة متابعين أو أقل؛ أما الآخرون الذين لديهم أعداد أكبر من المتابعين، فسيواجهون انخفاضاً أكبر".

وأوضح بنجامين آمبن، مدير عام تويتر للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنه "على مدى سنوات، أقفلنا العديد من الحسابات التي اكتشفنا تغييرات مفاجئة في سلوكها. في هذه المواقف".

الثقة في أعداد المتابعين

وقالت الشركة في بيان إنه في إطار جهودها "لخلق الثقة وتحفيز صحة المحادثات على تويتر، تبرز أهمية كل جزء من الخدمة، وتعد أعداد المتابعين ميزة مرئية، ونريد أن تزداد ثقة الجميع في أن الأرقام ذات دلالة ومعنى".

التغييرات التي تبدأ غدا تشمل عشرات الملايين من الحسابات المقفلة تشكل نحو 6 بالمئة من إجمالي المتابعين على تويتر. بنجامين آمبن, مدير عام تويتر للشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وأضاف البيان أن ذلك قد يشكل صعوبة بالنسبة للبعض، ولكن تويتر تعتقد أن الدقة والشفافية تجعل خدمتها أكثر موثوقية للمحادثة العامة.

"يتواصل هذا العمل كجزء من جهودنا العالمية لتحسين صحة المحادثات. وعلى الرغم من أن التغييرات الأكثر أهمية تحدث في الأيام القليلة المقبلة، إلا أن أعداد المتابعين قد تواصل تغيرها بشكل أكثر انتظاماً كجزء من عملنا المستمر لتحديد وتحدي الحسابات المسببة للمشكلات بشكل استباقي".

سؤال وجواب

وفيما يلي مجموعة من الأسئلة الشائعة يجيب عنها لبي بي سي بنجامين آمبن، مدير عام تويتر للشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

كيف يبدو شكل الحسابات المقفلة على تويتر؟

مصدر الصورة Twitter

لا تختفي هذه الحسابات من موقع تويتر، بل تبقى. لكنها تمنح المستخدم الخيار في عرضه أو حجبه. نتواصل مع مالكي الحسابات وفي حال لم يثبتوا الحساب ويعيدوا تعيين كلمات المرور الخاصة بهم، فإننا نبقيها مقفلة بدون إمكانية تسجيل الدخول. والصورة أعلاه توضح حالة الحساب في حالة "التقييد المؤقت".

هل سيؤثر هذا التحديث على مستخدمي خدمة بيرسكوب؟

لا! هذا التحديث لخدمة تويتر فقط.

هل يمكن التراجع عن هذه التغييرات؟ إذا علق حساب مستخدم هل بمقدوره طلب رفع التعليق؟

قد تطلب تويتر من أصحاب تلك الحسابات تأكيد بيانات شخصية، مثل رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني، قبل إعادة تفعيل حساباتهم. كما قد يطلب منهم أيضا إعادة تعيين كلمة المرور أو استكمال عملية تثبت أنهم أفراد حقيقيون. إذا نجحوا في اجتياز هذه العمليات يمكن إعادة تفعيل حساباتهم.

كم عدد الحسابات التي يقدر تأثرها بالتحديث الجديد؟

التغييرات التي تبدأ غدا تشمل عشرات الملايين من الحسابات المقفلة تشكل نحو 6 بالمئة من إجمالي المتابعين على تويتر.

هل ستؤثر هذه التحديثات على مستخدمين من دول معينة أكثر من غيرها؟

هذا تغيير يشمل كل مستخدمي تويتر حول العالم. لذا يتوقع أن يكون له تأثير أكبر في الأسواق التي تضم قاعدة أكبر من مستخدمي تويتر.

في تصريح سابق، حددت تويتر أربعة مؤشرات لقياس صحة المحادثات. أي من تلك المؤشرات مرتبط بشكل مباشر بالتغيرات الجديدة؟

كل شيء نفعله يهدف إلى خدمة صحة المحادثات. الإعلان اليوم يهدف إلى ضمان موثوقية واعتمادية أرقام المتابعين ومؤشرات التفاعل. وهذا مرتبط بكل مكونات إطار عملنا لصحة المحادثات. هذا مشروع مستمر، وسنواصل إصدار التحديثات بما يضمن في المقام الأول (مصلحة) مستخدمينا والمحادثات العامة.

لماذا تقفلون هذه الحسابات فقط ولا تزيلونها؟

إذا اكتشفنا تغييرات مفاجئة في سلوك الحساب، فقد يتم قفل الحساب والاتصال بمالكه للتأكد من أنه لا يزال يتحكم فيه. قد تتضمن هذه التغييرات المفاجئة في سلوك الحساب التغريد بأعداد كبيرة من الردود أو الإشارات غير المرغوب فيها أو التغريد بروابط مضللة أو إذا قام عدد كبير من الحسابات بحظر الحساب بعد الإشارة إليهم.

أحيانًا نقفل حساباً إذا لاحظنا نشر مجموعات من عناوين البريد الإلكتروني وكلمات المرور من الخدمات الأخرى ونعتقد أن المعلومات يمكن أن تعرض أمان الحساب للخطر - لذلك نطلب من الحسابات تغيير كلمات المرور الخاصة بهم بغرض الحماية. وحتى يتسنى لنا التأكد من أن كل شيء على ما يرام مع الحساب، يتم قفله مما يجعله غير قادر على التغريد أو رؤية الإعلانات.

نحن نقيّم هذه الحسابات بطرق مختلفة ذكرنا بعضها ونحن نقيدها ريثما تستكمل هذه العملية. نحن نعتقد أن كثيرا من الحسابات المقيدة حقيقية، لكن بعضها ربما تكون مخترقة. ونحن نسعى للتثبت من موقف الحساب قبل إعادة تعيينه أو غلقه لمخالفة شروط الاستخدام.

كيف تختلف هذه الحسابات عن السلوكيات المزعجة أو الحسابات الآلية؟

في معظم الحالات، يتم إنشاء هذه الحسابات من قبل أشخاص فعليين ولكننا لا نستطيع أن نؤكد أن الشخص الأصلي الذي أنشأ الحساب لا يزال يتحكم فيه وقادر على الوصول إليه.

عادةً ما تُظهر الحسابات الآلية (والتي يشار إليها أحيانًا باسم الحسابات المزعجة) سلوكاً غير مرغوب فيه من البداية، ويمكن التنبؤ به بشكل متزايد بواسطة أنظمتنا، ويمكننا استخدام تقنياتنا الخاصة لإيقاف تشغيلها تلقائياً.

لماذا المتابعون فقط؟ هل سيمتد ذلك إلى التغريدات والإعجابات وإعادة التغريدات؟

يشمل عملنا المستمر لتحسين صحة المحادثات على تويتر جميع جوانب خدمتنا. يركز هذا التحديث المحدد على المتابعين إذ يشكل أكثر الميزات المرئية في خدمتنا وغالباً ما يرتبط بمصداقية الحساب. بمجرد قفل الحساب، فإنه لا يمكن التغريد، أو الإعجاب أو إعادة التغريد ولا يتم عرض الإعلانات.

هل سيؤثر هذا التغيير على مقاييس المستخدمين النشطين شهرياً أو المستخدمين النشطين يومياً؟

لا، لن يؤثر إزالة الحسابات المقفلة من المتابعين على مقاييس المستخدمين النشطين شهرياً أو يومياً. لا تتضمن مقاييس المستخدمين النشطين شهرياً أو يومياً، الحسابات المقفلة التي لم يتم تعيين كلمة مرور لها خلال أكثر من شهر.