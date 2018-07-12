ملابس ميركيل وتريزا ماي، وترامب بين اردوغان والخليج

مصدر الصورة Sean Gallup

شهدت قمة حلف شمال الأطلسي، الناتو، في العاصمة البلجيكية بروكسل، مواقف وأحداثا مثيرة بعضها سياسي ورياضي و طريف أيضا.

واستوفقت تلك المواقف رواد مواقع التواصل الاجتماعي العرب، فأفردوا مجموعات هاشتاغات (#قمة_الناتو و#ناتو) قدموا من خلالها قراءتهم وآرائهم لمخرجات القمة.

ترامب بين اردوغان والخليج والناتو

ويرى مغردون أن المشادة الكلامية بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنذر بنهاية الحلف.

وكان ترامب وصف ألمانيا بأنها "أسيرة" لروسيا وطالبها بزيادة مساهماتها المالية في الحلف.

وجدد ترامب انتقاداته لبرلين في تغريدة على تويتر قال فيها "حاولنا في السنوات الماضية حث ألمانيا والدول الغنية في حلف الناتو على زيادة إنفاقها على الجانب العسكري مقابل حمايتهم من الروس. فهم يدفعون القليل بينما تدفع الولايات المتحدة عشرات مليارات الدولارات لدعم أوروبا ، وتخسر الكثير على المستوى التجاري."

وقارن مغردون آخرون علاقة ترامب مع حلفائه في الناتو بسياساته تجاه دول الخليج.

كما حظيت صورة "المصافحة الحارة "بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش القمة باهتمام المغردين العرب، إذ قرأوا فيها تقاربا أمريكيا تركيا جديدا.

المونديال يلقي بظلاله على اجتماعات الناتو

وألقت أجواء المونديال بظلالها على القمة، إذ تداول مغردون صورا لرئيسة كرواتيا التي حولت قمة الناتو إلى ملعب كرة قدم بعدما وزعت قمصان منتخب بلدها على زعماء العالم.

وأعرب المغردون العرب عن انبارهم بالرئيسة الكرواتية وأشادوا بذكائها في استغلال كأس العالم لتوطيد حكمها وبتصرفاتها التي كسرت الصورة النمطية للسياسيين، وفق قولهم.

كما نشر رئيس الوزراء الألباني مقطع فيديو يظهره وقادة آخرين وهم يتابعون الدقائق الأخيرة من مباراة انجلترا وكرواتيا التي انتهت بفوز الأخيرة بهدفين مقابل هدف.

ماي وميركيل.. والصراع على خزانة الملابس

ولافت أزياء رئيسة الوزراء البريطانية ونظيرتها الألمانية أنظار المغردين، فنشروا صورا للزعمتين وهما تتحاشيان الاقتراب من بعضهما بسبب تشابه ثوبيهما.