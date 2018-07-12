البصرة_تنتفض وقبلة والدة رياض محرز يشعلان تويتر

مظاهرات في البصرة تنديدا بتردي الأوضاع، وزيادات جديدة في أسعار السجائر المحلية في مصر، ووالدة رياض محرز ترافقه بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي، من أبرز المواضيع التي استوقفت المغردين العرب.

#البصره_تنتفض

مصدر الصورة Anadolu Agency Image caption صورة أرشيفية من مظاهرات قادها أهالي البصرة في 4 سبتمبر/أيلول 2016 للمطالبة بإجراء إصلاحات

أثار انقطاع الكهرباء عن عدة مدن عراقية ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي وأدت إلى اندلاع احتجاجات في وسط العراق وجنوبه.

وكانت وزارة الكهرباء العراقية دعت المواطنين إلى الترشيد في استهلاك الطاقة في أعقاب قطع إمدادات الكهرباء من إيران، بحسب ما نقلته صحف محلية.

وقد شهدت محافظة البصرة تظاهرات واعتصامات مطالبة برفع مستوى الخدمات وحل مشكلة الكهرباء والبطالة، وذلك بعد أيام من سقوط قتيل في مظاهرات مشابهة.

وانتقل صدى الاحتجاجات إلى العالم الافتراضي عبر هاشتاغي #البصره_تنتفض و#شوكت_تجي_الكهرباء، إذ تعالت عبرهما الأصوات المنددة بالفساد الذي استشرى في كل مفاصل الدولة العراقية، على حد قول المغردين.

وطالب المتفاعلون مع الهاشتاغات بحقهم في عائدات النفط والغاز والتشغيل.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @nooralwelayaak اخواني ابناء مدينتي الحبيبة #البصرة#البصره_تنتفض نعم وكلنا يدا واحدة لاخذ حقوقنا لكن لا تجعلوها تؤثر على اخوانكم لا تقطعو الطرق المؤدية الى المستشفيات فهناك الاف من المرضى يذهبون للمستشفيات يوميا كان الله معكم يا أبطالنا ولا تنسو أن #انتفاضتنا_سلميه — عراقية❤️جعفرية (@nooralwelayaak) ١٢ يوليو ٢٠١٨

كما هاجم نشطاء عراقيون ما أسموها بسياسات إيران المدمرة في العراق واتهموا المسؤولين في بلدهم بالتقاعس في حل أزمة الكهرباء واصفين ما يحدث بجريمة إبادة بحق الشعب.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @klqzaNqAaFZzJlL #شوكت_تجي_الكهرباء يبدو ان مشكله الكهرباء هي مشكله مفتعله والا صرفت مليارات دولار ولو كانت النوايا صادقه لو انتاج العراق اليوم 30 الف ميكا واط ولكن هناك إصرار على عدم توفير الطاقة الكهربائيه وزاره الكهرباء تقذف الكره مره على وزاره النفط وآخر على وزراره الماليه أخرى على الموطن — Ahmed (@klqzaNqAaFZzJlL) ١٠ يوليو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @_sumer_313 درجات الحرارة في ارتفاع

والتظاهرات والغضب الشعبي وصل ذروته ،

كل من وقف ودعم وتستر على وزير الكهرباء الفاشل ابو سفيان ومنع اقالته يتحمل المسؤولية وعلى رأسهم العبادي #شوكت_تجي_الكهرباء — شُـمُــوخ رافـضيـة (@_sumer_313) ٨ يوليو ٢٠١٨

وقدم آخرون حلولا للخروج من الأزمة، فاقترحوا استغلال ارتفاع أسعار النفط في بناء محطات كهربائية جديدة دون الاعتماد على دول الجوار.

يذكر أن العراق يعاني منذ التسعينات من مشاكل في توليد الطاقة الكهربائية.

والدة رياض محرز تجذب الأنظار

تفاعل عشاق نجم كرة القدم الجزائري رياض محرز مع ظهور والدته بجنابه خلال توقيعه عقود انتقاله إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @tarektal3at الفيديو دا رائع لما تشوفه من كل الجوانب .. لو انت الأبن هتبقى في قمة الفخر انك سبب والدك او ولادتك مبسوطين، لو انت أب أو أم هتبقى طاير من السعادة على ان تعبك ف ابنك او بنتك جاب نتيجة. تحية للنجم الجزائري رياض محرز.pic.twitter.com/tZgZS6N8BU — Tarek Talaat 🇪🇬 (@tarektal3at) ١١ يوليو ٢٠١٨

وظهرت والدة مهاجم لستر سيتي الانجليزي وهي تتأبطا ذراع نجلها وتطبع قبلة على وجنته أثناء توقيع عقده الجديد لينتقل إلى مانشستر سيتي.

وأعلن مانشستر سيتي تعاقده، الثلاثاء، مع رياض محرز بعقد مدته 5 مواسم، دون الكشف عن قيمة الصفقة، إلا أن تقارير قالت إن مانشستر سيتي دفع 60 مليون جنيه إسترليني أي 79.64 مليون دولار للاعب.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Rsafi03 قصة نجاح..

فرحة أم جزائرية وطموح ابنها..

رياض محرز : كنت لا أملك المال وكانت أمي تعطيني النقود كنت أعدها بإعادتها عندما أصبح لاعب عالمي وهي كانت تضحك وتقول ان شاء الله..

في رأيكم هل كانت تعطه المال ليعيده لها؟.. pic.twitter.com/e1tbaPkzIO — Rabeh Safi (@Rsafi03) ١٢ يوليو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @PhobiaMad رياض محرز قعّد أمه جمبه و هو بيوقع لمانشيستر سيتي ..و تلاقي ناس مش عايزة أمها تسألها هي رايحة فين، تحية للاعب اللي منسيش فضل أمه عليه. pic.twitter.com/a62YaqiZNU — ْعَمْرُو . (@PhobiaMad) ١١ يوليو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @HabibZabalawi عندما تكون والدتك هي أول مشجع لك وداعمك الأول ومن يسدد خطاك عندها الملعب لن يكون إلا ملعبك ..



في هذه اللقطة محرز لم يكن يرى أمامه إلا سعادة والدته .. لم يكترث لغيره ولما قد يقال خصوصا وأنه في مجتمع غربي وفي لحظة تاريخية تلتقطها عشرات الكاميرات



لقطة تلخص كل معاني الحب .. https://t.co/FYKhn9S4yA — Habib Zabalawi (@HabibZabalawi) ١١ يوليو ٢٠١٨

مصريين يستقبلون #أسعار_السجائر_الجديدة بالسخرية

مصدر الصورة MAHMUD HAMS

تلقى مصريون الزيادة الأخيرة في أسعار التبغ بالنقد والسخرية عبر تدشين هاشتاغات #أسعار_السجائر_الجديدة و#قاطع_السجاير_اسبوعين.

وقد ذكرت وسائل إعلام مصرية أن "الشركة الشرقية للدخان" أعلنت يوم الخميس زيادة أسعار جميع أصناف السجائر في البلاد.

وتفاوتت آراء المغردين حول الزيادة الأخيرة، فمنهم من دعا لمقاطعة السجائر حتى تتراجع الشركة عن قرارها بينما حث آخرون المدخنين على اغتنام الفرصة للإقلاع عن التدخين.

جزائري يصفع مهاجرا إفريقيا

اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر على وقع فيديو يظهر تعرض طفل إفريقي مهاجر إلى الضرب الشديد من قبل مواطن جزائري.

ووفقا لنشطاء، فإن الطفل المنحدر من إحدى دول الصحراء الكبرى كان يتسول في محطة حافلات، إلا أن أحدهم صفعه بقوه وأرداه أرضا، لينهار بعدها باكيا وسط ضحكات المارة.

خلف الفيديو جدلا كبيرا بين مصدق ومشكك في صحته وفي غايات ناشريه.

وبينما طالب مغردون بإنزال أشد العقوبات على المعتدين مععبرين عن رفضهم للعنصرية بكافة أشكالها، أشار آخرون إلى أن الفيديو يرجع إلى مطلع السنة الحالية وبأن الهدف من نشره الآن هو تشويه صورة الجزائر.

يذكر أن السلطات الجزائرية أعلنت فتح تحقيق في الفيديو، بحسب ما نقلته صحف جزائرية الكترونية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @badre_koulaibi جماعة اللي تنشر في الفيديو تاع ظرب طفل صغير مهاجر في محطة النقل الحافلات او عيب عليكم هذا انسان عديم الشفقة ولا يمثل الجزائريين ... ما توسخوناش بهاذ الفيدوات وشكرا الجزائر ملهيش حقارة فلا تشوهوننا — Badreddine koulaibi (@badre_koulaibi) ١١ يوليو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @khayredine1986 الانسانية افعال وليست اقوال ....استنكار كبير وتضامن منقطع النظير من طرف الجزائريين مع الاطفال اللاجئين بعد مشاهدتهم لفيديو شاب يصفع بكل قوته طفل افريقي — Network DZ شبكة الجزائر (@khayredine1986) ١٢ يوليو ٢٠١٨