#البصرة_تنتفض وقبلة والدة رياض محرز يشعلان تويتر
مظاهرات في البصرة تنديدا بتردي الأوضاع، وزيادات جديدة في أسعار السجائر المحلية في مصر، ووالدة رياض محرز ترافقه بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي، من أبرز المواضيع التي استوقفت المغردين العرب.
#البصره_تنتفض
أثار انقطاع الكهرباء عن عدة مدن عراقية ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي وأدت إلى اندلاع احتجاجات في وسط العراق وجنوبه.
وكانت وزارة الكهرباء العراقية دعت المواطنين إلى الترشيد في استهلاك الطاقة في أعقاب قطع إمدادات الكهرباء من إيران، بحسب ما نقلته صحف محلية.
وقد شهدت محافظة البصرة تظاهرات واعتصامات مطالبة برفع مستوى الخدمات وحل مشكلة الكهرباء والبطالة، وذلك بعد أيام من سقوط قتيل في مظاهرات مشابهة.
وانتقل صدى الاحتجاجات إلى العالم الافتراضي عبر هاشتاغي #البصره_تنتفض و#شوكت_تجي_الكهرباء، إذ تعالت عبرهما الأصوات المنددة بالفساد الذي استشرى في كل مفاصل الدولة العراقية، على حد قول المغردين.
وطالب المتفاعلون مع الهاشتاغات بحقهم في عائدات النفط والغاز والتشغيل.
كما هاجم نشطاء عراقيون ما أسموها بسياسات إيران المدمرة في العراق واتهموا المسؤولين في بلدهم بالتقاعس في حل أزمة الكهرباء واصفين ما يحدث بجريمة إبادة بحق الشعب.
وقدم آخرون حلولا للخروج من الأزمة، فاقترحوا استغلال ارتفاع أسعار النفط في بناء محطات كهربائية جديدة دون الاعتماد على دول الجوار.
يذكر أن العراق يعاني منذ التسعينات من مشاكل في توليد الطاقة الكهربائية.
والدة رياض محرز تجذب الأنظار
تفاعل عشاق نجم كرة القدم الجزائري رياض محرز مع ظهور والدته بجنابه خلال توقيعه عقود انتقاله إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.
وظهرت والدة مهاجم لستر سيتي الانجليزي وهي تتأبطا ذراع نجلها وتطبع قبلة على وجنته أثناء توقيع عقده الجديد لينتقل إلى مانشستر سيتي.
وأعلن مانشستر سيتي تعاقده، الثلاثاء، مع رياض محرز بعقد مدته 5 مواسم، دون الكشف عن قيمة الصفقة، إلا أن تقارير قالت إن مانشستر سيتي دفع 60 مليون جنيه إسترليني أي 79.64 مليون دولار للاعب.
مصريين يستقبلون #أسعار_السجائر_الجديدة بالسخرية
تلقى مصريون الزيادة الأخيرة في أسعار التبغ بالنقد والسخرية عبر تدشين هاشتاغات #أسعار_السجائر_الجديدة و#قاطع_السجاير_اسبوعين.
وقد ذكرت وسائل إعلام مصرية أن "الشركة الشرقية للدخان" أعلنت يوم الخميس زيادة أسعار جميع أصناف السجائر في البلاد.
وتفاوتت آراء المغردين حول الزيادة الأخيرة، فمنهم من دعا لمقاطعة السجائر حتى تتراجع الشركة عن قرارها بينما حث آخرون المدخنين على اغتنام الفرصة للإقلاع عن التدخين.
جزائري يصفع مهاجرا إفريقيا
اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر على وقع فيديو يظهر تعرض طفل إفريقي مهاجر إلى الضرب الشديد من قبل مواطن جزائري.
ووفقا لنشطاء، فإن الطفل المنحدر من إحدى دول الصحراء الكبرى كان يتسول في محطة حافلات، إلا أن أحدهم صفعه بقوه وأرداه أرضا، لينهار بعدها باكيا وسط ضحكات المارة.
خلف الفيديو جدلا كبيرا بين مصدق ومشكك في صحته وفي غايات ناشريه.
وبينما طالب مغردون بإنزال أشد العقوبات على المعتدين مععبرين عن رفضهم للعنصرية بكافة أشكالها، أشار آخرون إلى أن الفيديو يرجع إلى مطلع السنة الحالية وبأن الهدف من نشره الآن هو تشويه صورة الجزائر.
يذكر أن السلطات الجزائرية أعلنت فتح تحقيق في الفيديو، بحسب ما نقلته صحف جزائرية الكترونية.