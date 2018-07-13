تويتر يطبق تغييرات جديدة والمغردون يتسائلون #كم_فقدت_من_المتابعين

قضايا اليوم: تغييرات جديدة يطبقها موقع تويتر تتسبب في انخفاض عدد المتابعين المعروض على صفحات المستخدمين، وفي مصر اهتمام بانفجار وقع بالقرب من مطار القاهرة الدولي، وفي لندن مظاهرات تخرج احتجاجا على زيارة ترامب للمملكة المتحدة.

#كم_فقدت_من_المتابعين

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نبدأ اليوم تقريرنا بالزخم الجاري عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تويتر والتغييرات التي بدأ بتطبيقها التي تتعلق بإزالة الحسابات "المقفلة" من أعداد المتابعين وهو أمر سيؤثر على أعداد المتابعين المعروضة على حسابات المستخدمين.

وانتشر هاشتاغ حمل عنوان #كم_فقدت_من_المتابعين بصورة كبيرة في عدد من دول الخليج وورد عليه أكثر من خمسين ألف تغريدة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @fv11x #كم_فقدت_من_المتابعين

تويتر يغلق الحسابات :



١- الغير موثوقة في رقم الهاتف أو أيميل فعال

٢- الغير متفاعلة لمدة عامين

٣- الحسابات المخترقة للحقوق

٤- الحسابات في أيميل وهمي

عن نفسي خسرت 500 بس 😂😭😂😭. — سلطع. (@fv11x) ١٣ يوليو ٢٠١٨

للمزيد من التفاصيل حول الموضوع يمكنكم قراءة هذا المقال الذي يحتوي على مقابلة مع بنجامين آمبن، مدير عام تويتر للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

#مطار_القاهره

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وننتقل إلى موضوع اخر حاز على اهتمام مستخدمي مواقع التواصل في مصر وهو الانفجار الذي وقع بالقرب من مطار القاهرة.

وكانت حسابات قد تداولت أنباء عن وقوع انفجار بداخل مطار القاهرة، قبل أن تنفي ذلك جهات رسمية قالت إن الانفجار وقع بأحد مخازن البتروكيماويات قرب المطار وليس بداخله.

واهتم المستخدمون المصريون بالانفجار وتداولوا هاشتاغ #مطار_القاهره الذي ورد عليه أكثر من أربعة آلاف تغريدة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @naderabdo280 #مطار_القاهره

لغاية امتي الاهمال والتسيب والتساهل مع الارهابيين والمخربيين

ولا الخزانات دي انفجرت من الضحك

فين محاكمة المسؤولين عن الامن والحراسه والامن الصناعي والدفاع المدني

ولا هما بيتحركوا بعد الخراب

وبعد كده يطلع عامل مزلقان القطر هو اللي غلطان

كفاياكم كده اهمال وفساد — نادر ميخائيل (@naderabdo280) ١٣ يوليو ٢٠١٨

"ترامب الطفل الرضيع"

مصدر الصورة Getty Images Image caption البالون الساخر

وفي لندن أهتم المستخدمون بالمظاهرات التي خرجت احتجاجا على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة المتحدة.

وانتشر هاشتاغ #TrumpBaby أو "ترامب الطفل الرضيع" والذي يشير إلى بالون ضخم ساخر يرفعه المحتجون اليوم يظهر الرئيس الأمريكي كطفل رضيع غاضب.

وورد على هاشتاغ #TrumpBaby اكثر من 15 الف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

ونشر أحد المستخدمين العرب صورة للبالون، وعلق عليها متسائلا: "هذه مسيرة "مرخصة" في لندن ضد زيارة ترامب... هل يمكن أن تقام مثل هذه المسيرة في الكويت، حتى وإن لم تكن مرخصة؟"