لماذا تسبب زواج الداعية المصري #معز_مسعود في جدل على تويتر؟
زواج الداعية المصري معز مسعود، واتساع رقعة المظاهرات في العراق وأوضاع المستشفيات في السودان، من بين الموضوعات التي شدت انتباه المغردين العرب.
مغردون: هل تتناقض نصائح الدعاة مع حياتهم الشخصية؟
استأثر زواج الداعية المصري معز مسعود بالممثلة شيري عادل باهتمام المغردين العرب فتفاعلوا معه عبر تدشين# معز_مسعود.
وقد سبق أن تسببت الزيجات المتكررة للداعية في جدال كبير خاصة أن زواجه الأخير يأتي بعد انفصاله حديثا عن المرشدة السياحية بسنت نور الدين و سارة ملكة جمال الجامعة الأمريكية في القاهرة.
وأعاد زواج الداعية الشاب النقاش حول بعض البرامج الدعوية، و"تناقض وازدواجية" مقدميها.
ويرى مغردون أن كثرة زيجات الداعية وارتباطه من ممثلة غير محجبة، يتنافى مع النصائح التي يقدمها في برامجه التلفازية.
على صعيد آخر، أشاد مغردون بالداعية ورفضوا الخوض في خبر زواجه واعتبروه شأنا شخصيا خالصا.
يشار إلى معز مسعود اختير في نوفمبر/ تشرين الأول 2011، واحدا من أكثر الدعاة المؤثرين في العالم الإسلامي.
ويعتمد مسعود في برامجه على أسلوب حديث يمزج بين شخصية الواعظ والمرشد النفسي.
وقدم مسعود عدة برامج كان أولها برنامج "الطريق الصح" في عام 2007.
كما شارك في إنتاج فيلم "اشتباك" الذي تدور أحداثه داخل سيارة شرطة مكتظة بالمتظاهرين من مؤيدي ومعارضي جماعة الإخوان المسلمين في 30 يونيو/حزيران 2013 ، إبان عزل الرئيس السابق محمد مرسي من الحكم.
#العراق_ينتفض .. مطالب وتحذيرات على تويتر
مع اتساع رقعة الاحتجاجات في العراق واقتحام مطار مدينة النجف، عاود هاشتاغ #البصره_تنتفض للانتشار مرة أخرى.
وتتواصل المظاهرات في جنوب العراق لليوم السادس على التوالي احتجاجا على البطالة، وانطلقت الاحتجاجات من البصرة وامتدت إلى محافظات جنوبية أخرى.
وتشارك مغردون عبر هاشتاغات ( #العراق_ينتفض، #تظاهرات_العراق، #تظاهرات_بلا_تخريب) صورا وفيديوهات وثقت مجريات الأحداث وتحركات المتظاهرين .
وحث المغردون المحتجين على مواصلة التظاهر حتى تستجيب الحكومة لمطالبهم بتحقيق العدالة في توزيع الثروات وتقليص الفوارق بين فئات المتجمع.
ووصف البعض ما يحدث بأنه ثورة حقيقية ضد الفاسدين ومستغلي الدين.
من ناحية أخرى، نبه نشطاء مما أسموها بـ "الأجندات الخارجية" التي تشوه المظاهرات وتسعى إلى تدمير البلاد، وفق تعبيرهم.
أوضاع مستشفيات السودان في صور
أطلق نشطاء سودانيون هاشتاغ #فضائح_وزارة_الصحة_السودان لفضح "تردي الخدمات في المستشفيات" بالبلاد.
وتأتي الحملة بعد أسابيع من الجدل الذي أثارته صور التقطها شرطي متقاعد كشفت تقصير وإهمال العاملين في مستشفى حكومي.
وأظهرت صورة جثة قيل إنها بقيت مرمية بجانب المرضي لمدة 12 ساعة.
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة فتح تحقيق في بلاغ ضد الشرطي لقيامه بتصوير المرضى دون موافقتهم.
وفي تحد لإعلان الوزارة، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمختلفة منصاتها، بقصص وصور وثقت أوضاع المستشفيات في عدة ولايات سودانية.