زواج الداعية المصري معز مسعود، واتساع رقعة المظاهرات في العراق وأوضاع المستشفيات في السودان، من بين الموضوعات التي شدت انتباه المغردين العرب.

مغردون: هل تتناقض نصائح الدعاة مع حياتهم الشخصية؟

استأثر زواج الداعية المصري معز مسعود بالممثلة شيري عادل باهتمام المغردين العرب فتفاعلوا معه عبر تدشين# معز_مسعود.

مصدر الصورة Twitter

وقد سبق أن تسببت الزيجات المتكررة للداعية في جدال كبير خاصة أن زواجه الأخير يأتي بعد انفصاله حديثا عن المرشدة السياحية بسنت نور الدين و سارة ملكة جمال الجامعة الأمريكية في القاهرة.

وأعاد زواج الداعية الشاب النقاش حول بعض البرامج الدعوية، و"تناقض وازدواجية" مقدميها.

ويرى مغردون أن كثرة زيجات الداعية وارتباطه من ممثلة غير محجبة، يتنافى مع النصائح التي يقدمها في برامجه التلفازية.

على صعيد آخر، أشاد مغردون بالداعية ورفضوا الخوض في خبر زواجه واعتبروه شأنا شخصيا خالصا.

يشار إلى معز مسعود اختير في نوفمبر/ تشرين الأول 2011، واحدا من أكثر الدعاة المؤثرين في العالم الإسلامي.

ويعتمد مسعود في برامجه على أسلوب حديث يمزج بين شخصية الواعظ والمرشد النفسي.

وقدم مسعود عدة برامج كان أولها برنامج "الطريق الصح" في عام 2007.

كما شارك في إنتاج فيلم "اشتباك" الذي تدور أحداثه داخل سيارة شرطة مكتظة بالمتظاهرين من مؤيدي ومعارضي جماعة الإخوان المسلمين في 30 يونيو/حزيران 2013 ، إبان عزل الرئيس السابق محمد مرسي من الحكم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @gamaleid يزعم كل من:

خالد الجندي ، عمرو خالد ، معز مسعود،

انهم رجال دين ،، فمن أين يتعيشون؟

واذا كانوا رجال اعمال ، ففيما يتاجرون؟ — Gamal Eid (@gamaleid) ١٢ يوليو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @haithambayoud موضوع زواج معز مسعود وشيري عادل لو حقيقي يعني لا ينبغي أن نخوض فيه كتير...ممثل أتجوز ممثلة ..إيه المشكلة!! — Haitham Mostafa (@haithambayoud) ١٢ يوليو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @haithambayoud موضوع زواج معز مسعود وشيري عادل لو حقيقي يعني لا ينبغي أن نخوض فيه كتير...ممثل أتجوز ممثلة ..إيه المشكلة!! — Haitham Mostafa (@haithambayoud) ١٢ يوليو ٢٠١٨

#العراق_ينتفض .. مطالب وتحذيرات على تويتر

مصدر الصورة HAIDAR MOHAMMED ALI/getty images Image caption تتواصل المظاهرات في جنوب العراق لليوم السادس على التوالي احتجاجا على البطالة.

مع اتساع رقعة الاحتجاجات في العراق واقتحام مطار مدينة النجف، عاود هاشتاغ #البصره_تنتفض للانتشار مرة أخرى.

وتتواصل المظاهرات في جنوب العراق لليوم السادس على التوالي احتجاجا على البطالة، وانطلقت الاحتجاجات من البصرة وامتدت إلى محافظات جنوبية أخرى.

وتشارك مغردون عبر هاشتاغات ( #العراق_ينتفض، #تظاهرات_العراق، #تظاهرات_بلا_تخريب) صورا وفيديوهات وثقت مجريات الأحداث وتحركات المتظاهرين .

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ohL0b37COZRhgym مع المتظاهرين ومطالبهم لكن التخريب مرفوض لذا عزيزي المواطن العراقي طالب حقوقك مع المحافظة على ممتلكات بلدك#تظاهرات_بلا_تخريب — سارة حسين (@ohL0b37COZRhgym) ١٣ يوليو ٢٠١٨

وحث المغردون المحتجين على مواصلة التظاهر حتى تستجيب الحكومة لمطالبهم بتحقيق العدالة في توزيع الثروات وتقليص الفوارق بين فئات المتجمع.

ووصف البعض ما يحدث بأنه ثورة حقيقية ضد الفاسدين ومستغلي الدين.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Lolita_5_5 #البصرة_تنتفض الموضوع ثورة على الفساد المنتشر في كل حكومة العراق وإهمالهم البشر وانشغالهم بسرقة الوطن. الفساد لا يجلب الا الشر والحروب والنَّاس مهما طال سكوتهم لكن لابد ان يوجد من يستغل الغضب المكتوم عندهم لتفجير الوضع. ياليت الانظمه ألعربيه تنتبه قبل ان يتكرر الخريف العربي. — Amaal (@Lolita_5_5) ١٤ يوليو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @almutairisaod يجب على دول الخليج تجاوز خلافتها سريعا ودعم حدود السعوديه الواسعه مع العراق وتامين حدود الكويت مع العراق اي خلل سيحدث صعب اصلاحه #البصره_تنتفض — سعود المطيري (@almutairisaod) ١٤ يوليو ٢٠١٨

من ناحية أخرى، نبه نشطاء مما أسموها بـ "الأجندات الخارجية" التي تشوه المظاهرات وتسعى إلى تدمير البلاد، وفق تعبيرهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @seyase89 المشهد ضبابي في العراق ، شعب يتظاهر بسبب الظلم و أحزاب فاسدة ترأس البلد و أطماع إيرانية لإشعال الساحة العراقية بعد تضييق الخناق عليها في اليمن و سوريا بالإضافة إلى حزمة العقوبات الإقتصادية الأمريكية ضدها ، حفظ الله العراق و شعبه الشقيق و كفى المنطقة شر إيران .#تظاهرات_العراق — إبراهيم بن حاتم البلوشي (@seyase89) ١٤ يوليو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @yarab1000000 البصرة

ساهمت دول الخليج وايران على عدم استقرار العراق طيلة السنوات الماضية ..اعتقد والله اعلم قد جاءت اليهم من حيث لم يحتسبوا ..والاجدر به الان ان يطالبوا بعقد مؤتمر دولي حقيقي لدعم اعمار و استقرار العراق لانها تصب في مصلحتهم و مصلحة العراق ..والا فالجميع سيكون خاسرا — RASID-author (@yarab1000000) ١٤ يوليو ٢٠١٨

أوضاع مستشفيات السودان في صور

أطلق نشطاء سودانيون هاشتاغ #فضائح_وزارة_الصحة_السودان لفضح "تردي الخدمات في المستشفيات" بالبلاد.

مصدر الصورة Twitter

وتأتي الحملة بعد أسابيع من الجدل الذي أثارته صور التقطها شرطي متقاعد كشفت تقصير وإهمال العاملين في مستشفى حكومي.

وأظهرت صورة جثة قيل إنها بقيت مرمية بجانب المرضي لمدة 12 ساعة.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة فتح تحقيق في بلاغ ضد الشرطي لقيامه بتصوير المرضى دون موافقتهم.

وفي تحد لإعلان الوزارة، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمختلفة منصاتها، بقصص وصور وثقت أوضاع المستشفيات في عدة ولايات سودانية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @alfaky_mohamed الكلام ده كااااااارثة

يعني بفهم بسيط ودون تعقيد : في كل عشرة نساء يولدن يموت ٤ من أطفالهن

قادرين تتخيلوا مدى الوجع والألم والتعب البمر على الأسر جميع الأسرة

أين أنتم يا حكام ووزراء وبرلمانيين #فضايح_وزارة_الصحة_السودان https://t.co/H12XaBeIiq — زول (@alfaky_mohamed) ١٠ يوليو ٢٠١٨