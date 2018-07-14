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تفاجأ جمهور حفلة الفنان العراقي ماجد المهندس التي أقيمت أمس في مدينة عكاظ السعودية بفتاة منقبة تقتحم خشبة المسرح وتهرع نحو الفنان.

وأظهرت فيديوهات الفتاة وهي تسلل بين رجال الأمن الذين لم يفلحوا في منعها من الوصول للفنان لتقوم بعدها باحتضانه وتقبيله.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @3ziz_saleh لاحظوا نهاية الفيديو البنت كانت ناوية ترجع لمقعدها بكل طمأنينة ، واثقة ان الي سوته عادي عشانها بنت بس 🤷🏻‍♂️



أتمنى تُعاقب مثلها مثل غيرها بدون أي تمييز



الزبدة تركيب اغنية باتمان في الفيديو يضحكني كل ما أعيده😂



#ماجد_المهندس_بسوق_عكاظ pic.twitter.com/bctiqym1Bf — AbdulAziz Saleh (@3ziz_saleh) ١٤ يوليو ٢٠١٨

وتداول المغردون عدة فيديوهات للحفل عبر #ماجد_المهندس_بسوق_عكاظ و#بنت_تضم_ماجد_المهندس و#الفتيات_السعوديات.

وقد قفز #ماجد_المهندس_بسوق_عكاظ إلى قائمة الهاشتاغات الأكثر استخداما على مستوى العالم وسجل أكثر من 300 ألف تغريدة.

يذكر أن السلطات السلطات السعودية أعلنت صباح يوم السبت توقيف المرأة التي اقتحمت الحفل.

وأشارت صحف سعودية إلى أن الفتاة قد تعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين لـ "إقدامها على فعل يصنف جريمة تحرش".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @spagov شرطة منطقة مكة المكرمة : بالإشارة إلى قيام إحدى المشاركات مساء الجمعة، باعتلاء مسرح سوق عكاظ خلال إحدى فقراته، وارتكاب أفعال مجرمة وفق نظام مكافحة التحرش، فقد تم إيقاف المرأة المخالفة بمؤسسة رعاية الفتيات بالطائف وإحالة القضية للنيابة العامة .



https://t.co/5T8Wj74yfy#واس — واس (@spagov) ١٤ يوليو ٢٠١٨

وأدان فريق واسع من المغردين سلوك الفتاة ووصفوه بالمشين، وطالبوا بمعاقبتها وبوضع حد لهذه التجاوزات الدخيلة على المجتمع السعودي، على حد تعبيرهم.

من جهة أخرى، دافع فريق ثان عن الفتاة ووصفوا سلوكها بالعفوي. وطالبوا بإطلاق سراحها مشيرين إلى أن قصتها كشفت ازدواج النظرة في أخطاء الجنسين.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @M7mdal_nassar التصرف حتى وان كان (فردي) إلا انه اساءة للمجتمع ككل وتحدي للقيم والأخلاق وقبله مخالفة للدين صريحة في بلد دستوره الشريعة و اساسه القيم والمحافظة !

تطبيق الحد الأعلى للعقوبة أقل رد اعتبار لما ورد أعلاه !

ولم يكن (التمرد) يوماً دلالة تحضر او مؤشر حرية !#ماجد_المهندس_بسوق_عكاظ — محمد الناصر (@M7mdal_nassar) ١٤ يوليو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @M_8884 #ماجد_المهندس_بسوق_عكاظ

الفتاة مراهقة

والحفلات في كل مدن العالم

يحصل فيها مثل ذلك واكثر.

وعلى المسؤول اهمية القيام بتنظيمات مشددة وسن عقوبات رادعة تكون واضحة للجميع.

ونصيحتي لمن يشتمون ويقذفون ويضحكون

ادعوا لأختكم بالصلاح والهداية والستر.

وتذكروا ان الإبتلاء نهاية كل شامت وقاذف. — محمد العميري (@M_8884) ١٤ يوليو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Talhabeeb أطفؤا هذا الهاشتاق بعدم التغريد فيه

فبعض الناس ينشر السوء دون أن يدري بتغريداته المنفعلة

تويتر ليس صحيفة حائط مدرسية يقرؤها طلاب المدرسة فحسب بل يراها البشر جميعا بأعينهم ذات التفاسير المختلفة #ماجد_المهندس_بسوق_عكاظ — أ. د. طارق الحبيب (@Talhabeeb) ١٤ يوليو ٢٠١٨

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وعادة ما تلقى الحفلات الغنائية التي بدأت السعودية في إقامتها مؤخرا ضمن رؤية 2030 انتقادات شديدة لما يرى فيها دعوة لـ " الانحلال" ومحاولة لـ "هدم عادات المجتمع السعودي المحافظ بهدف إيهام الخارج بأن هناك قاعدة شعبية للإصلاحات".

في المقابل، يعتبر مغردون ما يحدث في مثل تلك الحفلات أمرا طبيعيا يتكرر في باقي دول العالم وحذروا من الانجرار "وراء الدعوات الساعية لتشويه الإصلاحات الأخيرة التي تشهدها المملكة".