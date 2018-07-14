#ماجد_المهندس_بسوق_عكاظ: السعودية تقبض على فتاة عانقت فنانا على المسرح
تفاجأ جمهور حفلة الفنان العراقي ماجد المهندس التي أقيمت أمس في مدينة عكاظ السعودية بفتاة منقبة تقتحم خشبة المسرح وتهرع نحو الفنان.
وأظهرت فيديوهات الفتاة وهي تسلل بين رجال الأمن الذين لم يفلحوا في منعها من الوصول للفنان لتقوم بعدها باحتضانه وتقبيله.
وتداول المغردون عدة فيديوهات للحفل عبر #ماجد_المهندس_بسوق_عكاظ و#بنت_تضم_ماجد_المهندس و#الفتيات_السعوديات.
وقد قفز #ماجد_المهندس_بسوق_عكاظ إلى قائمة الهاشتاغات الأكثر استخداما على مستوى العالم وسجل أكثر من 300 ألف تغريدة.
يذكر أن السلطات السلطات السعودية أعلنت صباح يوم السبت توقيف المرأة التي اقتحمت الحفل.
وأشارت صحف سعودية إلى أن الفتاة قد تعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين لـ "إقدامها على فعل يصنف جريمة تحرش".
وأدان فريق واسع من المغردين سلوك الفتاة ووصفوه بالمشين، وطالبوا بمعاقبتها وبوضع حد لهذه التجاوزات الدخيلة على المجتمع السعودي، على حد تعبيرهم.
من جهة أخرى، دافع فريق ثان عن الفتاة ووصفوا سلوكها بالعفوي. وطالبوا بإطلاق سراحها مشيرين إلى أن قصتها كشفت ازدواج النظرة في أخطاء الجنسين.
وعادة ما تلقى الحفلات الغنائية التي بدأت السعودية في إقامتها مؤخرا ضمن رؤية 2030 انتقادات شديدة لما يرى فيها دعوة لـ " الانحلال" ومحاولة لـ "هدم عادات المجتمع السعودي المحافظ بهدف إيهام الخارج بأن هناك قاعدة شعبية للإصلاحات".
في المقابل، يعتبر مغردون ما يحدث في مثل تلك الحفلات أمرا طبيعيا يتكرر في باقي دول العالم وحذروا من الانجرار "وراء الدعوات الساعية لتشويه الإصلاحات الأخيرة التي تشهدها المملكة".