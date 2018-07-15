مقتل مراهقين فلسطينيين بقصف إسرائيلي يثير
قضايا اليوم: ترقب لنهائي كأس العالم عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي يجمع المنتخبي الفرنسي والكرواتي، واهتمام بالاحداث في غزة ومقتل مراهقين فلسطينيين في قصف إسرائيلي.
#غزة_تحت_القصف
نبدأ اليوم بالتفاعل حول الأحداث الأخيرة في غزة والتي حازت على اهتمام مستخدمي مواقع التواصل في العالم العربي.
وظهر اسم قطاع غزة في أكثر من خمسين ألف تغريدة على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية.
كما ظهر بجانبه هاشتاغ #غزة_تحت_القصف وورد عليه أكثر من 25 ألف تغريدة خلال نفس الفترة الزمنية، وعبر الهاشتاغ ندد المستخدمون بضحايا القصف الإسرائيلي من الفلسطينيين ناشرين صورا لهؤلاء الضحايا وغيرهم من المصابين.
وافادت الأنباء الواردة من غزة أن مراهقين فلسطينيين قتلا في غارة جوية إسرائيلية ونشر المستخدمون مقاطع فيديو وصفوها بأنها تظهر لحظة وقوع القصف الإسرائيلي.
كما نشر المستخدمون صورا لتشييع جثمانيهما اليوم الأحد.
وفي تغريدة له أعلن الناطق باسم حركة حماس مساء السبت التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع الجانب الإسرائيلي.
#فرنسا_كرواتيا
وننتقل إلى التفاعل حول نهائي كأس العالم بكرة القدم في روسيا، والذي سيجمع منتخبي فرنسا وكرواتيا.
ويترقب مستخدمو مواقع التواصل العرب المباراة التي تجري اليوم الأحد في ملعب لوجنيكي بالعاصمة الروسية موسكو.
وتداول المغردون العرب هاشتاغ #فرنسا_كرواتيا عبره عرضوا توقعاتهم للمباراة.