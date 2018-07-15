قضايا اليوم: ترقب لنهائي كأس العالم عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي يجمع المنتخبي الفرنسي والكرواتي، واهتمام بالاحداث في غزة ومقتل مراهقين فلسطينيين في قصف إسرائيلي.

#غزة_تحت_القصف

مصدر الصورة Twitter Image caption صورة للصبيين لؤي وأمير اللذان قتلا في القصف. الصورة من وسائل إعلام فلسطينية نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي

نبدأ اليوم بالتفاعل حول الأحداث الأخيرة في غزة والتي حازت على اهتمام مستخدمي مواقع التواصل في العالم العربي.

وظهر اسم قطاع غزة في أكثر من خمسين ألف تغريدة على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية.

كما ظهر بجانبه هاشتاغ #غزة_تحت_القصف وورد عليه أكثر من 25 ألف تغريدة خلال نفس الفترة الزمنية، وعبر الهاشتاغ ندد المستخدمون بضحايا القصف الإسرائيلي من الفلسطينيين ناشرين صورا لهؤلاء الضحايا وغيرهم من المصابين.

وافادت الأنباء الواردة من غزة أن مراهقين فلسطينيين قتلا في غارة جوية إسرائيلية ونشر المستخدمون مقاطع فيديو وصفوها بأنها تظهر لحظة وقوع القصف الإسرائيلي.

كما نشر المستخدمون صورا لتشييع جثمانيهما اليوم الأحد.

وفي تغريدة له أعلن الناطق باسم حركة حماس مساء السبت التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع الجانب الإسرائيلي.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @FawzyBarhoom جهود من أطراف عدة بذلت منذ بداية التصعيد والقصف الإسرائيلي على غزة لوقف العدوان توجت بنجاح الجهد المصري في العودة إلى التهدئة ووقف هذا التصعيد . — أ. فوزي برهوم ـ فلسطين (@FawzyBarhoom) ١٤ يوليو ٢٠١٨

#فرنسا_كرواتيا

مصدر الصورة Anadolu Agency/Getty

وننتقل إلى التفاعل حول نهائي كأس العالم بكرة القدم في روسيا، والذي سيجمع منتخبي فرنسا وكرواتيا.

ويترقب مستخدمو مواقع التواصل العرب المباراة التي تجري اليوم الأحد في ملعب لوجنيكي بالعاصمة الروسية موسكو.

وتداول المغردون العرب هاشتاغ #فرنسا_كرواتيا عبره عرضوا توقعاتهم للمباراة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ar__hf صباح الحلم الكبير لكرواتيا،وصباح تحقيق النصر للمرة الثانية لفرنسا

هل تفعلها كرواتيا للمرة الاولى وتصبح من الكبار؟

وهل ستقف فرنسا عثرة امام المنتخب الكرواتي لتحقيق اللقب الذي طال انتظاره من المحبين؟

باذن الله سنستمتع بهذا اللقاء الكبير والمترقب من الجميع، بالتوفيق! #فرنسا_كرواتيا — Aryam . (@ar__hf) ١٥ يوليو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @otb_90i #فرنسا_كرواتيا

المنتخب الكرواتي🇭🇷 : هو اكثر منتخب في المونديال لعب أشواط إضافيه منتخب تعب حتى يصل النهائي .. اتوقع الليلة لاعبين كرواتيا لن يستسلموا بسهولة لتسليم كأس العالم لـ فرنسا بيفعلون المستحيل من اجل احراز لقب كأس العالم لـ كرواتيا

- وان شاءالله الكأس من نصيبهم❤️🇭🇷 pic.twitter.com/McZioAM2X7 — نوف العتيبي🇸🇦 (@otb_90i) ١٥ يوليو ٢٠١٨