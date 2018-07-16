دموع كرواتية، احتفالات فرنسية، أصول إفريقية: حصاد نهائي كأس العالم

تفاعل العرب بشكل كبير مع نهائي كأس العالم لكرة القدم والذي فاز به المنتخب الفرنسي يوم الأحد في العاصمة الروسية.

مصدر الصورة Getty Images Image caption اللاعب الفرنسي امبابي وهو يحتفل بالفوز حاملا الكأس. امبابي هو من أصول جزائرية/كاميرونية وتم تتويجه بجائزة أفضل لاعب شاب في البطولة.

وشاهد المباراة الملايين حول العالم، وتفاعل معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مئات الآلاف من المغردين العرب الذين تابعوها بشغف.

وورد على هاشتاغ المباراة بالانجليزي، وهو #WorldCupFinal أكثر من مليوني تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية، بينما ورد على مقابله العربي والذي حمل عنوان #النهايي_الكبير_فرنسا_كرواتيا نحو مئتي ألف تغريدة خلال نفس الفترة الزمنية.

دموع كرواتية

وبينما أشاد المغردون العرب بفوز فرنسا بالبطولة، حزن العديد منهم من خسارة المنتخب الكرواتي واصفين أداءه بالمشرف وخاصة لاعبه مودريتش الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

مصدر الصورة Getty Images Image caption موريدتش بعد تتويجه بلقب افضل لاعب في البطولة

كما تداول المستخدمون صورا لعناق الرئيسة الكرواتية لمودريتش بينما تنهمر دموعها أثناء تتويجه بلقب أفضل لاعب في البطولة.

احتفالات فرنسية

وكانت أكثر الصور تداولا من المباراة لقطة احتفال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بفوز منتخب بلاده بكأس العالم أثناء مشاهدته للمباراة بجانب زوجته، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيسة كرواتيا كوليندا غرابار كيتاروفيتش، بالإضافة إلى رئيس الفيفا جياني إنفانتينو.

كما تداول المستخدمون صورا لاحتفالات الشعب الفرنسي في شوارع باريس بعد فوز منتخبهم بالبطولة.

أصول أفريقية

وأشار المغردون العرب إلى أصول لاعبي المنتخب الفرنسي، ومعظمهم من أصول أفريقية، بالإضافة إلى عدد من اللاعبين من أصول عربية، قائلين إن القارة الأفريقية لعبت دورا في فوز فرنسا بكأس العالم.