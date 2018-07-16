المغردون العرب: اهتمام باحتجاجات الجنوب العراقي، وانتقادات لتجنيس البحرين للأجانب

قضيتان حازتا على اهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي: احتجاجات الجنوب العراقي، وانتقادات لتجنيس البحرين للأجانب.

#البصرة_تنتفض

مصدر الصورة Getty Images Image caption جانب من احتجاجات أمس الأحد في البصرة

حازت الاحتجاجات في مدينة البصرة العراقية على اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي داخل وخارج العراق.

وانتشر هاشتاغ حمل اسم المدينة بجانب آخر حمل عنوان #البصرة_تنتفض.

وكتب مغرد عراقي عبر الهاشتاغ: "يعيش الفاسدون وأولاد الفاسدون بنعيم البلد ونحن أبناء البلد لا نعيش. نموت جوعا، وعدم تعيينات وانعدام الخدمات وفقدان الأمن والأمان بسبب مليشياتهم."

كما نشر مستخدمون صورا وصفت بأنها تظهر حرق صورة للخميني في شارع يحمل اسمه بالبصرة.

#البحرين_تجنس_علي_حساب_بطالتنا

وننتقل إلى الخليج حيث ظهر هاشتاغ ينتقد تجنيس البحرين لغير الخليجيين، وخاصة اليمنيين.

وحمل الهاشتاغ عنوان #البحرين_تجنس_علي_حساب_بطالتنا وظهر في أكثر من خمسة آلاف تغريدة على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

ورفض العديد من البحرينيين والخليجيين، خاصة السعوديين، تجنيس البحرين لأجانب.

وكتب مستخدم: "لم يبق لدى البحريني الأصيل أي هوية بعد هذا التجنيس المفرط في أعداد الأجانب واللاجئيين لديهم أولوية في كل شيء. التعليم والمستشفيات وطلب الاسكان والمشكله قلة أخلاقهم وأدبهم مسببه مشكله مع الكل."

وأشار آخرون إلى "بعد طائفي" برأيهم هو وراء تجنيس البحرين لأجانب.