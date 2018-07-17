قضايا اليوم التي حازت على اهتمام مستخدمي مواقع التواصل العرب: قطريون يحذرون من السفر إلى السعودية للحج، وفي مصر اعتراضات على قانون الصحافة الجديد.

#الحج_فخ_للقطريين

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نبدأ اليوم تقريرنا من قطر حيث انتشر هاشتاغ #الحج_فخ_للقطريين حذر خلاله مستخدمون قطريون من السفر إلى السعودية للحج.

وجاءت في تغريدات المستخدمين القطريين تحذيرات من السفر للحج بسبب "تسيس" السعودية للحج، ولما يمثل سفر القطريين إلى السعودية من "خطر" وذلك على حد وصف المغردين القطريين.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AQa6ari #الحج_فخ_للقطريين سيتم إعتقال المواطن القطري وإخفاءه قسراً وتعذيبه فإما ان يرضخ ويستسلم ويجبر على الظهور اعلاميا ويدلي بإعتراف كاذب وإما ان يصمد ويقتل في الحبس و تتناول السلطات السعودية بأن الوفاة سببها إنتحار كما حدث اليوم للمعتقل #محمد_باني_الرويلي #ملك_الدحه_في_ذمه_الله — Abdulla Al Qatari (@AQa6ari) ١٦ يوليو ٢٠١٨

وغرد حساب الشيخة مريم آل ثاني، وهي إحدى أفراد العائلة الحاكمة: "مكة ليست آمنة في ظل تسييس الشعائر الدينية من قبل السعودية! على القطري أن لا يرمي بنفسه إلى التهلكة وأن لا يضع الحكومة في حرج بسبب استخدامهم كورقة ضغط من قبلهم!"

وارفقت التغريدة بصورة لوثيقة "تعهد وإقرار" كما كتب عليها للمواطنين القطريين الذاهبين إلى الحج وصفتها الشيخة مريم آل ثاني بأنها تحتوى على تهديد للمواطنين القطريين.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ALThani_M من يذهب إلى مكة عليه أن يتحمل مسؤولية نفسه!

مكة ليست آمنة في ظل تسييس الشعائر الدينية من قبل السعودية!

على القطري أن لا يرمي بنفسه إلى التهلكة وأن لا يضع الحكومة في حرج بسبب استخدامهم كورقة ضغط من قبلهم!

اقرأ التعهد وأفهم التهديد ما بين السطور!

كن أكثر وعيًا!#الحج_فخ_للقطريين pic.twitter.com/5qQrLWjzck — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) ١٧ يوليو ٢٠١٨

وظهر هاشتاغ آخر حمل عنوان #لا_لذهاب_القطريين_للحج_هذا_العام. وورد عليه أكثر عشرة آلاف تغريدة على مدار الأيام الثلاث الماضية.

وغرد سعوديون بأن الهاشتاغات القطرية التي تحذر من السفر للحج "مغرضة" وأن المملكة السعودية ترحب بجميع الزائرين مستخدمين هاشتاغ #المملكة_ترحب_بحجاج_قطر.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @A_M_ALSAUD لقب قائد البلاد خادم الحرمين الشريفين ، لذلك كل من نطق بالشهادة فهو مرحب به سواء بسواء ، فأهلا بالمسلمين في بلاد المسلمين من خادم المسلمين و قائدهم ومننا شعب المملكة العربية السعودية كافة #المملكه_ترحب_بحجاج_قطر — عبدالعزيز بن متعب آل سعود (@A_M_ALSAUD) ١٥ يوليو ٢٠١٨

وورد على هاشتاغ #المملكة_ترحب_بحجاج_قطر نحو أربعة آلاف تغريدة.

قانون الصحافة المصري الجديد

مصدر الصورة Getty Images Image caption صورة ارشيفية من 2016 لوقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين اعتراضا على سجن صحفيين

وفي مصر تفاعل مستخدمون مع إقرار البرلمان المصري قانون الصحافة الجديد بعد الموافقة عليه من نقيب الصحفيين.

ونشر مغردون بنودا من القانون الجديد.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Elsanhory (1) قانون تنظيم الصحافة والإعلام اللي أقره البرلمان النهاردة بيستثني أى حساب

إلكتروني بيتابعه أكثر من 5 آلاف شخص من معاملته كحساب شخصي وبيمنح المجلس الأعلى للإعلام حق وقفه أو حجبه أو اتخاذ الإجراء المناسب ضده عند مخالفة المادة 19 من القانون.. — Mohamed Elsanhory (@Elsanhory) ١٦ يوليو ٢٠١٨

وجاءت انتقادات للقانون الذي وصفه مستخدمون بأنه يقتل حرية الصحافة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mahmoud33330 بموجب قانون الصحافة الجديد أصبحت حرية الرأى"مدفونة" للجميع وأصبحت مكفولة للمطبلين !!! — mahmoud sarhan (@mahmoud33330) ١٦ يوليو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @eldeeb_eid قانون الهيئه الوطنيه للصحافه الجديد قضى على ما تبقى من حرية الصحافه . بس خلاص — Eid Eldeeb (@eldeeb_eid) ١٦ يوليو ٢٠١٨