مغردون: #الحج_فخ_للقطريين، واعتراضات على قانون الصحافة الجديد في مصر
قضايا اليوم التي حازت على اهتمام مستخدمي مواقع التواصل العرب: قطريون يحذرون من السفر إلى السعودية للحج، وفي مصر اعتراضات على قانون الصحافة الجديد.
#الحج_فخ_للقطريين
نبدأ اليوم تقريرنا من قطر حيث انتشر هاشتاغ #الحج_فخ_للقطريين حذر خلاله مستخدمون قطريون من السفر إلى السعودية للحج.
وجاءت في تغريدات المستخدمين القطريين تحذيرات من السفر للحج بسبب "تسيس" السعودية للحج، ولما يمثل سفر القطريين إلى السعودية من "خطر" وذلك على حد وصف المغردين القطريين.
وغرد حساب الشيخة مريم آل ثاني، وهي إحدى أفراد العائلة الحاكمة: "مكة ليست آمنة في ظل تسييس الشعائر الدينية من قبل السعودية! على القطري أن لا يرمي بنفسه إلى التهلكة وأن لا يضع الحكومة في حرج بسبب استخدامهم كورقة ضغط من قبلهم!"
وارفقت التغريدة بصورة لوثيقة "تعهد وإقرار" كما كتب عليها للمواطنين القطريين الذاهبين إلى الحج وصفتها الشيخة مريم آل ثاني بأنها تحتوى على تهديد للمواطنين القطريين.
وظهر هاشتاغ آخر حمل عنوان #لا_لذهاب_القطريين_للحج_هذا_العام. وورد عليه أكثر عشرة آلاف تغريدة على مدار الأيام الثلاث الماضية.
وغرد سعوديون بأن الهاشتاغات القطرية التي تحذر من السفر للحج "مغرضة" وأن المملكة السعودية ترحب بجميع الزائرين مستخدمين هاشتاغ #المملكة_ترحب_بحجاج_قطر.
وورد على هاشتاغ #المملكة_ترحب_بحجاج_قطر نحو أربعة آلاف تغريدة.
قانون الصحافة المصري الجديد
وفي مصر تفاعل مستخدمون مع إقرار البرلمان المصري قانون الصحافة الجديد بعد الموافقة عليه من نقيب الصحفيين.
ونشر مغردون بنودا من القانون الجديد.
وجاءت انتقادات للقانون الذي وصفه مستخدمون بأنه يقتل حرية الصحافة.