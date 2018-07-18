قضايا اليوم: كلف رئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي وزير التخطيط سلمان الجميلي على رأس وفد بزيارة السعودية، لبحث عدد من القضايا والملفات، وتقرير لبي بي سي يشغل مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من الدول العربية، وزراعة الحشيش حديث اللبنانيين على مواقع التواصل.

#السعودية_تمد_العراق_بالكهرباء

مصدر الصورة Getty Images Image caption طفل يعمل في محل لتصليح المولدات في العراق

نبدأ من السعودية حيث أطلق مغردون سعوديون هاشتاغ #السعودية_تمد_العراق_بالكهرباء بعد أن كلف رئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي وزير التخطيط، سلمان الجميلي برئاسة وفد لزيارة السعودية، لبحث عدد من القضايا والملفات، على رأسها ملف الطاقة، الذي يشمل الكهرباء والوقود.

وفي المقابل علق وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان على وقف تزويد العراق بالكهرباء: "إننا عملنا وفقا للاتفاقية، بإعطاء الأولوية لسد احتياجات البلاد الضرورية من الكهرباء".

وأضاف "كل عقود الطاقة والاتفاقيات تحتوي على أطر ومتطلبات، بما في ذلك أن الدولة المصدرة وعندما تكون بحاجة شديدة، عليها أولا ان تلبي احتياجاتها الداخلية".

وحصد الهاشتاغ أكثر من عشرة آلاف تغريدة على مدار الساعات القليلة الماضية، عبر من خلالها المستخدمون عن عمق العلاقات بين الدولتين.

وقال مستخدم: "ما هو غريب الطيب من اهل الطيب شكرا للمملكه من اعماق قلبي".

#أدلة_جديدة_لدعم_قطر_للإرهاب / #بي_بي_سي_تفضح_ارهاب_قطر

ومن أزمة الكهرباء في العراق إلى قطر حيث أطلق مغردون عرب هاشتاغ #أدلة_جديدة_لدعم_قطر_للإرهاب وهاشتاغ #بي_بي_سي_تفضح_ارهاب_قطر بعد أن نشرت بي بي سي تقريرا للصحافي (بول وود) عرض فيه رسائل قال إنه حصل عليها من "حكومة مناوئة لقطر" تؤكد أن قطر وافقت على دفع فدية بلغت مليار دولار لإطلاق سراح الرهائن الذين تم اختطافهم في كانون الأول / ديسمبر 2015 جنوبي العراق، وتقاضت هذا المبلغ جماعات وأشخاص تصفهم الولايات المتحدة بأنهم "ارهابيون".

واحتل هاشتاغ #أدلة_جديدة_لدعم_قطر_للإرهاب مركزا متقدما على قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في عدد من الدول العربية، حاصدا أكثر من 13 ألف تغريدة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @saud_ali77 فدية صفقة إطلاق سراح الأسرى القطريين | سفير قطر في العراق في بريد صوتي لكتائب حزب الله "يجب أن تثقوا بقطر، وأنتم تعلمون ما فعلته قطر وما فعله صاحب السمو، والد الأمير، لقد فعل أشياء كثيرة، ودفع 50 مليون، ووفر البنية التحتية للجنوب، وكان أول من زارها".#أدلة_جديدة_لدعم_قطر_للإرهاب — سعود الهاجري (@saud_ali77) ١٧ يوليو ٢٠١٨

#اذا_شرعوا_الحشيش

وأخيرا إلى لبنان حيث ضجت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بإمكانية موافقة الدولة اللبنانية على تشريع زراعة الحشيش لدواعٍ طبية واقتصادية. وكان النائب وليد جنبلاط أول المطالبين بهذا الأمر في العام 2014.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @walidjoumblatt وعندها تكون القذائف من دبس الخروب والعنب عند الضرورة وحشيشة الكيف 😍 — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) ١ أبريل ٢٠١٥

وأطلق اللبنانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #اذا_شرعوا_الحشيش الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في لبنان، معتبرين "أن تشريع الحشيش قد يؤدي إلى تسديد الدين العام وانعاش لبنان اقتصاديا".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @edymaalouf #اذا_شرعوا_الحشيش وتم تطبيق قانون مدروس بحذافيره... مع التشديد على كلمة بحذافيره، بتخترب بيوت المهربين ومن يحميهم "في الدولة"... وتستفيد الدولة والمزارع الفقير — Edy Maalouf (@edymaalouf) ١٧ يوليو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ddroomieh #اذا_شرعوا_الحشيش

بلدنا بيوفي ديونو بسنة»«وكل شاب لبناني بيلاقي شغل وما بيتغرّب»، «بيصيروا اللبنانيين يحبّوا بعض.. رواق»، «لا مظاهرات ولا تعصيب ولا مسبّات»، «بينضرب قطاع الأدوية، لأنو الناس عايشة على أدوية الأعصاب»«الحشيش ذهبنا الأخضر»«الشعب اللبناني خلقا دايخ 😴😴 — DoDi (@ddroomieh) ١٧ يوليو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @RichardKharatMD #اذا_شرعوا_الحشيش

بدكن نحكي منطق أو مثاليات؟

بيتضبضبو المهربجية

بيفوت مصاري عالدولة

بينتعش مُزارع البقاع و غيرو

بتقوى السياحة

بخفّ التعاطي( كل شي محجوب مرغوب)

و حل للزراعة البديلة يلّي صرلنا دهر عم نحكي فيا بلا حلّ — Dr Richard k kharrat (@RichardKharatMD) ١٧ يوليو ٢٠١٨

ولكن ذهب البعض إلى السخرية من خلال الهاشتاغ.