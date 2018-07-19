مغردون سعوديون يطالبون بلادهم بالتدخل للإفراج عن #مستثمر_سعودي_محتجز_في_مصر
قضايا اليوم: دعا مستخدمو مواقع التواصل في السعودية سلطات بلادهم إلى التدخل لإنقاذ مستثمر سعودي محتجز في مصر، وتواصل الحديث عن الاحتجاجات والمظاهرات في شوارع العراق، وانتهاء عمليات إجلاء المدنيين والمسلحين من بلدتي كفريا والفوعة في شمال غربي سوريا.
#مستثمر_سعودي_محتجز_في_مصر
نبدأ من السعودية حيث دعا مستخدمو مواقع التواصل السلطات المختصة إلى التدخل لإنقاذ مستثمر سعودي محتجز في مصر منذ قرابة شهرين، لافتين إلى أنه كان ضحية عملية نصب.
وأطلق ناشطون سعوديون هاشتاغ #مستثمر_سعودي_محتجز_في_مصر الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة حاصدا أكثر من 22 ألف تغريدة.
وطالب المغردون السعودية بسرعة التدخل لإنقاذه وثروته.
وقال مغردون إن "الغامدي" "تعرض لعملية ممنهجة من النصب" عقب استيلاء عصابة على مصنعه الخاص قبل أن يزج به في السجن ويصدر بحقه حكم بالسجن لمدة عامين.
وقال مغرد: "قضية مبارك الغامدي تدعو للدهشة لأن ظلمها مركب فلم تكتف العصابة بالاستيلاء على المصنع دون دفع جنيه واحد وقيمته السوقيه 8 مليون دولار لم يكتفوا بهذا بل جهزوا قضايا رفعت ضده لم يتابعها محاميه أو تغافل عنها حتى صدرت عقوبات بالسجن سنتين لكل قضيه وأودع السجن".
ولم يتسن لبي بي سي الحصول على أي معلومات رسمية من مصر أو السعودية تفيد بصحة هذه الادعاءات.
#العراق
ومن السعودية إلى العراق حيث تواصل الحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الاحتجاجات والمظاهرات في الشوارع العراقية.
ووصل عدد المشاركات في هاشتاغ #العراق وكلمة العراق إلى أكثر من 66 ألف مشاركة بعد أن بلغ عدد الضحايا والجرحى 328 بحسب وسائل إعلام عراقية.
وطالب المستخدمون مجلس الأمن والأمم المتحدة بالتدخل لحل الأزمة في العراق.
فقال أحدهم: "أدعو الأمم المتحدة للتدخل العاجل بدعم من مجلس الأمن و إصدار قرار دولي يقضي بإشراف الأمم المتحدة على تشكيل حكومة انتقالية في العراق".
كفريا والفوعة
وأخيرا إلى سوريا حيث انتهت عمليات إجلاء المدنيين والمسلحين من بلدتي كفريا والفوعة في شمال غربي سوريا، إلى مدينة حلب مقابل إطلاق سراح معتقلين من سجون النظام.
وكان للناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي كلمتهم اذ اعتبروا أن الحرب في سوريا قد شارفت على الانتهاء.
ونشر عدد من المعارضين صور بعض الذين أفرج عنهم من السجون السورية.