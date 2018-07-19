قضايا اليوم: دعا مستخدمو مواقع التواصل في السعودية سلطات بلادهم إلى التدخل لإنقاذ مستثمر سعودي محتجز في مصر، وتواصل الحديث عن الاحتجاجات والمظاهرات في شوارع العراق، وانتهاء عمليات إجلاء المدنيين والمسلحين من بلدتي كفريا والفوعة في شمال غربي سوريا.

#مستثمر_سعودي_محتجز_في_مصر

مصدر الصورة Alamy Image caption المواطن السعودي مبارك الغامدي

نبدأ من السعودية حيث دعا مستخدمو مواقع التواصل السلطات المختصة إلى التدخل لإنقاذ مستثمر سعودي محتجز في مصر منذ قرابة شهرين، لافتين إلى أنه كان ضحية عملية نصب.

وأطلق ناشطون سعوديون هاشتاغ #مستثمر_سعودي_محتجز_في_مصر الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة حاصدا أكثر من 22 ألف تغريدة.

وطالب المغردون السعودية بسرعة التدخل لإنقاذه وثروته.

وقال مغردون إن "الغامدي" "تعرض لعملية ممنهجة من النصب" عقب استيلاء عصابة على مصنعه الخاص قبل أن يزج به في السجن ويصدر بحقه حكم بالسجن لمدة عامين.

وقال مغرد: "قضية مبارك الغامدي تدعو للدهشة لأن ظلمها مركب فلم تكتف العصابة بالاستيلاء على المصنع دون دفع جنيه واحد وقيمته السوقيه 8 مليون دولار لم يكتفوا بهذا بل جهزوا قضايا رفعت ضده لم يتابعها محاميه أو تغافل عنها حتى صدرت عقوبات بالسجن سنتين لكل قضيه وأودع السجن".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @asahafiz #مستثمر_سعودي_محتجز_في_مصر-قضيةمبارك الغامدي تدعوا للدهشه لان ظلمها مركب فلم تكتفي العصابه بالاستيلاء على المصنع دون دفع جنيه واحد وقيمته السوقيه 8مليون دولار لم يكتفوا بهذا بل جهزوا قضايا رفعت ضده لم يتابعها محاميه او تغافل عنها حتى صدرت عقوبات بالسجن سنتين لكل قضيه واودع السجن — عبدالكريم سعيد حافظ (@asahafiz) ١٨ يوليو ٢٠١٨

ولم يتسن لبي بي سي الحصول على أي معلومات رسمية من مصر أو السعودية تفيد بصحة هذه الادعاءات.

#العراق

ومن السعودية إلى العراق حيث تواصل الحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الاحتجاجات والمظاهرات في الشوارع العراقية.

ووصل عدد المشاركات في هاشتاغ #العراق وكلمة العراق إلى أكثر من 66 ألف مشاركة بعد أن بلغ عدد الضحايا والجرحى 328 بحسب وسائل إعلام عراقية.

وطالب المستخدمون مجلس الأمن والأمم المتحدة بالتدخل لحل الأزمة في العراق.

فقال أحدهم: "أدعو الأمم المتحدة للتدخل العاجل بدعم من مجلس الأمن و إصدار قرار دولي يقضي بإشراف الأمم المتحدة على تشكيل حكومة انتقالية في العراق".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @hussenalmoyd أدعو الأمم المتحدة للتدخل العاجل بدعم من مجلس الأمن و إصدار قرار دولي يقضي بإشراف الأمم المتحدة على تشكيل حكومة انتقالية في العراق ليس فيها أي من الوجوه التي شاركت في العملية السياسية بعد الإحتلال منذ مجلس الحكم و الى الآن ، تعلن حالة الطواريء و تقوم ببسط الأمن و بتسيير الأعمال . — الشيخ حسين المؤيد (@hussenalmoyd) ١٨ يوليو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AblotWr9 #Save_the_Iraqi_people

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أنها العراق وهي عرق العرب وأرضاً اجتمعت فيها كل القاده المسلمين من الدوله العباسيه إلى دولة العراق حالياً وستبقى العراق رغم أنوووف الأعداء

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نحن معكم في الشر والخير 🇮🇶💚❤🇸🇦 — 🇸🇦 (@AblotWr9) ١٨ يوليو ٢٠١٨

كفريا والفوعة

وأخيرا إلى سوريا حيث انتهت عمليات إجلاء المدنيين والمسلحين من بلدتي كفريا والفوعة في شمال غربي سوريا، إلى مدينة حلب مقابل إطلاق سراح معتقلين من سجون النظام.

وكان للناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي كلمتهم اذ اعتبروا أن الحرب في سوريا قد شارفت على الانتهاء.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @GhassanJawad1 كان الجميع يعرف بأسى وعجز ومعنويات عالية.. ان محنة "كفريا" و"الفوعة" لن تنتهي الا بانتهاء محنة سوريا

اليوم تنتهي قصة اطول حصار مارسته الوحوش الهمجية، على بلدتين "عاصيتين" رفضتا خيانة سوريا والمضي في تدميرها..

هذا نذير خلاص كبير

لحظة انعتاق مع نفس عميق

مرحباً بالاسطورة — Ghassan Jawad (@GhassanJawad1) ١٨ يوليو ٢٠١٨

ونشر عدد من المعارضين صور بعض الذين أفرج عنهم من السجون السورية.