اهتمام بجرائم قتل في السعودية: #اطلاق_نار_علي_ممرض_بالرياض و #سفاح_النظيم
أهم القضايا التي شغلت مستخدمي وستئل التواصل الاجتماعي العرب: شرطة منطقة الرياض تعتقل نازحا قتل سعوديا وكويتيا في منطقة نظيم، ووزارة التعليم العالي الكويتية تعلن اكتشاف شهادات مزورة صادرة من دولة عربية، وجماهير نادي الزمالك المصري تنعى أحد جماهير النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
#سفاح_النظيم - #اطلاق_نار_علي_ممرض_بالرياض
نبدأ من المملكة العربية السعودية حيث أكدت وسائل إعلام سعودية أن شرطة الرياض ألقت القبض على نازح قتل سعوديا وكويتيا في منطقة نظيم.
وكان الحساب الرسمي للأمن العام على تويتر قد نشر تقريرًا حول إنجازات الأمن العام «دوريات الأمن» في شهر شوال حيث قامت الدوريات بضبط متهمين وأسلحة ومخدرات. ويأتي ذلك في أعقاب زيادة في عدد حوادث القتل شغلت اهتمام مستخدمي مواقع التواصل السعوديين في الآونة الأخيرة.
وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #سفاح_النظيم الذي كان ضمن أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة حاصدا أكثر من 20 ألف تغريدة.
وتواصل الاهتمام بالجرائم في السعودية عبر هاشتاغ #اطلاق_نار_علي_ممرض_بالرياض بعد شيوع نبأ وفاته.
فقد توفي الممرض نايف بن مهدي اليامي، متأثرًا بإصابته بطلق ناري في الرأس أمام مستشفى الملك سلمان بالرياض منذ أسبوع.
ونعت وزارة الصحة السعودية الممرض نايف اليامي بتغريدة على حسابها الرسمي في تويتر قالت فيها :" تنعى وزارة الصحة ومنسوبيها زميلهم الممرض نايف اليامي الذي وافته المنية مساء اليوم بعد تعرضه لإصابة بالغة في الرأس جراء طلق ناري أثناء أداء عمله".
شهادات مزورة في الكويت
ومن السعودية إلي الكويت حيث أعلنت وزارة التعليم العالي الكويتية اكتشاف عدد من الشهادات المزورة الصادرة من دولة عربية، لم تسمّها، لمختلف المراحل الجامعية في الأشهر الماضية وإلقاء القبض على وافد عامل بالوزارة متواطئ في ذلك.
وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن التحقيق تم بالتعاون مع إدارة معادلة الشهادات العلمية بالوزارة والمكتب الثقافي المختص وأسفر عن تحويل العديد من أصحاب الشهادات المزورة إلى النيابة العامة إضافة إلى سحب معادلة الشهادات الصادرة من الوزارة خلال الأشهر الماضية.
وأطلق مغردون كويتيون هاشتاغ #الشهادات_المزورة الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في الكويت حاصدا أكثر من 16 ألف تغريدة.
ورأي بعض المغردين أن التحقيق في الشهادات المزورة ليس بالأمر الهين وأنه ستكون هناك "مساع لطمس هذه القضية لمصالح البعض، وسيهددون ويخوفون بأنها ستضر المجتمع الكويتي"!
#شهاب_محارب_السرطان
وأخيرا إلى مصر حيث أشعلت جماهير نادي الزمالك موقع تويتر بهاشتاغ #شهاب_محارب_السرطان لنعي مشجع توفي بعد حرب طويلة مع مرض السرطان.
وكان شهاب قد استطاع أن يتخلص منه أول مرة، ليعود المرض وينهي حياة أحد محبي النادي المصري.