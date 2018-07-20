أهم القضايا التي شغلت مستخدمي وستئل التواصل الاجتماعي العرب: شرطة منطقة الرياض تعتقل نازحا قتل سعوديا وكويتيا في منطقة نظيم، ووزارة التعليم العالي الكويتية تعلن اكتشاف شهادات مزورة صادرة من دولة عربية، وجماهير نادي الزمالك المصري تنعى أحد جماهير النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

#سفاح_النظيم - #اطلاق_نار_علي_ممرض_بالرياض

مصدر الصورة Getty Images Image caption أسلحة فردية

نبدأ من المملكة العربية السعودية حيث أكدت وسائل إعلام سعودية أن شرطة الرياض ألقت القبض على نازح قتل سعوديا وكويتيا في منطقة نظيم.

وكان الحساب الرسمي للأمن العام على تويتر قد نشر تقريرًا حول إنجازات الأمن العام «دوريات الأمن» في شهر شوال حيث قامت الدوريات بضبط متهمين وأسلحة ومخدرات. ويأتي ذلك في أعقاب زيادة في عدد حوادث القتل شغلت اهتمام مستخدمي مواقع التواصل السعوديين في الآونة الأخيرة.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #سفاح_النظيم الذي كان ضمن أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة حاصدا أكثر من 20 ألف تغريدة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @SaudiFalcon9 #سفاح_النظيم



ماذا يستفيد الوطن من إيواء وتجنيس الملايين من بادية الشام والعراق ؟



جرائم ، سرقات ، تخلف وعوده بالبلد للخلف .



يجب وضع حد لهذا بترحيل النازحين ومن تم تجنيسهم بعد عام ١٤٢٤هـ pic.twitter.com/aRDO8zOkMh — ضمير سعودي (@SaudiFalcon9) ١٨ يوليو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @nour94860435 #سفاح_النظيم نسال الله السلامه دائماً اصحاب السلوك المنحرف الاجرامي يكون لهم شكل معين من ناحية اللبس والمشيه او يكونون خريجين سجون وحتى طريقة كلامهم والفاظهم هذي تعطي انطباع حقيقي انهم منحرفين الحذر منهم لانهم ما عندهم شي يخسرونه pic.twitter.com/XxkpMihBrz — 🇸🇦MBS نور العتيبي (@nour94860435) ١٩ يوليو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ssaa2014makkah #سفاح_النظيم

عملت في النظيم مدرسا لمدة سنتين

والله الذي لا اله الا هو

ما شفنا منهم الا كل خير

ادب واحترام ورجوله واخوة وزماله

والاهالي محترمين واهل دين وصلاح

والطلاب مجتهدين ومنتظمين في دراستهم ومؤدبين

يوجد حالات سلوكية بسيطة ولكنها عادية جدا تحصل في كل المدارس . — صالح بن محمد العتيبي (@ssaa2014makkah) ١٩ يوليو ٢٠١٨

وتواصل الاهتمام بالجرائم في السعودية عبر هاشتاغ #اطلاق_نار_علي_ممرض_بالرياض بعد شيوع نبأ وفاته.

فقد توفي الممرض نايف بن مهدي اليامي، متأثرًا بإصابته بطلق ناري في الرأس أمام مستشفى الملك سلمان بالرياض منذ أسبوع.

ونعت وزارة الصحة السعودية الممرض نايف اليامي بتغريدة على حسابها الرسمي في تويتر قالت فيها :" تنعى وزارة الصحة ومنسوبيها زميلهم الممرض نايف اليامي الذي وافته المنية مساء اليوم بعد تعرضه لإصابة بالغة في الرأس جراء طلق ناري أثناء أداء عمله".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @SaudiMOH تنعى وزارة #الصحة ومنسوبيها زميلهم الممرض نايف اليامي الذي وافته المنية مساء اليوم بعد تعرضه لإصابة بالغة في الرأس جراء طلق ناري أثناء أداء عمله.

إنا لله وإنا إليه راجعون — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) ١٩ يوليو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @DrAAB1987 مات رحمه الله ب "طلق ناري"



ليس في الشارع و ليس في منطقة نائية،

إنما داخل منشأة حكومية !!



ما الذي يمنع المستشفيات من وضع

أجهزة الكشف عن المعادن وما شابه

عند بوابات الدخول ؟؟



ألم نعتبر بحالات الطعن و إطلاق النار

التي حصلت في المستشفيات ؟؟



.

.#اطلاق_نار_علي_ممرض_بالرياض — د. عبدالرحمن بخاري (@DrAAB1987) ١٩ يوليو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @drfatimahnaser #اطلاق_نار_علي_ممرض_بالرياض

أنقذ الآلاف الأرواح من الموت و لم يستطع أن ينقذ نفسه

نال شرف الشهادة في أنبل و أرقى المهن .. مهنة العطاء

نسأل الله تعالى أن يتقبله بقبول حسن ويحشره مع النبيين والصديقين والشهداء — د. فاطمة ال نصرالله (@drfatimahnaser) ١٩ يوليو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @nour94860435 #اطلاق_نار_علي_ممرض_بالرياض لفت انتباهي في الفتره كثرة اطلاق النار وقتل الممرضيين ايش الدوافع ورا هذا الشي ومين المسوول عن حمايتهم وردع هذول المجرمين والحد من انتشارهم وانزال اشد العقوبات عليهم!؟ — 🇸🇦MBS نور العتيبي (@nour94860435) ١٩ يوليو ٢٠١٨

شهادات مزورة في الكويت

ومن السعودية إلي الكويت حيث أعلنت وزارة التعليم العالي الكويتية اكتشاف عدد من الشهادات المزورة الصادرة من دولة عربية، لم تسمّها، لمختلف المراحل الجامعية في الأشهر الماضية وإلقاء القبض على وافد عامل بالوزارة متواطئ في ذلك.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن التحقيق تم بالتعاون مع إدارة معادلة الشهادات العلمية بالوزارة والمكتب الثقافي المختص وأسفر عن تحويل العديد من أصحاب الشهادات المزورة إلى النيابة العامة إضافة إلى سحب معادلة الشهادات الصادرة من الوزارة خلال الأشهر الماضية.

وأطلق مغردون كويتيون هاشتاغ #الشهادات_المزورة الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في الكويت حاصدا أكثر من 16 ألف تغريدة.

ورأي بعض المغردين أن التحقيق في الشهادات المزورة ليس بالأمر الهين وأنه ستكون هناك "مساع لطمس هذه القضية لمصالح البعض، وسيهددون ويخوفون بأنها ستضر المجتمع الكويتي"!

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AFH_Alkhaled التحقيق في #الشهادات_المزوره ليس بالأمر الهين وستكون هناك مساعي لطمس هذه القضية لمصالح البعض، وسيهددون ويخويفون بأنها ستضر المجتمع الكويتي!



الخطأ خطأ وإصلاحه اليوم حماية للمجتمع!

اما غلق القضية فسيزيد الضرر.



هو مجرد موقف شجاع وقول كلمة حق!

فماذا أنتم فاعلون يا @MajlesAlOmmah pic.twitter.com/PXUogZ66wW — عالية فيصل الخالد (@AFH_Alkhaled) ١٩ يوليو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @dralghanim أيها المزور المبتدأ

إذا كنت في طور أكتساب شهادة مزورة فتوقف قبل افتضاح أمرك

أيها المزور

السرقة ليست سرقة الأموال فقط بل أيضا سرقة المناصب بغير حق

أيها المزور

الشهادة التي أخذتها على البراد بالدنيا قد تأخذك إلى حر الآخرة

بما كسبته من مال أو منصب بسبب شهادة مزيفة

#الشهادات_المزوره — د.عبدالله الغانم (@dralghanim) ١٩ يوليو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mjamal110 ليش ما نسمع عن #تزوير_الشهادات في الدول المتقدمة؟



لأنهم ما يعتمدون عالشهادة بس.. اللي ما يفرض نفسه في المقابلات بسيرة ذاتية محترمة واللي ما ينجز في عمله ما يمشي.



المزور مستحيل يمشي في عمله.. ضبطوا طريقة توظيفكم ينعدم التزوير.. — MD محمد جمال (@mjamal110) ١٩ يوليو ٢٠١٨

#شهاب_محارب_السرطان

وأخيرا إلى مصر حيث أشعلت جماهير نادي الزمالك موقع تويتر بهاشتاغ #شهاب_محارب_السرطان لنعي مشجع توفي بعد حرب طويلة مع مرض السرطان.

وكان شهاب قد استطاع أن يتخلص منه أول مرة، ليعود المرض وينهي حياة أحد محبي النادي المصري.