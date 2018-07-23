قضايا اليوم: زوجة سعودية تتقدم بشكوى للجهات الأمنية بعد تعرضها للضرب بالعقال من قبل زوجها، الذي برر فعلته بالقول إنه تعرض للضرب بعصا المكنسة الكهربائية من زوجته، ومقطع فيديو لشاب سعودي يقول فيه إنه يتعرض للتعذيب على يد والده، وغضب مصري بعد تصريحات الرئيس السيسي الأخيرة.

#زوجه_تضرب_زوجها_بالمكنسه

مصدر الصورة Getty Images Image caption صورة لرجل يضرب إمرأة

نبدأ من السعودية حيث تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع معركة دارت بين زوج وزوجته بالعقال والمكنسة.

وبدأت القصة حين تقدمت زوجة سعودية بشكوى للجهات الأمنية مرفقة بتقرير طبي يوثق إصابتها برضوض في وجهها وكتفها وعينها بعد تعرضها للضرب بالعقال من قبل زوجها.

فيما برر الزوج فعلته بأنه كان في حالة دفاع عن النفس، وأنه تعرض لضرب مبرح باستخدام عصا المكنسة الكهربائية من زوجته.

وتصدر هاشتاغ #زوجه_تضرب_زوجها_بالمكنسهقائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في عدد من الدول العربية حاصدا أكثر من 36 ألف تغريدة.

وغلب على التعليقات الطابع النسائي حيث تفاعل عدد كبير من المغردات مع القضية.

فقالت إحداهن: "لا معنى ولا طعم للحياة الزوجية إذا وصلت إلى مد اليد، هنا ينتهي ميثاق الأمان والحب والسكن النفسي."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @j00090j000 #زوجه_تضرب_زوجها_بالمكنسه

لا معنى ولا طعم للحياة الزوجية إذا وصلت إلى مد اليد ....

هنا ينتهي ميثاق الأمان والحب والسكن النفسي..! — جميله الفيفي (@j00090j000) ٢٢ يوليو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Asmaa_otb المفروض يراجع نفسه هل هو مقصر بحقها او بيتها🙏🏼🙏🏼

او يغير من شكله ولبسه ويسوي نيو لوك يمكن حايمه كبدها منه 💓💓

ويحاول يخفف طلعات 🍃 #زوجه_تضرب_زوجها_بالمكنسه — أسـماء (@Asmaa_otb) ٢٢ يوليو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Ss___S_s #زوجه_تضرب_زوجها_بالمكنسه

اقسم بالله في نوعيه من الرجال يستاهلو القتل مو بس الضرب قال وين انوثتك وش اسوي بالانوثه اذا كان في رجال كذا

مثل ذا أفرغ الرصاص برأسه وانا اضحك..🙂 pic.twitter.com/WnNT0VwZWh — ‏⚜ş๓г‏‏⚜ (@Ss___S_s) ٢٢ يوليو ٢٠١٨

ولكن بعض المستخدمين الذكور رأوا طرافة في القصة، فقال أحدهم: "انتبهو معشر الرجال عيد الأضحى قرب والله يستر من السكاكين والسواطير"

#العتيبي_المعنف

ونبقى في السعودية حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب سعودي يقول فيه إنه يتعرض للتعذيب على يد والده، وقد قام بسرقة جوال والده ليبث وينشر فيديو ويشرح معاناته.

وقال الشاب في الفيديو إن والده يقوم بحبسه وخنقه ويعامله معاملة سيئة للغاية.

وطالب الشاب من الأشخاص أن ينشروا هذا المقطع وإيصاله إلى المسؤولين لإنقاذه من شر والده.

وأضاف أنه حاول الذهاب للشرطة أكثر من مرة لكن الأب كان يقول في كل مرة إن ابنه يعاني من مرض نفسي.

بعد انتشار فيديو الشاب أطلق مغردون سعوديون هاشتاغ #العتيبي_المعنف حاصدا أكثر من 34 ألف تغريدة ليكون ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة العربية السعودية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mod6rb شكرًا لكل انسان #العتيبي_المعنف .

يجب ان يفقه الآباء والأمهات أن ولدهم ليس سلعة اشتروا ملكيتها، وليس مجرد حيوان منوي خرج من قضيب أب إلى رحم أم.

ابنتك او ابنك تحترمه "غصب" عنك، مثل ما تطلبه يحترمك.

صرفكم على مولودكم واجب عليكم.

منتكم على مولودكم نقص فيكم.

اللي مايعرف يربي لا ينجب. — ر.ج.ع.م.م#مواطن_شريف (@mod6rb) ٢٢ يوليو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @UnitedRule20 #العتيبي_المعنف أعظم شيء شفته في التاق هو ردة فعل البنات ومطالبتهم ب معاقبة والد المعنف ، ماقالوا مدعوم من الخارج ماقالوا ابوه يعرف مصلحته ماقالوا يستاهل أكيد مخطئ ، ردة فعل عظيمة فشكراً لهن ❤️ — محمد'🇸🇦 (@UnitedRule20) ٢٢ يوليو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @suhail_y_y انا كثير قلت وكثير اكرر في اباء وازواج شياطين بالسعوديه وللأسف ان قانوننا يدعمهم لانه يظن الاب او الام هي دائماً ملاك



ما اظن فيه ملاك يقدر يسوي في مخلوق زي كذا كيف في ابنه ! #العتيبي_المعنف — سهيل (@suhail_y_y) ٢٢ يوليو ٢٠١٨

ونشرت وزارة الحرس الوطني السعودية على صفحتها الرسمية في تويتر توضيحا حول المقطع المتداول قالت فيه: "الشاب الظاهر في المقطع يعاني من اعتلالات نفسية".

#ارحل_يا_سيسي

وأخيرا إلى مصر حيث أثارت تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأن مصر "واجهت خلال الأشهر الـثلاث الماضية نحو 21 ألف شائعة هدفها إثارة البلبلة ونشر الفوضى وعدم الاستقرار، وصناعة الإحباط وفقدان الأمل" ردود فعل قوية.

إذ أعاد مغردون مصريون التغريد بهاشتاغ #ارحل_يا_سيسي الذي تصدر المشهد في مصر حاصدا أكثر من 31 ألف تغريدة، عبر من خلالها المغردون عن استيائهم من الوضع الذي وصلت إليه مصر.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @s_h_e_r_i_f_ كان الدولار 7 جنيه بقي 18

كان الدين العام تريليون وشوية بقي 4 تريليون

كان الدين الخارجي 38 مليار دولار بقي 90 مليار دولار

كان لتر البنزين 3.5 جنيه بقي 7 جنيه

كان السكر 5 جنيه بقي 10 جنيه

كان الأرز 5 جنيه بقي 15 جنيه

كان وكان وكان

محتاجين إعادة تعريف كلمة

إفلاس#ارحل_يا_سيسي pic.twitter.com/v1tv82kpsL — ربعاوي3 (@s_h_e_r_i_f_) ٢٢ يوليو ٢٠١٨