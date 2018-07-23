#زوجه_تضرب_زوجها_بالمكنسه في السعودية
قضايا اليوم: زوجة سعودية تتقدم بشكوى للجهات الأمنية بعد تعرضها للضرب بالعقال من قبل زوجها، الذي برر فعلته بالقول إنه تعرض للضرب بعصا المكنسة الكهربائية من زوجته، ومقطع فيديو لشاب سعودي يقول فيه إنه يتعرض للتعذيب على يد والده، وغضب مصري بعد تصريحات الرئيس السيسي الأخيرة.
#زوجه_تضرب_زوجها_بالمكنسه
نبدأ من السعودية حيث تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع معركة دارت بين زوج وزوجته بالعقال والمكنسة.
وبدأت القصة حين تقدمت زوجة سعودية بشكوى للجهات الأمنية مرفقة بتقرير طبي يوثق إصابتها برضوض في وجهها وكتفها وعينها بعد تعرضها للضرب بالعقال من قبل زوجها.
فيما برر الزوج فعلته بأنه كان في حالة دفاع عن النفس، وأنه تعرض لضرب مبرح باستخدام عصا المكنسة الكهربائية من زوجته.
وتصدر هاشتاغ #زوجه_تضرب_زوجها_بالمكنسهقائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في عدد من الدول العربية حاصدا أكثر من 36 ألف تغريدة.
وغلب على التعليقات الطابع النسائي حيث تفاعل عدد كبير من المغردات مع القضية.
فقالت إحداهن: "لا معنى ولا طعم للحياة الزوجية إذا وصلت إلى مد اليد، هنا ينتهي ميثاق الأمان والحب والسكن النفسي."
ولكن بعض المستخدمين الذكور رأوا طرافة في القصة، فقال أحدهم: "انتبهو معشر الرجال عيد الأضحى قرب والله يستر من السكاكين والسواطير"
#العتيبي_المعنف
ونبقى في السعودية حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب سعودي يقول فيه إنه يتعرض للتعذيب على يد والده، وقد قام بسرقة جوال والده ليبث وينشر فيديو ويشرح معاناته.
وقال الشاب في الفيديو إن والده يقوم بحبسه وخنقه ويعامله معاملة سيئة للغاية.
وطالب الشاب من الأشخاص أن ينشروا هذا المقطع وإيصاله إلى المسؤولين لإنقاذه من شر والده.
وأضاف أنه حاول الذهاب للشرطة أكثر من مرة لكن الأب كان يقول في كل مرة إن ابنه يعاني من مرض نفسي.
بعد انتشار فيديو الشاب أطلق مغردون سعوديون هاشتاغ #العتيبي_المعنف حاصدا أكثر من 34 ألف تغريدة ليكون ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة العربية السعودية.
ونشرت وزارة الحرس الوطني السعودية على صفحتها الرسمية في تويتر توضيحا حول المقطع المتداول قالت فيه: "الشاب الظاهر في المقطع يعاني من اعتلالات نفسية".
#ارحل_يا_سيسي
وأخيرا إلى مصر حيث أثارت تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأن مصر "واجهت خلال الأشهر الـثلاث الماضية نحو 21 ألف شائعة هدفها إثارة البلبلة ونشر الفوضى وعدم الاستقرار، وصناعة الإحباط وفقدان الأمل" ردود فعل قوية.
إذ أعاد مغردون مصريون التغريد بهاشتاغ #ارحل_يا_سيسي الذي تصدر المشهد في مصر حاصدا أكثر من 31 ألف تغريدة، عبر من خلالها المغردون عن استيائهم من الوضع الذي وصلت إليه مصر.