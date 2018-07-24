سندس القطان توضح موقفها من العمالة المنزلية

قضايا اليوم: أزمة العمالة بين الفلبين والكويت تعود إلى الواجهة بسبب فيديو نشر عبر مواقع التواصل، وتظاهرة في لبنان تحت عنوان "ضدّ القمع" احتجاجا على "قمع الناشطين والصحفيين" واستدعائهم للتحقيق بسبب كتاباتهم عبر مواقع التواصل، ووفاة الممثلة السورية ماي سكاف.

سندس القطان

مصدر الصورة Instagram @sondos_aq Image caption خبيرة التجميل الكويتية سندس القطان

نبدأ من الكويت، حيث لم تمضِ أشهر على طي صفحة أزمة العمالة بين الفلبين والكويت، والتي انتهت بتوقيع وزير الخارجية الكويتي ونظيره الفلبيني اتفاقًا لتنظيم شؤون العمالة، حتى عادت الأزمة بعد أن وصفت خبيرة التجميل الكويتية سندس القطان الاتفاق "بالمسخرة".

وكانت القطان قد نشرت مقطع فيديو لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتقدت فيه عقود العمالة المنزلية الفلبينية لتضمنها يوم راحة أسبوعيًا واحتفاظ العاملة بجواز سفرها وغيرها من الأمور.

وقد أغضبت تصريحات سندس رواد مواقع التواصل الذين اتهموها بـ"العنصرية" واعتبروا تصريحاتها بعيدة عن الإنسانية.

ووصف البعض تصريحات القطان ب"المثيرة للاشمئزاز" وطالبتها مجموعة المهاجرين الدولية بالاعتذار العلني.

وبعد الضجة التي أحدثها الفيديو، نشرت سندس مقطعا آخر توضح فيه موقفها من العمالة المنزلية.

ضدّ القمع

ومن الكويت إلى لبنان حيث تقيم مجموعة من الإعلاميين تظاهرة اليوم في ساحة سمير قصير - وسط بيروت.

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وتحمل التظاهرة عنوان "ضدّ القمع"، وذلك على خلفية ما وصفه مستخدمون ب"قمع ناشطين وصحفيين، عبر استهداف حريّة التعبير واستدعائهم للتحقيق بسبب كتاباتهم على مواقع التواصل".

وبدل الناشطون على موقع فيسبوك صورهم الشخصيّة، مضيفين إليها إطارا حمل صورة سلاسل معدنيّة تمسك يدين تكتبان على "لوحة مفاتيح"، وتتضمّن عبارة "ضدّ القمع".

#مي_سكاف

وأخيرا نعى فنانون وإعلاميون سوريون وعرب الممثلة السورية مي سكاف، التي توفيت الاثنين 23 يوليو/تموز 2018، عن 49 عاماً في فرنسا.

وتعتبر سكاف إحدى الوجوه الفنية البارزة المؤيدة للثورة ضد نظام الحكم في سوريا.

وتفاعل كثيرون مع الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطلقين هاشتاغ #مي_سكاف على تويتر الذي كان ضمن أكثر الهاشتاغات انتشارا في عدد من الدول العربية.

وحصد الهاشتاغ أكثر من 12 ألف تغريدة رثى من خلالها المغردون الراحلة.