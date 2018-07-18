مصدر الصورة YouTube

أثار مقطع فيديو لمنشد يتلو القرآن على أنغام الموسيقى موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشر مقطع فيديو يظهر مبتهلا بملابس أزهرية وهو يقرأ سورة الفاتحة على أنغام موسيقى شعبية وسط تمايل الحاضرين.

ويعتقد أن الفيديو يعود إلى حفل شعبي في محافظة البحيرة المصرية.

وقد نفى نشطاء علاقة المقرئ بالأزهر مشيرين إلى أنه "منشد موالد".

ولم يتسن لبي بي سي بعد التأكد من صحة الفيديو.

اهمل يوتيوب الرسالة التي بعث بها X News تحذير: المحتوى من طرف ثالث قد يتضمن إعلانات نهاية يوتيوب الرسالة التي بعث بها X News حقوق نشر الصورة X News X News

دار الإفتاء: التغني بالقرآن حرام شرعا

وتعقيبا على الفيديو قالت دار الإفتاء المصرية "إن إخضاع القـرآن الكريم للنغمات الموسيقية، والتغني به محرم شرعًا".

ووصف مغردون الفيديو بالمبتذل وبالجريمة الشنعاء.

وطالبوا السلطات بالقبض عليه وبوضع حد لهذه التصرفات التي وصفوها بأنها "مستفزة يهدف أصحابها إلى الشهرة وجذب الأنظار إليهم دون مراعاة لمشاعر المسلمين".

كما ناشد آخرون وزارة الشؤون الدينية باستحداث نقابة للمنشدين لتفعيل الرقابة ولمعاقبة كل من يتجاوز القواعد والضوابط الدينية.

في المقابل، قال مغردون إن المقطع المنتشر اجتزأ من أنشودة قديمة يرددها الكثير من المنشدين تبدأ بـ "بسم الله خيرنا وبركتنا"بينما قال آخرون إن الغرض من نشر الفيديو الآن سياسي.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @EdkawydotCom كده عد عندك تالت حادثه والازهر متغيب تماما

والشيوخ عمالين يبدعوا براحتهم ومفيش رقابه ...



اين الازهر

بيقرأو سورة الفاتحه على انغام الموسيقى مخهم رايح 😡دة مش مدح !!



دار الإفتاء المصرية شوفوا اي حل للمصايب دي .

. قران ربنا بيتعلب علي الموسيقي ..... https://t.co/EDJZH8uN0G — إدكاوي دوت كوم (@EdkawydotCom) ١٦ يوليو ٢٠١٨

وليس هذا أول فيديو من نوعه، إذ انتشر العام الماضي مقطع مصور لمنشد يلقي الابتهالات الدينية على لحن أغنية لأم كلثوم.

وقد انقسم المغردون وقتها بين مؤيد يرى في التلاوة والإنشاد بالتلحين أو باستخدام مقامات موسيقية فكرة جيدة، وبين معارض لفكرة المزج بين الأغاني والذكر.