تحت شعار "كن رجلا ولا تترك نساءك وبناتك يخرجن بلباس ضيق"، أطلق شبان مغاربة حملة تدعو الرجال إلى منع النساء من "ارتداء لباس فاضح" بهدف الحد من ظاهرة التحرش.

مصدر الصورة FADEL SENNA

انطلقت الحملة في 9 يوليو/تموز من صفحات "إسلامية" على موقع فيسبوك ثم انتقلت إلى موقع تويتر عبر هاشتاغ "كن رجلا".

ويدعو القائمون على الحملة إلى ضرورة نشر الحشمة والحياء عن طريق توجيه نداء للرجال بمراقبة زوجاتهم وبناتهم قبل خروجهن إلى الشارع.

كما انتشرت حملة "كن رجلا وماتخليش العيالات يخرجو عريانات" التي حثت الشباب على منع النساء من ارتداء البيكيني أو ملابس قصيرة خلال ارتيادهن الشواطئ.

لاقت الحملات استحان كثيرين ممن رأوا فيها فرصة لإحياء قيم المجتمع المغربي المحافط "الذي تغللت فيه الأفكار الغربية الهدامة" وفق تعبير البعض.

ناشطات "كن رجلا واتركها في حال سبيلها"

من جهة أخرى، قوبلت الحملة بانتقادات واسعة، إذ اعتبرها نشطاء تعديا على الحريات الفردية وإهانة للمرأة لأنها تختزل قيمتها في جسدها أو لباسها.

كما أطلقت ناشطات هاشتاغ "#كن رجلا واتركها في حال سبيلها" أكدن من خلاله بأن "لباس المرأة جزء من حريتها" وطالبن بفتح تحقيق لمحاسبة المسؤولين عن نشر "الأفكار الرجعية التي جعلت من لباس المرأة شماعة يعلق عليها البعض ما لحق بالمجتمعات من فساد أخلاقي".

واعتبرن أن حملة "كن رجلا" أماطت اللثام عن "الكبت والعقلية الذكورية المتفشية في المجتمع" رغم المكتسبات التي حققتها الدولة في مجال حقوق المرأة."

وفي هذا الإطار، غرد مستخدم بأن "لكل فرد الحرية الخالصة في اتخاد قرار لبس أي نوع من الملابس على الشاطئ ... نحن نعيش في دولة القانون ولسنا في الدولة الدينية ... اذهبوا إلى داعش واحكموا النساء هناك."

وكتبت ماجدة الكرامي في منشور باللغة الفرنسية: "في المغرب بعض المكبوتين يطلقون حملة "كن رجلاً وغط نساءك" ولأنني امرأة مغربية حرة، ستكون حملتي "كن رجلًا واهتم بنفسك".

"كن رجلا".. حملة متكررة

وقد جددت هذه الحملات الحديث عن ظاهرة "شرع اليد"، إذ يعمد مواطنون إلى الاعتداء أو التدخل في سلوكيات وتصرفات مواطنين آخرين بعلة أنها "مستفزة".

وترجع فكرة حملة "كن رجلا" بالأساس لمجموعة من المدونين الجزائريين، إذ ناشدوا في صيف 2015 الرجال بمراقبة زي قريباتهم وزوجاتهم وبالتصدي لحملة " السيقان العارية" التي أطلقتها فتيات آنذاك تضامنا مع طالبة جزائرية منعت من دخول الامتحان بسبب ارتدائها تنورة فوق الركبتين.

وانتقلت الحملة إلى دول عربية أخرى، حيث دشن نشطاء حملات مشابهة على غرار حملة "زيرو تبرج" التي جاءت كرد على قرار السلطات المغربية بحظر خياطة وتسويق لباس البرقع الأفغاني في البلاد.