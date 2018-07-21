مغردون يطلقون #غزه_تحت_القصف وحديث حول دور العرب الغائب

مصدر الصورة BASHAR TALEB

#غزه_تحت_القصف

نبدأ تقريرنا اليوم من الأراضي الفلسطينية حيث جذبت آخر التطورات الميدانية في قطاع غزة اهتمام عدد كبير من المغردين في أرجاء العالم العربي.

وقتل أربعة متظاهرين يوم أمس الجمعة برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مشاركتهم في "مسيرات العودة" قرب السياج الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل.

وأطلق نشطاء هاشتاغ #غزه_تحت_القصف ليظهر في آلاف التغريدات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. كما انتشر هاشتاغ #Gaza ليظهر في أكثر من 30 ألف تغريدة خلال الساعات الماضية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @yahyaHilles احد اصدقائي على الفيس بوك تحدث عن القصف الذي تعرض له جنوب قطاع غزة.

"مش قادر اوصفلكم الخوف السائد على وجوه العائلات وكيف عم يلموا اغراضهم ويهربوا خوف ورعبا من القصف "



#غزه_تحت_القصف — يحيى حِلِّس #غزة🇵🇸 (@yahyaHilles) ٢٠ يوليو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @nour94860435 #غزه_تحت_القصف اللهم إنَّا نسألك السلامة لأهلنا في غزة

اللهم اربط على قلوبهم وثبتهم

وكن لهم عونا على أعدائهم

اللهم إنَّا نستودعك غزة رجالها ونساءها وأطفالها وأبطالها ومقاومتها فانصرهم بعزك وأعزهم بفضلك : — 🇸🇦MBS نور العتيبي (@nour94860435) ٢١ يوليو ٢٠١٨

وسلط المغردون الضوء على ما يحدث على الأرض كما دعى كثيرون النشطاء الدوليين والمدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم للمشاركة في مسيرات العودة والمطالبة بتمكين الفلسطينيين من حق العودة إلى ديارهم. وتحدث كثيرون عن دور العرب الغائب عن الساحة السياسية وعدم وجود أي تحرك مشترك لمساعدة الفلسطينيين.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @shady_to1 #غزه_تحت_القصف

إلي من يهمه الأمر غزة تسقط عليها صواريخ تقدر ب أطنان من المتفجرات

وقصف طال الكبار والصغار والارض والحجر

نحتاج دعواتكم أن خطرنا في بالكم

ونأكد ما زال القصف مستمر غارات لا تتوقف من يغيث الأطفال حينما يرتعبون من الانفجارات

أين الصحوة أين العرب أين أنتم — شادي صبح #غزه#فلسطين (@shady_to1) ٢٠ يوليو ٢٠١٨

تحدي رقصة "كيكي"

وإلى عالم الموسيقى حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تحدي رقصة "كيكي".

وتأتي فكرة التحدي من رقصة ابتكرها مدون فيديوهات يدعى "شيغي" على أغنية In My Feelings للفنان العالمي دريك.

وأنتشر هاشتاغ #DoTheShiggy على موقعي فيسبوك وتويتر ليظهر في عشرات الآلاف من التغريدات والمنشورات خلال الأيام الماضية.

وفكرة هذا التحدي مبنية على قيام سائق سيارة من النزول من العربة وهي تسير ومن ثم الرقص على انغام أغنية دريك مع تأدية حركات معينة.

ونشر كثيرون مقاطع فيديو وهم يقومون بتنفيذ التحدي بطرق فريدة ومختلفة.

اهمل يوتيوب الرسالة التي بعث بها Dollar Tube تحذير: المحتوى من طرف ثالث قد يتضمن إعلانات نهاية يوتيوب الرسالة التي بعث بها Dollar Tube حقوق نشر الصورة Dollar Tube Dollar Tube

وانقسمت الآراء بين مؤيد لهذا التحدي ومعارض حيث كتب كثيرون إن التحدي يعرض حياة السائق والمارة للخطر ويزيد فرص حصول حوادث سير نتيجة التحدي.

وكتب آخرون إن الرقص على أنغام الأغنية وأخذ التحدي إلى الشارع يعتبر خرقا واضحا لقوانين السير والسلامة العامة.