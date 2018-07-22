هاشتاغ #تركيا_تبني_سفاره_امريكا_بالقدس يثير بلبلة على تويتر

مصدر الصورة THOMAS COEX

#تركيا_تبني_سفاره_امريكا_بالقدس

قضايا عدة جذبت اهتمام مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم العربي ونبدأ من تركيا حيث انتشر هاشتاغ #تركيا_تبني_سفاره_امريكا_بالقدس بعد أن وجه عدد من النشطاء اتهامات لشركة تركية للإنشاءات الخاصة تدعى "ليماك" بالتورط في مشروع بناء السفارة الأمريكية في القدس.

وورد الهاشتاغ في أكثر من 20 ألف تغريدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وانتقد النشطاء الشركة قائلين إن مشاركتها تتنافى من الدور التركي الداعم للفلسطينيين والمعارض لانتقال سفارة واشنطن إلى القدس.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Alyahyamo7ammad #تركيا_تبني_سفاره_امريكا_بالقدس

الخبر يقول أن الشركة التركية نفت مشاركتها ومع ذلك يصر البعض على تلفيق الخبر.

حين بدأت تركيا العلمانية محاولاتها الحثيثة لإسترجاع هويتها الإسلامية قابل البعض ذلك بهجوم شرس !!

هل علمانية تركيا سر ذلك الهجوم ام السر في موضوع الهوية الإسلامية ؟!! pic.twitter.com/943Q7dZ5Qi — محمد اليحيا (@Alyahyamo7ammad) ٢١ يوليو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ilkuwariqa لاصحة لما يشاع حول مشاركة شركة تركية فى بناء سفارة أمريكا بالقدس

هذه مجرد إشاعة يروجها الذباب الالكتروني لنيل من أردوغان و مواقفه المشرفة .#تركيا_تبني_سفاره_امريكا_بالقدس — إلهام الكواري (@ilkuwariqa) ٢١ يوليو ٢٠١٨

وأفادت وكالة الأنباء التركية أن مسؤولا في شركة ليماك نفى تورط الشركة في مشروع بناء السفارة الأمريكية قائلا إن "ليماك" أكدت لشركة "ديسبلد" الأمريكية التي عملت معها في مشاريع سابقة، أنها لن تشارك في مناقصة بناء السفارة.

وأضافت الوكالة أن شركة "ديسبلد" أكدت أن ليماك بالفعل لن تشارك في هذا المشروع.

#شهادات_مزورة

وإلى الكويت حيث تحدث نشطاء عن انتشار ظاهرة تزوير شهادات جامعية وإلقاء القبض على أحد العاملين في وزارة التعليم العالي، ودوره في تزوير بعض الشهادات.

وأطلق مغردون هاشتاغ #شهادات_مزورة للحديث عن الموضوع ومطالبة السلطات بإيضاح ما حصل والاطلاع على آخر مجريات التحقيقات.

ومع أن القصة بدأت قبل أيام إلا أنها لا تزال حديث كثيرين على موقعي تويتر وفيسبوك.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Mohdalmulla67 وزير التربية والتعليم د.حامد العازمي ضرب بيد من حديد على المزورين ورفض الضغوط السياسية لإغلاق هذا الملف

كل نائب او مسئول يقف ضد الوزير واجراءاته الاصلاحية فهو خائن للوطن

يا معالى الوزير سيسجل التاريخ موقفك المشرف للكشف عن المزورين ومحاربة الفساد#الشهادات_المزوره pic.twitter.com/ojGEZzc0ms — محمد أحمد الملا (@Mohdalmulla67) ٢٢ يوليو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mhamdhaif #الشهادات_المزوره ! مع حرمتها شرعا وحرمة راتب من توظف بهذه الشهادة ،إلا أن الحكومة ترتكب أيضا جريمة بحق الكويت إذا ترك هذاالملف للمساومات والمحسوبيات فكل يتحمل ذنبه مهما بلغ من الشهرة والمكان ، ولانحتاج للتسريبات والتصريحات الحكومية، فقط نحتاج لقرارات تطبيق القانون على المزور. — محمد هايف المطيري (@mhamdhaif) ٢٢ يوليو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AAlsuwait اهمال وزارة التربية والتعليم العالي والمكاتب الثقافية لفترات طويلة والتسيب في معادلات الشهادات لايعاقب فيه إلا المسئولين المتسببين فقط.#الشهادات_المزوره — د.عبدالعزيز السويط (@AAlsuwait) ٢١ يوليو ٢٠١٨

وتصدر هاشتاغ #شهادات_مزورة قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا في الكويت صباح اليوم حيث ورد في أكثر من 10 آلاف تغريدة خلال الساعات الماضية.

#السعاده_بالحياه_تكون

وإلى آخر موضوع اليوم حيث اهتم المغردون حول العالم العربي بالحديث عن مفهوم السعادة والفرح في حياتهم اليومية.

وانتشر هاشتاغ #السعاده_بالحياه_تكون في أكثر من 20 ألف تغريدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وكتب البعض أن السعادة بالنسبة لهم تكمن في الصحة الجيدة وسلامة الأهل والأقرباء.

وكتب آخرون أن مفهوم السعادة يختلف من شخص إلى آخر وأنه لا ينحصر بنطاق حسي أو عقلاني بل يتجاوز ذلك.