هاشتاغ #تركيا_تبني_سفاره_امريكا_بالقدس يثير بلبلة على تويتر
#تركيا_تبني_سفاره_امريكا_بالقدس
قضايا عدة جذبت اهتمام مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم العربي ونبدأ من تركيا حيث انتشر هاشتاغ #تركيا_تبني_سفاره_امريكا_بالقدس بعد أن وجه عدد من النشطاء اتهامات لشركة تركية للإنشاءات الخاصة تدعى "ليماك" بالتورط في مشروع بناء السفارة الأمريكية في القدس.
وورد الهاشتاغ في أكثر من 20 ألف تغريدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وانتقد النشطاء الشركة قائلين إن مشاركتها تتنافى من الدور التركي الداعم للفلسطينيين والمعارض لانتقال سفارة واشنطن إلى القدس.
وأفادت وكالة الأنباء التركية أن مسؤولا في شركة ليماك نفى تورط الشركة في مشروع بناء السفارة الأمريكية قائلا إن "ليماك" أكدت لشركة "ديسبلد" الأمريكية التي عملت معها في مشاريع سابقة، أنها لن تشارك في مناقصة بناء السفارة.
وأضافت الوكالة أن شركة "ديسبلد" أكدت أن ليماك بالفعل لن تشارك في هذا المشروع.
#شهادات_مزورة
وإلى الكويت حيث تحدث نشطاء عن انتشار ظاهرة تزوير شهادات جامعية وإلقاء القبض على أحد العاملين في وزارة التعليم العالي، ودوره في تزوير بعض الشهادات.
وأطلق مغردون هاشتاغ #شهادات_مزورة للحديث عن الموضوع ومطالبة السلطات بإيضاح ما حصل والاطلاع على آخر مجريات التحقيقات.
ومع أن القصة بدأت قبل أيام إلا أنها لا تزال حديث كثيرين على موقعي تويتر وفيسبوك.
وتصدر هاشتاغ #شهادات_مزورة قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا في الكويت صباح اليوم حيث ورد في أكثر من 10 آلاف تغريدة خلال الساعات الماضية.
#السعاده_بالحياه_تكون
وإلى آخر موضوع اليوم حيث اهتم المغردون حول العالم العربي بالحديث عن مفهوم السعادة والفرح في حياتهم اليومية.
وانتشر هاشتاغ #السعاده_بالحياه_تكون في أكثر من 20 ألف تغريدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وكتب البعض أن السعادة بالنسبة لهم تكمن في الصحة الجيدة وسلامة الأهل والأقرباء.
وكتب آخرون أن مفهوم السعادة يختلف من شخص إلى آخر وأنه لا ينحصر بنطاق حسي أو عقلاني بل يتجاوز ذلك.