تحدي "كيكى" يجتاح العالم ويتصدر مواقع التواصل الاجتماعي على غرار تحديات عالمية انتشرت خلال السنوات الماضية. فما قصة هذا التحدي وكيف بدأ؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو ضحك وسخرية وحوادث على أنغام "كيكى"

كيكي هل تحبيني؟.. هل تركبين السيارة ؟.. قولي إنك لن تتخلي عني." تحولت كلمات أغنية " my feelings " للمغني الكندي دريك إلى تحد اجتاح العالم.

ويتمثل التحدي في القفز من السيارة والرقص بجانبها وهي تسيرعلى أنغام الأغنية و بينما يقوم شخص آخر بتصوير التحدي.

تعود الفكرة للمدون الكوميدي الأمريكي شيجي الذي نشر فيديو على انستغارام وهو يرقص على الأغنية وطرح التحدي عبر هاشتاغ #DoTheShiggyChallenge.

حقق الفيديو انتشارا منقطع النظير، إذ فاق عدد مشاهدات الفيديو الخاص بشيجى الـ 6ملايين مشاهدة منذ رفعه على انستغرام في 30 يونيو/حزيران.

ولم ينج مشاهير العالم من التحدي، فشاركوا بدورهم به ومن بينهم الفنانة الأمريكية (you are missing a name here)ولاعب كرة القدم البرازيلي مارسيلو.

كما شارك الممثل والمغني الأمريكي ويل سميث بالتحدي بحركة كادت أن تؤدي بحياته بعدما تسلق جسرا ليرقص على سطحه.

اهمل يوتيوب الرسالة التي بعث بها celeb instagram تحذير: المحتوى من طرف ثالث قد يتضمن إعلانات نهاية يوتيوب الرسالة التي بعث بها celeb instagram حقوق نشر الصورة celeb instagram celeb instagram

وانتقلت حمى كيكي إلى العالم العربي، حيث تفنن مواطنون ومشاهير بتنفيذه بنسخ فريدة ومتنوعة.

فقد لجأ البعض إلى الجمال وإلى عربات تجرها الحمير لتنفيذ التحدي.

كيكي المصرية !

وكعادتهم، اختار المصريون النكات لمحاكاة التحدي، فنشروا صورا تظهر مواطنين وهم يلاحقون الحافلات مشيرين إلى أن المصري ابتكر فكرة كيكي من قديم الزمان.

كما تداول البعض مقاطع مماثلة لتحدي كيكي أحداهما من فليم غرام في الكرنك وآخر من فيلم " أميرة حبي أنا" لسعاد حسني.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @kiki7520022 اول م عمل اغنية كيكي محمد العزبي و فرقة محمد رضا ف فيلم غرام في الكرنك

لاقصر بلدنا بلد سواح فيها الاجانب تيجي بتتفسح😂😂https://t.co/kkix7ckUfw — 😜Abeer😜 (@kiki7520022) ٢٣ يوليو ٢٠١٨

غرامة مالية لمن يقوم بــ "تحدى كيكى "

واتخذ تحدي كيكي منعرجا خطيرا بعدما تعرض كثيرون إلى إصابات بالغة.

وأظهر أحد الفيديوهات شابا وهو ينزل من السيارة ليرقص على أنغام أغنية My Feelings، قبل أن تصدمه سيارة مسرعة وترديه أرضا.

ولم يتسن لبي بي سي الـتأكد من صحة الفيديو.

وقد حذرت عدة دول من التحدي، إذ حذرت الإمارات سائقي السيارات من تقليد رقصة "كيكي" وتعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

كما أعلنت مصر فرض غرامة مالية تصل إلى 30 (ألف؟) جنيه وعقوبة بالحبس لمدة سنة لمن يقلد الرقصة.

وأعاد هذا التحدي إلى الأذهان تحديات اجتاحت العالم في السنوات الماضية، كان أبرزها تحدي دلو الثلج Ice Bucket Challenge.