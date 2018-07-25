سعوديون يشتكون من #تدهور_قبول_الجامعات وصعوبة الالتحاق بها
قضايا اليوم: مستخدمون سعوديون يشكون من صعوبة الالتحاق بالجامعات عبر هاشتاغ #تدهور_قبول_الجامعات، واهتمام بسلسلة هجمات انتحارية شهدتها مدينة السويداء السورية الجنوبية راح ضحيتها العشرات.
#تدهور_قبول_الجامعات
نبدأ اليوم تقريرنا من السعودية حيث ظهر في قائمة اكثر الهاشتاغات انتشارا هاشتاغ حمل عنوان #تدهور_قبول_الجامعات .
وعبر الهاشتاغ أعرب مستخدمون سعوديون عن استيائهم من صعوبة الالتحاق بالجامعات والكليات المرغوبة.
بينما كتب آخر: "قطعت نفسي بثالث ثنوي حتى نوم لا أنام بالاختبارات النهائية وفلوسي ضاعت بالقدرات والتحصيلي كل شوي أعيده وآخر شي أجلس فالبيت حسبي الله بس."
كما نشر مستخدمون لقطات لتقديم "يدوي" بإحدى الجامعات ويظهر في المقطع تزاحم الطالبات على التقديم.
ورأى البعض أن المشكلة تكمن في قبول الطلاب الأجانب بالجامعات على حساب السعوديين.
بينما رأى آخرون أن صعوبة الالتحاق بالجامعات في السعودية قد يكون له منفعة.
وورد على هاشتاغ #تدهور_قبول_الجامعات أكثر من عشرة آلاف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.
#السويداء
وننتقل إلى سوريا ومدينة السويداء الجنوبية والتي شهدت عددا من الهجمات الانتحارية أسفرت عن مقتل 38 شخصا.
وجاء في بيان للمرصد السوري لحقوق الانسان أن "ثلاثة انتحاريين فجروا أحزمة ناسفة في السويداء وحدها، بينما هاجم آخرون قرى إلى الشمال والشرق من المدينة".
وظهر اسم المدينة السورية في أكثر من ألفي تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.
وندد مستخدمون بالهجمات التي وصفوها بالإرهابية.
ونشر مستخدمون صورا ومقاطع فيديو للمواقع التي تعرضت للهجمات.
ووجه مستخدمون أصابع الاتهام إلى ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية أو "داعش" ولكن لم يعلن التنظيم مسؤوليته عن الهجمات حتى الآن.