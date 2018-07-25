سعوديون يشتكون من #تدهور_قبول_الجامعات وصعوبة الالتحاق بها

قضايا اليوم: مستخدمون سعوديون يشكون من صعوبة الالتحاق بالجامعات عبر هاشتاغ #تدهور_قبول_الجامعات، واهتمام بسلسلة هجمات انتحارية شهدتها مدينة السويداء السورية الجنوبية راح ضحيتها العشرات.

#تدهور_قبول_الجامعات

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نبدأ اليوم تقريرنا من السعودية حيث ظهر في قائمة اكثر الهاشتاغات انتشارا هاشتاغ حمل عنوان #تدهور_قبول_الجامعات .

وعبر الهاشتاغ أعرب مستخدمون سعوديون عن استيائهم من صعوبة الالتحاق بالجامعات والكليات المرغوبة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @fatx_22 #تدهور_قبول_الجامعات كوني طالبه مجتهده مايحق لي ادرس بالتخصص الي انا حابته وعلى قد اجتهادي نظام الالويه يطبق في جميع المناطق الا منطقتي وسجلت كل الجامعات حرفياً ومانقبلت حتى معهد الاداره طبعاً هذا جزء بسيط من الجامعات الي رفضتني غير الي تنطلب نسب تعجيزيه ٩٨ وفوق pic.twitter.com/qmSxWvfq1d — fatimah🏋🏻‍♂️ (@fatx_22) ٢٥ يوليو ٢٠١٨

بينما كتب آخر: "قطعت نفسي بثالث ثنوي حتى نوم لا أنام بالاختبارات النهائية وفلوسي ضاعت بالقدرات والتحصيلي كل شوي أعيده وآخر شي أجلس فالبيت حسبي الله بس."

كما نشر مستخدمون لقطات لتقديم "يدوي" بإحدى الجامعات ويظهر في المقطع تزاحم الطالبات على التقديم.

ورأى البعض أن المشكلة تكمن في قبول الطلاب الأجانب بالجامعات على حساب السعوديين.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @tfgujkvazx #تدهور_قبول_الجامعات

الحل عدم قبول الأجانب نهائي

وزيادة نسب القبول حتى لو توصل

القاعة لاخر الباب

وإذا كانت المشكلة عدم القبول علشان

المكافئات تلغى

ويكون الدراسة على فترتين صباحي

ومسائي

بس للاسف فية ناس ماتهمه مصلحة

الشباب والبنات — إيمان بنت عبد الله (@tfgujkvazx) ٢٥ يوليو ٢٠١٨

بينما رأى آخرون أن صعوبة الالتحاق بالجامعات في السعودية قد يكون له منفعة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ebra988 #تدهور_قبول_الجامعات

من افضل القرارات الي سمعتها ، مو كل من هب ودب دخل الجامعة وطلع بشهادة ، الدولة الآن بحاجة لأيدي عاملة ، والجامعه لمن يستحقها — Ibrahim (@ebra988) ٢٥ يوليو ٢٠١٨

وورد على هاشتاغ #تدهور_قبول_الجامعات أكثر من عشرة آلاف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

#السويداء

وننتقل إلى سوريا ومدينة السويداء الجنوبية والتي شهدت عددا من الهجمات الانتحارية أسفرت عن مقتل 38 شخصا.

وجاء في بيان للمرصد السوري لحقوق الانسان أن "ثلاثة انتحاريين فجروا أحزمة ناسفة في السويداء وحدها، بينما هاجم آخرون قرى إلى الشمال والشرق من المدينة".

وظهر اسم المدينة السورية في أكثر من ألفي تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وندد مستخدمون بالهجمات التي وصفوها بالإرهابية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @wiamwahhab بدأت تنكشف تفاصيل ما جرى في قرى السويداء هناك مذبحة نفذها الإرهابيون طالت الأطفال والنساء والعجائز وتجاوز عدد الشهداء المائة شهيد في القرى التي احتلوها فجراً — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) ٢٥ يوليو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Ebdulbasit جريمة جبانة تعرض لها الأهل في السويداء عرين قائد الثورة السورية الكبرى. الرحمة للضحايا، والشفاء للجرحى، والصبر والثبات لذويهم ومحبيهم. هكذا جرائم لا هدف لها سوى الفتنة، لذلك لا بد من الحذر، المستفيد هو من حوّل البلاد كلها إلى حطام ومآسي، هو النظام الذي جلب كل شذاذ الآفاق ليبقى. — Abdulbaset Sieda (@Ebdulbasit) ٢٥ يوليو ٢٠١٨

ونشر مستخدمون صورا ومقاطع فيديو للمواقع التي تعرضت للهجمات.

ووجه مستخدمون أصابع الاتهام إلى ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية أو "داعش" ولكن لم يعلن التنظيم مسؤوليته عن الهجمات حتى الآن.