الشباب العرب يتسائلون: #الجواز_محتاج_ايه ؟
قضايا اليوم: انتشار هاشتاغ يحمل عنوان #الجواز_محتاج_ايه في مصر وعدد من دول الخليج، واهتمام بموجة الحر العالمية.
#الجواز_محتاج_ايه
نبدأ اليوم تقريرنا من مصر حيث انتشر هاشتاغ حمل عنوان #الجواز_محتاج_ايه.
وبدأ الهاشتاغ بالانتشار في أوساط مستخدمي تويتر في مصر، قبل أن ينتشر في عدد من دول الخليج كان أبرزها السعودية والبحرين وقطر.
وورد على الهاشتاغ أكثر من 16 ألف تغريدة على مدار 24 ساعة الماضية.
وعبر الهاشتاغ غرد المصريون والخليجيون متطلبات الزواج برأيهم، وتراوحت التغريدات بين الجادة والساخرة.
وسخر خليجيون من تسمية المصريين للزواج بالـ"جواز" ناشرين صورا لجوازات سفر.
موجة الحر العالمية
وننتقل إلى موضوع آخر إذ تفاعل مستخدمون عرب مع موجة الحر التي تحتاج عددا من دول العالم حاليا منها دول الشرق الأوسط.
وتداول المغردون العرب صورا من الحرائق التي تحتاج مناطق في اليونان أسفرت عن مقتل العشرات.
كما أشار مستخدمون إلى آثار موجة الحر في بريطانيا، وغرد أحد المستخدمين صورتين تظهران جزءا من بريطانيا قبل وبعد موجة الحر، ويظهر تباين لون الأرض الذي تغير من أخضر إلى أصفر.
بينما نشر آخرون صورا طريفة لـ"كيفية" مواجهة موجة الحر.