قضايا اليوم: يشهد العالم اليوم أطول خسوف كلي للقمر في القرن الحالي، حيث سيكون العالم العربي من أفضل مناطق العالم لمشاهدة الظاهرة الفلكية، وحملة ضد بعض المشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، واعتداء عدد من المغاربة على مواطن سعودي بسبب خلاف على تصويت المملكة ضد المغرب لكأس العالم في أمريكا.

#خسوف_القمر

مصدر الصورة Getty Images Image caption خسوف القمر

يشهد العالم اليوم أطول خسوف كلي للقمر في القرن الحادي والعشرين، حيث سيكون العالم العربي من أفضل مناطق العالم لمشاهدة الظاهرة الفلكية، وسيستمر نحو ساعة و43 دقيقة، وسيظهر القمر بلون محمر.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي العرب مع الظاهرة وأطلقوا هاشتاغ بعنوان #خسوف_القمر الذي احتل مركزا متقدما في قوائم أكثر الهاشتاغات انتشارا في عدد من الدول العربية.

وحصد الهاشتاغ أكثر من 50 ألف تغريدة نشر من خلالها المستخدمون التوقيت الذي سيبدأ به القمر بالخسوف في الدول العربية.

واعتبر البعض أن الظاهرة سببها "ذنوب البشر" لكن هذه النظرية قوبلت بمعارضة من مستخدمين آخرين: "خسوف القمر ظاهرة فيزيائية كونية وليس لها علاقة بذنوب البشر فالعلم يستطيع أن يحدد وقت حدوثها قبل أن تحدث بمدة".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @m_flh21 #خسوف_القمر

إمام الحرم المكي الشيخ ماهر المعيقلي

(إن خسوف القمر ياعباد الله له إرتباط وثيق بالذنوب والمعاصي فالتوبه التوبه والعودة العودة)



فكيف وأصبح وطنا بوابه للتغريب والمعاصي والذنوب من دعم الحفلات المختلطه وإيقاف هيئه الأمر بالمعروف والتغرير بالنساء لقيادة للسيارة pic.twitter.com/401HUnau4k — مفلح العتيبي (@m_flh21) ٢٧ يوليو ٢٠١٨

#لاتجعلو_السفهاء_مشاهير

وننتقل إلى السعودية حيث أطلق مغردون سعوديون حملة ضد بعض المشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحصد هاشتاغ #لاتجعلو_السفهاء_مشاهير، الذي انتشر بشكل كبير في السعودية، أكثر من 35 ألف تغريدة أعرب من خلالها المستخدمون عن غضبهم لما وصلت إليها الأمور.

وقال المغردون إنه على الرغم من أن بعض مشاهير مواقع التواصل لديهم أهداف سامية وإرادة قوية لصناعة الاختلاف في حياة كل من يتابعهم فإن البعض الآخر انجرف نحو طريق الشهرة الوهمية لأنهم بلا نجاحات تذكر فنجوميتهم محدودة وليس لها أي أساس.

وقال مستخدم: "نحن لم نجعلهم فقط مشاهير بل جعلناهم قدوات ورجال أعمال ورؤوس أموال وإن لم نتوقف ستصبح السفاهة طموح الأجيال التي تراهم يحققون كل شيء بالسفاهة"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @majedALRoili نحن لم نجعلهم فقط مشاهير بل جعلناهم قدوات ورجال اعمال ورؤوس اموال وان لم نتوقف ستصبح السفاهة طموح الاجيال التي تراهم يحققون كل شيء بالسفاهة #لاتجعلو_السفهاء_مشاهير — ماجد الحسن الرويلي (@majedALRoili) ٢٦ يوليو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MOmd_o #لاتجعلو_السفهاء_مشاهير



قبل اختراع برامج التواصل الإجتماعي



ماكان أحد يعرف الخبل إلا أهله ..



تابع حياتك لاتصنع من الحمقى معدومى الفائدة قادة للمجتمع ، أحذف جميع المشاهير. — محمد؛الحارثي 🇸🇦 (@MOmd_o) ٢٦ يوليو ٢٠١٨

#اعتدا_مغاربه_علي_مبتعث_سعودي

وأخيرا إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث اعتدى عدد من المغاربة على مواطن سعودي بسبب خلاف حول تصويت المملكة ضد المغرب لكأس العالم، على حد قول المغردين.

وانتشر في السعودية هاشتاغ #اعتدا_مغاربه_علي_مبتعث_سعودي حاصدا أكثر من 20 ألف تغريدة عبر من خلالها المستخدمون عن غضبهم لما حصل.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Muthieb المضحك في الأمر أن البربري يحمل جنسية امريكية وفي ارض امريكية واعتدى على المبتعث السعودي بسبب تصويت السعودية لأمريكا ؟

هكذا هم المرتزقة العرب يهاجرون لامريكا واوروبا ويتعايشون حتى مع اليهود ثم يتهموننا بالعمالة لامريكا واوروبا ، تارك وطنك ليش؟



#اعتدا_مغاربه_علي_مبتعث_سعودي — مثيب المطرفي (@Muthieb) ٢٧ يوليو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @nour94860435 #اعتدا_مغاربه_علي_مبتعث_سعودي ما ننكر انو فيه من كل الدول العربيه ناس ( البعض ) وليس الكل تكن لنا الحقد والعداء والكره فقط لاننا شعب تميزنا بالخصوصيه وبالخير اللي احنا فيه وبالامان وقوة دولتنا العظمى اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا لنا خصوصيه من هٌنا دبت الغيره والحقد — 🇸🇦MBS نور العتيبي (@nour94860435) ٢٦ يوليو ٢٠١٨

وصب عدد من المغردين جام غضبهم على السفارة السعودية في الولايات المتحدة معتبرين أن معظم الموظفين فيها ليسوا سعوديين ولهذا لن تفعل شيئا.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @nanaji244 #اعتدا_مغاربه_علي_مبتعث_سعودي

السفارة السعودية مستحيل تفزع لرعاياها لأن معظم موظفينها أجانب في أجانب..

الأجانب محتلين وظايف أولادنا وبناتنا في الداخل والخارج..

أجانب من شعوب متخلفة همجية تخاذل المسؤولين هو السبب الرئيسي فيما يحدث pic.twitter.com/M2o6fo7fPE — كادية🇸🇦 (@nanaji244) ٢٦ يوليو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @SouadALshammary #اعتدا_مغاربه_علي_مبتعث_سعودي

هل السفارة تصرفت

موظفين مستعربين ليسوا ابناء وطن يشعر بالغيرة والحمية ع ولد ديرته

او وطني متبلد

لذا أوصي بتغيير الموظفين وتجديد الدماء

قابلت موظفي سفارات بعمر شعيب احتلوا السفارة اصلا

يتذمرون كثيرا من ابناء البلد

ومتمسكين بالمنصب

للحرية والامتيازات — سعاد الشمري (@SouadALshammary) ٢٦ يوليو ٢٠١٨

وفي المقابل استنكر عدد من المغاربة ما حصل معتبرين أن المعتدي لا يمثل إلا نفسه.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @WQ0JozZr9DkHso8 ايها الشعب السعودي العربي الشقيق حتى لو كان (المجرم ) امازيغي فهو لا يمثل الا نفسه 1 و اياكم والتعميم واطلاق الالفاظ القبيحة على الشعب الامازيغي المسلم فلا فرق بين عربي واعجمي الا بالتقوى !ولا تزر وازرة وزرى اخرى !#اعتدا_مغاربه_علي_مبتعث_سعودي — رشيد بن عبد الله (@WQ0JozZr9DkHso8) ٢٦ يوليو ٢٠١٨