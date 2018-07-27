انقسام عبر مواقع التواصل حول أطول خسوف كلي للقمر في القرن الحالي
قضايا اليوم: يشهد العالم اليوم أطول خسوف كلي للقمر في القرن الحالي، حيث سيكون العالم العربي من أفضل مناطق العالم لمشاهدة الظاهرة الفلكية، وحملة ضد بعض المشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، واعتداء عدد من المغاربة على مواطن سعودي بسبب خلاف على تصويت المملكة ضد المغرب لكأس العالم في أمريكا.
#خسوف_القمر
يشهد العالم اليوم أطول خسوف كلي للقمر في القرن الحادي والعشرين، حيث سيكون العالم العربي من أفضل مناطق العالم لمشاهدة الظاهرة الفلكية، وسيستمر نحو ساعة و43 دقيقة، وسيظهر القمر بلون محمر.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي العرب مع الظاهرة وأطلقوا هاشتاغ بعنوان #خسوف_القمر الذي احتل مركزا متقدما في قوائم أكثر الهاشتاغات انتشارا في عدد من الدول العربية.
وحصد الهاشتاغ أكثر من 50 ألف تغريدة نشر من خلالها المستخدمون التوقيت الذي سيبدأ به القمر بالخسوف في الدول العربية.
واعتبر البعض أن الظاهرة سببها "ذنوب البشر" لكن هذه النظرية قوبلت بمعارضة من مستخدمين آخرين: "خسوف القمر ظاهرة فيزيائية كونية وليس لها علاقة بذنوب البشر فالعلم يستطيع أن يحدد وقت حدوثها قبل أن تحدث بمدة".
#لاتجعلو_السفهاء_مشاهير
وننتقل إلى السعودية حيث أطلق مغردون سعوديون حملة ضد بعض المشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وحصد هاشتاغ #لاتجعلو_السفهاء_مشاهير، الذي انتشر بشكل كبير في السعودية، أكثر من 35 ألف تغريدة أعرب من خلالها المستخدمون عن غضبهم لما وصلت إليها الأمور.
وقال المغردون إنه على الرغم من أن بعض مشاهير مواقع التواصل لديهم أهداف سامية وإرادة قوية لصناعة الاختلاف في حياة كل من يتابعهم فإن البعض الآخر انجرف نحو طريق الشهرة الوهمية لأنهم بلا نجاحات تذكر فنجوميتهم محدودة وليس لها أي أساس.
وقال مستخدم: "نحن لم نجعلهم فقط مشاهير بل جعلناهم قدوات ورجال أعمال ورؤوس أموال وإن لم نتوقف ستصبح السفاهة طموح الأجيال التي تراهم يحققون كل شيء بالسفاهة"
#اعتدا_مغاربه_علي_مبتعث_سعودي
وأخيرا إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث اعتدى عدد من المغاربة على مواطن سعودي بسبب خلاف حول تصويت المملكة ضد المغرب لكأس العالم، على حد قول المغردين.
وانتشر في السعودية هاشتاغ #اعتدا_مغاربه_علي_مبتعث_سعودي حاصدا أكثر من 20 ألف تغريدة عبر من خلالها المستخدمون عن غضبهم لما حصل.
وصب عدد من المغردين جام غضبهم على السفارة السعودية في الولايات المتحدة معتبرين أن معظم الموظفين فيها ليسوا سعوديين ولهذا لن تفعل شيئا.
وفي المقابل استنكر عدد من المغاربة ما حصل معتبرين أن المعتدي لا يمثل إلا نفسه.