حكاية الفنانة التونسية التي رقصت بـ "البيكيني" والعلم

أثارت الفنانة الاستعراضية نرمين صفر جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان ظهرت بملابس البحر فوق سطح منزلها حاملة العلم التونسي احتفالا بعيد الجمهورية.

مصدر الصورة Youtube Bienvenue De la chaine Image caption الفنانة الاستعراضية التونسية نرمين صفر

ونشرت نرمين الفيديو على صفحتها على فيسبوك مرفقة إياه بتعليق قالت فيه :"عيد الجمهورية كل عام و تونس و المرأة التونسية بخير".

وقد حقق مقطع الفيديو أكثر من 238 ألف مشاهدة على الفيسبوك.

وفي وقت لاحق أعادت صفر نشر صورتها مع العلم إلى جانب عدد من مشاهير الغرب يحملون العلم بنفس الطريقة.

هذا وقد لاقت نرمين انتقادا كبيرا من أبناء القطاع الفنّي والسياسي فيما ساندها البعض الاخر أمثال القيادي بحركة النهضة لطفي زيتون الذي قال على صفحته في فيسبوك " الإهانة الحقيقية للراية الوطنية وللشهداء الذين سقطوا تحتها هي ذلك المريض أو المريضة الذي لا يجد الدواء الضروري ليبقى على قيد الحياة، هي الماء المقطوع في هذه الحرارة القاسية على مناطق كثيرة ومظلومة من بلادنا، هي غلاء الأسعار الذي لا يطاق للطبقة الوسطى فضلا عن الزواولة، هي انهيار العملة الوطنية، هي المسؤولون الذين يغلبون مصالحهم الفئوية والشخصية على مصلحة البلد، هي الشباب الذي تدفعه الظروف القاسية ليرمي نفسه الى الموت غرقا، هي الشباب الذي تبتلعه جماعات الارهاب لتحوله آلة للقتل، هي عشرات الالوف من العقول التونسية المهاجرة في نزيف تاريخي، هي مليون عاطل عن العمل لا يهتم بهم أحد".

ومن جهة أخرى، ظهرت امرأة في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اكدت أنها عمة نرمين من اجل الرد على الهجمة الشرسة التي طالت العائلة على خلفية الفيديو المنتشر على مواقع التواصل.

وقالت العمة "إن نرمين لا تمثلهم كعائلة صفر ولا تشرفهم، مؤكدة أنها غادرت منزل العائلة منذ زمن ولم تعد تربطهم بها أيّ علاقة".

و لفتت إلى "أن نرمين لم تكن في حالة طبيعية عند ظهورها عارية في الفيديو، لافتة إلى أنّها إما تعاني من مشاكل نفسية أو جراء تناولها لمواد مخدرة".

واعتبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن ما أقدمت عليه نرمين صفر هو جريمة يعاقب عليها القانون لانتهاك العلم التونسي أو أي علم أجنبي.

فيما ساند آخرون الفنانة التونسية معتبرين أن ما قامت به نرمين لا يحتاج كل هذه الضجة فهي أحبت أن تحتفل بالعيد الوطني على طريقتها الخاصة.