الأردن: جدل حول حفل غنائي لجوليا بطرس بسبب موقفها من بشار الأسد

قضايا اليوم: جدل في الأردن حول حفل غنائي لجوليا بطرس بسبب موقفها من بشار الأسد، والسعوديون يغردون #الشعب_المصري_مشهور_ب.

#اردنيون_نرفض_وجود_جوليا

مصدر الصورة Twitter Image caption صورة تداولها المغردون

نبدأ تقريرنا اليوم من الأردن حيث اثار حفل غنائي للفنانة اللبنانية جوليا بطرس جدلا في وسائط مستخدمي مواقع التواصل بالأردن.

ويأتي الجدل بسبب موقف الفنانة اللبنانية من بشار الأسد، إذ غرد المستخدمون صورا لبطرس وهي تجلس أمام الاسد.

وظهر هاشتاغ #اردنيون_نرفض_وجود_جوليا، ورد عليه نحو الفين ونصف تغريدة.

وبينما دعى البعض إلى فصل الفن عن السياسة، رفض العديد من المستخدمين ذلك.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @abs_a93 أيمتى رح نتعلم كشعوب عربية نفصل الفن عن السياسة ونحترم يللي بيختلف معنا بالسياسة؟!! الفنان إنسان وحقه يكون عنده آراء وإنتماءات سياسية وحر بسياسته وقناعاته ما إلك دخل فيه، وعلاقتك مع الفنان من خلال الفن يللي بيقدمه وبس!! #أردنييون_نرفض_وجود_جوليا — Abbas 🇱🇧 (@abs_a93) ٢٧ يوليو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @DoaaMasri ما تقلي لا تخلطي الفن بالسياسة! كيف بدك اسمع صوت موافق على قتل الأبرياء بسوريا .. قلي كيف افرح لصوت بدعم المجرم بشار الأسد؟ اذا انت قدرت ترقص على صوت ملطخ بدماء اخواني السوريين انا ما بقدر .. لانه المبادئ لا تجزأ ولانه كل شخص بدعم مجرم هو مجرم اكثر منه #اردنييون_نرفض_وجود_جوليا — دعاء المصري | Duaa almasri (@DoaaMasri) ٢٧ يوليو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @fqadi من حق جوليا بطرس ان تجلس مع من تشاء وان تعبر عن رأيها كما تشاء... لكن الشخصية العامة (والفنان شخصية عامة) لا يستطيع الاحتفاظ بموقعه الفني (المُحايد) حين يحتفي بقتل الآلاف، حتى لو زعم/ت ان هؤلاء (متطرفين)(الشعب السوري). ومن هنا جاء الوسم #اردنيون_نرفض_وجود_جوليا pic.twitter.com/oiDU146nzq — Fadi Al-Qadi (@fqadi) ٢٧ يوليو ٢٠١٨

بينما رحب اخرون بجوليا.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Deema22 يا هلا و رحب ب جوليا بطرس في #الاردن

جوليا الفنانة العريقة

نعم هي فنانة ولها نهج سياسي واضح حتى لو اختلفت معها الا و تحترمها

وأجمل ما يميزها انها تمثل هي و زوجها ثنائي غريب فهو رجل اعمال وسياسي ووزير

تخيلوا لو عنا وزير زوجته مطربة شو كان صار🙈🙈 #بس_بقول

نعم لبنان مدرسة — ديما علم فراج (@Deema22) ٢٥ يوليو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @diabali63 لقد مات الحياء العربي يرفضون وجود جوليا التي غنت العروبة والمقاومة وفلسطين يرفضون جوليا لمجرد انها مع سوريا وقيادتها وشعبها !

ويقبلون بسفارة لنظام اغتصب فلسطين والقدس

جوليا بطرس تحية لك

جوليا اطلقي العنان لصوتك المقاوم وكوني حيث يجب ان تكوني مع فلسطين #اردنييون_نرفض_وجود_جوليا pic.twitter.com/jqW0qyfCxa — Ali Diab (@diabali63) ٢٧ يوليو ٢٠١٨

#الشعب_المصري_مشهور_ب

مصدر الصورة Getty Images Image caption صورة من احدى القرى المصرية

وننتقل إلى هاشتاغ اخر انتشر بقوة في مصر والسعودية، حمل عنوان #الشعب_المصري_مشهور_ب

وعبر الهاشتاغ كتب العديد من السعوديين ما يشتهر به المصريون في وجهة نظرهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @almotabe21 الشعب المصري :

في الطب جهابذة وفي الهندسة أباطرة وفي الصناعة والاختراع عباقرة ..

في الحروب أشداء وفي السلم أحباء ..

علي أيديهم تعلم العرب أبجديات حياتهم وعلى أيديهم تتلمذ أبناؤهم..

احترمهم العالم وأمهم في زمن لم يكن فيه الا هم ..

وتسألون بما اشتهروا ؟.

#الشعب_المصري_مشهور_ب — عبدالله زايد 🇸🇦 (@almotabe21) ٢٨ يوليو ٢٠١٨

وورد على الهاشتاغ قرابة ثلاثين الف تغريدة.