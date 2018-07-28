الأردن: جدل حول حفل غنائي لجوليا بطرس بسبب موقفها من بشار الأسد
قضايا اليوم: جدل في الأردن حول حفل غنائي لجوليا بطرس بسبب موقفها من بشار الأسد، والسعوديون يغردون #الشعب_المصري_مشهور_ب.
#اردنيون_نرفض_وجود_جوليا
نبدأ تقريرنا اليوم من الأردن حيث اثار حفل غنائي للفنانة اللبنانية جوليا بطرس جدلا في وسائط مستخدمي مواقع التواصل بالأردن.
ويأتي الجدل بسبب موقف الفنانة اللبنانية من بشار الأسد، إذ غرد المستخدمون صورا لبطرس وهي تجلس أمام الاسد.
وظهر هاشتاغ #اردنيون_نرفض_وجود_جوليا، ورد عليه نحو الفين ونصف تغريدة.
وبينما دعى البعض إلى فصل الفن عن السياسة، رفض العديد من المستخدمين ذلك.
بينما رحب اخرون بجوليا.
#الشعب_المصري_مشهور_ب
وننتقل إلى هاشتاغ اخر انتشر بقوة في مصر والسعودية، حمل عنوان #الشعب_المصري_مشهور_ب
وعبر الهاشتاغ كتب العديد من السعوديين ما يشتهر به المصريون في وجهة نظرهم.
وورد على الهاشتاغ قرابة ثلاثين الف تغريدة.