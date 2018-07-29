السيسي "زعلان" من هاشتاغ #ارحل_ياسيسي، وفرحة بالافراج عن #عهد_التميمي

قضايا اليوم التي حازت على اهتمام مستخدمي مواقع التواصل في العالم العربي: انتشار واسع لهاشتاغ يطالب برحيل الرئيس المصري بعد انتشار مقطع له يعبر فيه عن استياءه من الهاشتاغ، والمغردون العرب يتفاعلون مع إطلاق سراح عهد التميمي.

#ارحل_ياسيسي

مصدر الصورة Twitter Image caption لقطة من المقطع الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي

نبدأ اليوم تقريرنا من مصر حيث انتشر بصورة واسعة هاشتاغ يطالب برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

والهاشتاغ ليس بالجديد، ولكن انتشاره الواسع على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية يأتي بعد تعليق للسيسي بنفسه حول الهاشتاغ، إذ قال خلال المؤتمر الوطني السادس للشباب بجامعة القاهرة: "إحنا دخلونا في أمة ذات عوز. عارفين أمة العوز؟ أمة الفقر، دخلونا فيها، ولما أجي أخرج بيكو منها يقول هاشتاغ ارحل يا سيسي... أزعل ولا مزعلش، في دي أزعل."

وعلى إثر انتشار مقطع لتصريح السيسي واستيائه من استخدام الهاشتاغ الذي يطالب برحيله، تسبب ذلك في انتشار الهاشتاغ بصورة كبيرة، إذ تصدر قائمة اكثر الهاشتاغات انتشارا في مصر، وظهر أيضا في قائمة اكثر الهاشتاغات تداولا حول العالم مساء السبت.

مصدر الصورة Twitter Image caption احتل الهاشتاغ المركز الثالث في قائمة اكثر الهاشتاغات انتشارا مساء السبت

وورد على هاشتاغ #ارحل_ياسيسي اكثر من مئة ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وجاءت العديد من ردود الفعل الساخرة على تصريح الرئيس المصري.

#عهد_التميمي

مصدر الصورة Getty Images Image caption عهد التميمي بعد الإفراج عنها

وننتقل إلى قضية أخرى حازت على اهتمام المغردين العرب وهي إطلاق سراح الفتاة الفلسطينية عهد التميمي بعد قضائها ثمانية أشهر في سجن إسرائيلي.

وكانت عهد قد القي القبض عليها لصفع وركل جندي إسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة.

وانتشر المقطع المصور لعهد وهي تصفع الجندي خارج منزلها في منطقة النبي صالح في كانون الأول/ديسمبر الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة.

وانتشر هاشتاغ حمل اسم الفتاة الفلسطينية ليظهر في نحو عشرة آلاف تغريدة منذ إطلاق سراحها صباح الأحد وحتى كتابة هذا التقرير.