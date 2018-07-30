سعودي "يفر من إسرائيلي إلى إيراني"، والسيسي يعلق على تحدي الكيكي، واكتشاف حضانة دجاح في مؤسسة كهرباء لبنان، وجدل حول تغريدة بلاتر بشأن مونديال قطر 2022، من أبرز المواضيع التي شدت انتباه المغردين العرب.

"فر من إسرائيلي فوقع في إيراني"

مصدر الصورة youtube

تفاعل نشطاء سعوديون مع مقطع فيديو يظهر طالبا سعوديا وهو يبتعد عن طالب إسرائيلي اصطف بجانبه خلال مراسم تقليد الفائزين في أولمبياد الكيمياء الدولي.

فقد تحاشى الطالب السعودي، بدر سلمان الملحم، الوقوف بجانب المشارك الإسرائيلي الذي كان يحمل علم بلاده وانتقل إلى الطرف الآخر من الصف لتقوده الصدفة إلى جانب طالب إيراني.

أشاد المغردون بتصرف الملحم واعتبروه دليلا على ترسخ وثبات القضية الفلسطينية في وجدان الشباب السعودي.

وتابع مغردون بأن الملحم قدم صورة مخالفة للسياسة الرسمية السعودية التي تنفر من إيران وتقترب سرا من إسرائيل، حسب قولهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MohamdNashwan قصة صغير من وعي الشعوب

الطالب بدر سلمان الملحم حصل على الميدالية الفضية في الأولمبياد الدولية

وقف بجانبه صهيوني يحمل العلم الإسرائيلي ، فما كان من هذا البطل إلا أنه ابتعد ووقف بعيدا



رسالة لكل صهيوني أنتم سرطان في منطقتنا ولم ولن نقبل بوجودكم بيينا#السعودية #فلسطين pic.twitter.com/DyEatgy9SF — محمد سعيد نشوان #فلسطين (@MohamdNashwan) ٢٩ يوليو ٢٠١٨

يذكر أن الملحم أحرز ميدالية فضية في الأولمبياد الدولي الذي اختتم الأحد 29 يوليو/ تموز في التشيك وسلوفاكيا.

السيسي و الكيكي و الوقود

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر جدلا عقب تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي على هاشتاغ "ارحل يا سيسي" الذي يطالبه بالرحيل.

مصدر الصورة Adam Berry

فقد أعرب الرئيس المصري عن حزنه من انتشار هاشتاغ "ارحل يا سيسي"، في الوقت الذي يسعى فيه جاهدا لتطبيق إصلاحات يقول إنها ستنتشل مصر من الفقر.

وقال السيسي بلغة عامية مفهومة "أنا بحاول أخرج مصر من دولة العوز ، وفي الآخر يطلعوا هاشتاغ #ارحل_يا_سيسي، أزعل ولا مزعلش"

وجاءت تصريحات السيسي في جلسة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات الدورة السادسة للمؤتمر الوطني للشباب الذي انطلق في جامعة القاهرة انطلق السبت واختتم أمس الأحد 29 يوليو /تموز.

وفي الوقت الذي استقبل فيه البعض تصريح السيسي بالترحيب تسابق آخرون على نشر المزيد من التعليقات عبر نفس الهاشتاغ، في حين انطلق نقاش آخر حول تعليق الرئيس المصري على تحدي الكيكي.

وقال السيسي أمس الأحد: "عاوزكم تكونوا معها هي (الدولة).. مش مع العربيات بتعملوا تحدي الكيكي".

وأضاف ساخرا موجها كلامه لوزير البترول: "يا مهندس طارق.. زود البنزين لا تقلق".

بعض المغردين بأسلوب الرئيس المصري ووصفوه بـ "خفيف الظل" وثمنوا انجازاته، إلا أن آخرين انتقدوا تعليقه واعتبروه استخفافا بمعاناة المصريين، قائلين إن تصريحاته كشفت عن اتساع الفجوة بين النظام والمواطنين، في حين وانبرى البعض الآخر في مقارنة أسلوبه الخطابي بغيره من الرؤساء الذين حكموا مصر.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @amalhorya #ارحل_ياسيسي

وبينما انت عايز تلحق المواصلات وبتجرى وراها علشان تلحق الشغل

السيسى مفكرك انك بترقص كيكى وهيغلى أسعار البنزين تانى

سنة سودة عليك يا سيسى — آمنه (@amalhorya) ٢٩ يوليو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @a7ma_no7 "قاعدين تركبوا عربيات وتعملوا كيكي ومش كيكي؟ هاهاهاها يا بشمهندس طارق زود البنزين ماتقلقش".



- الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب - القاهرة - ٢٩ يوليه ٢٠١٨م -

- الكاريكاتير ل- أنديل بتاريخ ٢٩ يوليه ٢٠١٧م pic.twitter.com/qRNgp8nK9z — Ahmed Noh (@a7ma_no7) ٢٩ يوليو ٢٠١٨

"فقاسة دجاج" في مؤسسة الكهرباء بلبنان

قد يكون مشهد تربية الدواجن داخل مؤسسة عمومية مشهدا عاديا في السينما وقد يذكر البعض بفيلم " التجربة الدنماركية " للفنان عادل إمام.

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لكن المشهد تحول إلى حقيقة بعد العثور على " فقاسة " وأعشاش دجاج في مرأب مؤسسة الكهرباء بلبنان، وفقا لما ذكرته الصحفية اللبنانية رشا أبو زكي.

وكانت الصحفية نشرت عبر صفحتها على فيسبوك منشورا كشفت فيه بالصور عن وجود حضانة دجاج داخل المؤسسة.

وقوبل الخبر بموجة من السخرية وعبر مغردون عن استغرابهم وطالبوا بفتح تحقيق في هذه "الفضيحة".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @wissam45153910 بين المزح والجد الفقاسة بشركة الكهربا هيي الوحيدة المنتجة...

عقبال معمل نبيذ بالخارجية ونسمّيه "خسارة".. — wissam Abi chakra (@wissam45153910) ٣٠ يوليو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Lebanonnewsonl2 سمعنا أن التفتيش المركزي وجد داخل حرم مؤسسة "كهرباء لبنان" أقفاص طيور وقن دجاج؟ هل اصبحت ابنية الدولة مزرعة ؟؟؟؟السؤال نضعه برسم المعنيين. pic.twitter.com/hcHROhQhBo — Lebanon news online (@Lebanonnewsonl2) ٢٧ يوليو ٢٠١٨

#بلاتر_يفضح_رشاوي_قطر_للفيفا

أعادت تغريدة جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، النقاش حول ملف قطر في تنظيم المونديال 2020.

فقد كشف بلاتر أن "تدخلات سياسية" من رئيس دولة أوروبية ساعدت في حصول الدوحة على تنظيم كأس العالم 2022.

وغرد بلاتر قائلا: "أخبار سيئة قطر متهمة بتشويه ملفات الدول المنافسة! الحقيقة هي أن قطر فازت بعد تدخل سياسي من الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي ونائب رئيس الفيفا بلاتيني".

وكانت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية قد كشفت مؤخرا عن حصولها على وثائق مسربة، تفيد بأن قطر كلفت شركة علاقات عامة أمريكية بتشويه صورة المنافسين لها، خاصة الولايات المتحدة وأستراليا.

وانقسمت الآراء حول تغريدة بلاتر ومقال صنداي تايمز، إذ رأى قسم من المغردين أن المقال عرى ما نعتوه بفساد قطر، إلا أن تعليقات أخرى اعتبرته تحريضا يهدف إلى إحراج السلطات القطرية وسرقة حق تنظيم المونديال من العرب.