سعودي "يفر من إسرائيلي إلى إيراني" وعلاقة السيسي بتحدي الكيكي
سعودي "يفر من إسرائيلي إلى إيراني"، والسيسي يعلق على تحدي الكيكي، واكتشاف حضانة دجاح في مؤسسة كهرباء لبنان، وجدل حول تغريدة بلاتر بشأن مونديال قطر 2022، من أبرز المواضيع التي شدت انتباه المغردين العرب.
"فر من إسرائيلي فوقع في إيراني"
تفاعل نشطاء سعوديون مع مقطع فيديو يظهر طالبا سعوديا وهو يبتعد عن طالب إسرائيلي اصطف بجانبه خلال مراسم تقليد الفائزين في أولمبياد الكيمياء الدولي.
فقد تحاشى الطالب السعودي، بدر سلمان الملحم، الوقوف بجانب المشارك الإسرائيلي الذي كان يحمل علم بلاده وانتقل إلى الطرف الآخر من الصف لتقوده الصدفة إلى جانب طالب إيراني.
أشاد المغردون بتصرف الملحم واعتبروه دليلا على ترسخ وثبات القضية الفلسطينية في وجدان الشباب السعودي.
وتابع مغردون بأن الملحم قدم صورة مخالفة للسياسة الرسمية السعودية التي تنفر من إيران وتقترب سرا من إسرائيل، حسب قولهم.
يذكر أن الملحم أحرز ميدالية فضية في الأولمبياد الدولي الذي اختتم الأحد 29 يوليو/ تموز في التشيك وسلوفاكيا.
السيسي و الكيكي و الوقود
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر جدلا عقب تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي على هاشتاغ "ارحل يا سيسي" الذي يطالبه بالرحيل.
فقد أعرب الرئيس المصري عن حزنه من انتشار هاشتاغ "ارحل يا سيسي"، في الوقت الذي يسعى فيه جاهدا لتطبيق إصلاحات يقول إنها ستنتشل مصر من الفقر.
وقال السيسي بلغة عامية مفهومة "أنا بحاول أخرج مصر من دولة العوز ، وفي الآخر يطلعوا هاشتاغ #ارحل_يا_سيسي، أزعل ولا مزعلش"
وجاءت تصريحات السيسي في جلسة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات الدورة السادسة للمؤتمر الوطني للشباب الذي انطلق في جامعة القاهرة انطلق السبت واختتم أمس الأحد 29 يوليو /تموز.
وفي الوقت الذي استقبل فيه البعض تصريح السيسي بالترحيب تسابق آخرون على نشر المزيد من التعليقات عبر نفس الهاشتاغ، في حين انطلق نقاش آخر حول تعليق الرئيس المصري على تحدي الكيكي.
وقال السيسي أمس الأحد: "عاوزكم تكونوا معها هي (الدولة).. مش مع العربيات بتعملوا تحدي الكيكي".
وأضاف ساخرا موجها كلامه لوزير البترول: "يا مهندس طارق.. زود البنزين لا تقلق".
بعض المغردين بأسلوب الرئيس المصري ووصفوه بـ "خفيف الظل" وثمنوا انجازاته، إلا أن آخرين انتقدوا تعليقه واعتبروه استخفافا بمعاناة المصريين، قائلين إن تصريحاته كشفت عن اتساع الفجوة بين النظام والمواطنين، في حين وانبرى البعض الآخر في مقارنة أسلوبه الخطابي بغيره من الرؤساء الذين حكموا مصر.
"فقاسة دجاج" في مؤسسة الكهرباء بلبنان
قد يكون مشهد تربية الدواجن داخل مؤسسة عمومية مشهدا عاديا في السينما وقد يذكر البعض بفيلم " التجربة الدنماركية " للفنان عادل إمام.
لكن المشهد تحول إلى حقيقة بعد العثور على " فقاسة " وأعشاش دجاج في مرأب مؤسسة الكهرباء بلبنان، وفقا لما ذكرته الصحفية اللبنانية رشا أبو زكي.
وكانت الصحفية نشرت عبر صفحتها على فيسبوك منشورا كشفت فيه بالصور عن وجود حضانة دجاج داخل المؤسسة.
وقوبل الخبر بموجة من السخرية وعبر مغردون عن استغرابهم وطالبوا بفتح تحقيق في هذه "الفضيحة".
#بلاتر_يفضح_رشاوي_قطر_للفيفا
أعادت تغريدة جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، النقاش حول ملف قطر في تنظيم المونديال 2020.
فقد كشف بلاتر أن "تدخلات سياسية" من رئيس دولة أوروبية ساعدت في حصول الدوحة على تنظيم كأس العالم 2022.
وغرد بلاتر قائلا: "أخبار سيئة قطر متهمة بتشويه ملفات الدول المنافسة! الحقيقة هي أن قطر فازت بعد تدخل سياسي من الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي ونائب رئيس الفيفا بلاتيني".
وكانت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية قد كشفت مؤخرا عن حصولها على وثائق مسربة، تفيد بأن قطر كلفت شركة علاقات عامة أمريكية بتشويه صورة المنافسين لها، خاصة الولايات المتحدة وأستراليا.
وانقسمت الآراء حول تغريدة بلاتر ومقال صنداي تايمز، إذ رأى قسم من المغردين أن المقال عرى ما نعتوه بفساد قطر، إلا أن تعليقات أخرى اعتبرته تحريضا يهدف إلى إحراج السلطات القطرية وسرقة حق تنظيم المونديال من العرب.