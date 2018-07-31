ارحل_ياكيكي يتصدر تويتر في مصر والملك سلمان يقضي عطلته في نيوم

موضوعات متنوعة استوقفت النشطاء العرب، أهمها، زيارة الملك السعودي إلى نيوم، وظهور هاشتاغ "ارحل يا كيكي"، وعراقيون يردون على قرار تجميد صلاحيات وزير الكهرباء، والأردنيون غاضبون من سفر المطربة أحلام إلى البتراء على متن طائرة عسكرية.

#الملك_سلمان_في_نيوم... لماذا؟

مصدر الصورة Mikhail Svetlov

تفاعل مغردون سعوديون عبر مجموعة هاشتاغات مع زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مدينة نيوم حيث سيقضي عطلته الصيفية.

طرح قرار الملك السعودي تساؤلات عديدة حول أسباب اختياره منطقة لا تزال قيد البناء لقضاء عطلته عوضا عن طنجة المغربية أو الريفيرا الفرنسية التي اعتاد زيارتهما.

وأرجع نشطاء الأمر إلى ما أسموه بـ "التوتر الصامت" بين الرياض والرباط، في أعقاب تصويت السعودية ضد ملف المغرب لاستضافة بطولة كأس العالم 2026.

من جهة أخرى، رأى البعض في اختيار الملك لنيوم كوجهة للاستجمام رسالة مفادها أنه جاد في تغيير وجه المملكة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @fdeet_alnssr #نيوم



-قالوا ان المشروع وهمي ولن يتم تنفيده

-قالوا ان المشروع استحالة تنفيذة على الواقع

-قالوا ان المشروع دعاية سياسية وتبذير للاموال



وفي اشهر .. الحلم نراه على الواقع بدء بالفعل

وألملك اول من يزوره وكانه يقول لهم :



السعودية تفعل وانتم تقولون

السعودية تبني وانتم تلطمون — بن عويد #2030 🇸🇦 (@fdeet_alnssr) ٣٠ يوليو ٢٠١٨

ومشروع "نيوم"، هو منطقة خاصة ممتدة بين السعودية والأردن و مصر.وسيضم قصورا وقرى سياحية.

وتسعى السعودية من خلال المشروع إلى أن تصبح وجهة تجمع أفضل الشركات العالمية.

ورجحت رويترز أن يكون تشييد بعض تلك القصور قد اكتمل.

وقد أعلن ولي العهد محمد بن سلمان العام الماضي عن خطط لبناء مدينة نيوم بتكاليف قد تصل إلى 500 مليار دولار.

#ارحل_ياكيكي

مصدر الصورة ullstein bild Dtl.

لم تمض عدة أيام على تعليق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هاشتاغ #ارحل_يا_سيسي، حتى ظهر هاشتاغ جديد يحمل عنوان #ارحل_ياكيكي.

واحتل الهاشتاغ مراكز متقدمة في لائحة الهاشتاغات الأكثر تداولا في عدد من الدول العربية مثل مصر و السعودية ثم الكويت. وقد سجل أكثر من 11 ألف تغريدة.

اقتبس الهاشتاغ هذه المرة من إجابة السيسي على أسئلة الحاضرين في المؤتمر الوطني للشباب الذي عقد بجامعة القاهرة.

فخلال جوابه على أحد الأسئلة، دعا السيسي الشباب إلى الاصطفاف مع الدولة ثم عقب قائلا "قاعدين تركبوا العربيات وكيكي ومش كيكي".

ثم خاطب وزير البترول ضاحكا:"يا مهندس طارق زود البنزين ما تقلقش".

ويبدو أن تصريح السيسي الذي وصفه البعض بالطريف، لم يعجب قطاع آخر من المغردين فسجلوا غضبهم عبر هاشتاغ " ارحل يا كيكي".

ويقول مغردون أن كلمة "ارحل" أصبحت كلمة مفتاحية للتعبير عن الرفض والاحتجاج في العالم الافتراضي في مصر.

يذكر أن هاشتاغ #ارحل_يا_سيسي عاود الانتشار مرة أخرى بعد أكثر من شهر على ظهوره لأول مرة.

ويأتي هذا بعدما أعرب الرئيس المصري عن حزنه لا نتشار هذا الهاشتاغ الذي "يجازي الحسنة بالسيئة ويقلل من جهوده في إخراج المصريين من حالة العوز".

وعلى إثرها ، أطلق مغردون #حقك_علينا_يا_سيسي للتعبير عن حبهم للسيسي وللإشادة بإنجازاته، في حين أطلق آخرون هاشتاغ #ازعل_يا_سيسي.

#يكفي_استهتارا_بالشعب في العراق

يرد مغردون عراقيون عبر هاشتاغ #يكفي_استهتارا_بالشعب على قرار تجميد صلاحيات وزير الكهرباء العراقي المهندس قاسم الفهداوي بعد أسابيع من احتجاجات متواصلة كان تحسين ملف الكهرباء أحد أبرز مطالبها.

مصدر الصورة AHMAD AL-RUBAYE

انطلق الهاشتاغ كشعار رفع خلال المظاهرات التي جابت شوارع المدن العراقية، ثم تحول إلى حملة الكترونية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @HaiderAlAbadi رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي يأمر بسحب يد وزير الكهرباء على خلفية تردي خدمات الكهرباء ولحين اكمال التحقيقات

PM Al-Abadi orders the suspension of the Electricity Minister due to poor performance of the sector — Haider Al-Abadi (@HaiderAlAbadi) ٢٩ يوليو ٢٠١٨

و وصف مغردون قرار تجميد صلاحيات الوزير بالفارغ، قائلين إنه لن يغير من واقع الأمر واتهموا السياسيين بالتلاعب بالشعب من خلال إطلاق الوعود الكاذبة.

ويرى نشطاء ومغردون أن الحكومات المتعاقبة على حكم العراق بعد 2003 فشلت في توفير الحياة الكريمة للشعب.

وتشارك المغردون فيديوهات تعبر عن الوضع الحالي في العراق ودعوا في الوقت ذاته إلى مواصلة الاحتجاجات حتى تحقق مطالبهم المتمثلة بتوفير فرص عمل و تحسين الخدمات الأساسية.

من ناحية أخرى، عبر مغردون عن تضامنهم مع مقدمة البرامج حنان مهدي التي طردت من عملها في قناة العراقية لمشاركتها في المظاهرات.

أحلام تثير جدلا في الأردن

أثارت زيارة المطربة الإماراتية أحلام، إلى مدينة البتراء الأردنية جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ وصلت إلى المنطقة على متن مروحية تابعة للجيش الأردني.

واستنكر نشطاء أردنيون هذا التصرف، وطالبوا الجهات المعنية بتوضيح تفاصيل الرحلة والسبب الذي دفعها لاستئجار مروحية عسكرية خاصة لأحلام.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @waheedhend303 سبق ان زار اوباما البتراء ولم نسمع بهذا الضجيج

ولو زارت احلام البتراء بدون وبدون حراسات وطيارات وتفعالت مع الزوار وتصورت معهم بشكل عفوي كان افضل بكثير

ومع ذلك اهلا بزوار الاردن جميعا — وحيد العمري (@waheedhend303) ٣٠ يوليو ٢٠١٨

من جهتها، قالت وزارة الثقافة الأردنية إن نقل المطربة أحلام بطائرة عسكرية لم يكن مرتبا بل تصادف مع رحلة لنقل مجموعة عسكريين إلى مدينة البتراء.

وجاءت زيارة أحلام إلى مدينة البتراء، بعد مشاركتها في حفل غنائي ضمن مهرجان جرش.