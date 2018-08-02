قضايا اليوم: ردود فعل واسعة على تغريدة احتجاز محمد محسوب، الوزير المصري السابق بحكومة محمد مرسي، في إيطاليا، وانتشار هاشتاغ #اي_تطبيق_تواصل_اكثر_اشاعات في الخليج، والمغردون المصريون يناقشون اسباب انتشار الطلاق في بلدهم.

محمد محسوب

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نبدأ تقريرنا اليوم من مصر حيث اثارت تغريدة لوزير مصري سابق تحدث فيها عن اعتقاله في إيطاليا ردود فعل واسعة.

وغرد محمد محسوب الذي كان أحد وزراء حكومة هشام قنديل إبان فترة حكم الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في 2012 مساء الأربعاء كاتبا: " الشرطة الإيطالية تحتجزني منذ ٣ ساعات قرب مدينة كاتانيا بطلب من السلطة المصرية لتسليمي.. وترفض الإفصاح عن التهم الموجهة لي.."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MohammedMAHSOOB الشرطة الإيطالية تحتجزني منذ ٣ ساعات قرب مدينة كاتانيا بطلب من السلطة المصرية لتسليمي..

وترفض الإفصاح عن التهم الموجهة لي.. — Mohamed MAHSOOB (@MohammedMAHSOOB) ١ أغسطس ٢٠١٨

وندد عدد من الشخصيات المصرية البارزة باحتجاز السلطات الإيطالية لمحسوب كما جاء في تغريدته.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @waiel65 عانت إيطاليا عقوداً حتى تخلصت من الفاشية، ثم عادت لتكون داعمة وراعية للفاشية الصاعدة في مصر.

احتجاز المعارض المصري محمد محسوب عار على إيطاليا — wael kandil (@waiel65) ١ أغسطس ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @YZaatreh احتجاز إيطاليا لـ #محمد_محسوب جريمة قانونية وأخلاقية. هو ليس مجرما حتى يُعامل على هذا النحو ويتم الحديث عن تسليمه، بل وزير سابق ومعارض سياسي يستحق الاحترام. فليطلق سراحه فورا، وعلى الأحرار أن يتحركوا سريعا في كل اتجاه نصرة للرجل. — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) ٢ أغسطس ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AymanNour رسالتي للسيده #إمابانينو

عضو البرلمان الأوروبي

ووزيره الخارجيه الايطاليه السابقه



دافعتي مشكوره عن حريتي أثناء اعتقالي وأنشأت صفحه بنفسك لهذا الغرض

ولم أكن شرفت وقتها بلقائك

فبحق القيم المشتركه التي جمعتنا

أدعوك وحزبك وكل الرموز الحره في ايطاليا

للدفاع عن حريه#محمد_محسوب — Ayman Nour (@AymanNour) ٢ أغسطس ٢٠١٨

وغرد احمد البقري وهو نائب رئيس اتحاد طلاب مصر أن محاميا تمكن من الوصول إلى محسوب.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AhmedElbaqry وصل المحامي منذ قليل إلي د. #محمد_محسوب وبانتظار العرض على قاضي جزئي ويكون للدكتور حق الطعن.. وان شاء الله يخرج بالف سلامة — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) ٢ أغسطس ٢٠١٨

وظهر مقطع مصور لمحسوب وهو يؤكد فيه اعتقاله، واضاف انه تم توجيه عدد من التهم إليه واصفا إياها بالملفقة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @zeintawfik الشرطة الإيطالية تحتجز الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية السابق وأستاذ القانون الدستوري وأحد أبرز وجوه المعارضة المصرية بطلب من #مصر. التحرك سريعا من كل المحامين الشرفاء في إيطاليا وأوروبا ضروري لمنع تسليمه. pic.twitter.com/mRlcidv2Rt — Zein Tawfik (@zeintawfik) ١ أغسطس ٢٠١٨

وتصدر هاشتاغ حمل اسم محمد محسوب قائمة اكثر الهاشتاغات تداولا في مصر صباح الخميس، وورد عليه أكثر من 10 آلاف تغريدة على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية.

#اي_تطبيق_تواصل_اكثر_اشاعات

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وفي الخليج انتشر هاشتاغ #اي_تطبيق_تواصل_اكثر_اشاعات، استخدمه المغردون لمناقشة دور تطبيقات التواصل الاجتماعي في نشر شائعات او اخبار زائفة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @SouadALshammary #اي_تطبيق_تواصل_اكثر_اشاعات

الواتس اب #واتساب

بيئة خصبة للشائعات وترويج الأفكار الهدامة ورفع اوالتشبيح ع أشخاص بعينهم

لأنه بعيد عن المراقبة اولا

بيئة مغلقة

يستخدمة محدودي الفكر والوعي

اذا واجهت بعض الصديقات ونبهتها من إرسال شيء وشرحت لها السبب

الرد دائم.. اش دراني جاني ورسلته😕 — سعاد الشمري (@SouadALshammary) ٢ أغسطس ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Graayd12 #اي_تطبيق_تواصل_اكثر_اشاعات تويتر صاير كله اعلانات للوزن والتخسيس قالب قناة الاماكن

الواتس اغلبه اشاعات وتخويف ب احاديث ليست موثوقه

السناب كله فاشينستات كذابات — غرايد🇸🇦 (@Graayd12) ٢ أغسطس ٢٠١٨

وانتشر الهاشتاغ في السعودية ليظهر في نحو أربعة آلاف تغريدة على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية.

#اسباب_الطلاق_في_مصر

ونعود إلى مصر حيث يناقش المغردون أسباب الطلاق من وجهة نظرهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mohamadalazhary #اسباب_الطلاق_في_مصر

استرجال الزوجة وضعف الزوج، وتدخل الأهل فى الاختيارات، والاهتمام الزائد من الأم بأخبار ولدها أو بنتها، مع النظر لظروف الغير وعقد المقارنات والانفاق بسفه أو بحرص زائد، ومقابلة الزوج للمطالب المادية بالعنف اللفظى يؤدى ذلك كله إلى الطلاق! — محمد سعد الأزهري (@mohamadalazhary) ١ أغسطس ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Mady_Radwan إجمالاً: عدم التوافق النفسي والثقافي والمادي والجنسي وعدم القدره علي التكيف مع الاختلاف ف الحاجات دي نظراً للجهل او عدم الرغبه ف تقليل الفرق دا مفيش حد فيهم عنده رغبه انه يضحي بحاجه عشان يقرب من التاني ومستني التاني يتنازل عشانه محدش فهمهم قدسية الحياه زوجيه✋#اسباب_الطلاق_فى_مصر — ⛽️بتاع_الجاز🔥 (@Mady_Radwan) ١ أغسطس ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @p4n66 #اسباب_الطلاق_فى_مصر

دلوقتي الطلاق بقى اكتر من الجواز

وده يرجع لعدم احتمال مسئولية حياه جديدة بايجابيتها وسلبيتها

اسهل حل بقى الطلاق للأسف

ولا حب نافع ولا جواز صالونات نافع

معنى كده العيب فيكوا انتوا — 👑➿ PRINCESS ➿👑 (@p4n66) ١ أغسطس ٢٠١٨

بينما تناول عدد من المستخدمين القضية بنبرة من السخرية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @p4n66 #اسباب_الطلاق_فى_مصر

دلوقتي الطلاق بقى اكتر من الجواز

وده يرجع لعدم احتمال مسئولية حياه جديدة بايجابيتها وسلبيتها

اسهل حل بقى الطلاق للأسف

ولا حب نافع ولا جواز صالونات نافع

معنى كده العيب فيكوا انتوا — 👑➿ PRINCESS ➿👑 (@p4n66) ١ أغسطس ٢٠١٨

وانتشر الهاشتاغ ليظهر في اكثر من سبعة آلاف تغريدة.