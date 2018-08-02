ردود فعل واسعة على تغريدة احتجاز الوزير المصري السابق محمد محسوب في إيطاليا
قضايا اليوم: ردود فعل واسعة على تغريدة احتجاز محمد محسوب، الوزير المصري السابق بحكومة محمد مرسي، في إيطاليا، وانتشار هاشتاغ #اي_تطبيق_تواصل_اكثر_اشاعات في الخليج، والمغردون المصريون يناقشون اسباب انتشار الطلاق في بلدهم.
محمد محسوب
نبدأ تقريرنا اليوم من مصر حيث اثارت تغريدة لوزير مصري سابق تحدث فيها عن اعتقاله في إيطاليا ردود فعل واسعة.
وغرد محمد محسوب الذي كان أحد وزراء حكومة هشام قنديل إبان فترة حكم الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في 2012 مساء الأربعاء كاتبا: " الشرطة الإيطالية تحتجزني منذ ٣ ساعات قرب مدينة كاتانيا بطلب من السلطة المصرية لتسليمي.. وترفض الإفصاح عن التهم الموجهة لي.."
وندد عدد من الشخصيات المصرية البارزة باحتجاز السلطات الإيطالية لمحسوب كما جاء في تغريدته.
وغرد احمد البقري وهو نائب رئيس اتحاد طلاب مصر أن محاميا تمكن من الوصول إلى محسوب.
وظهر مقطع مصور لمحسوب وهو يؤكد فيه اعتقاله، واضاف انه تم توجيه عدد من التهم إليه واصفا إياها بالملفقة.
وتصدر هاشتاغ حمل اسم محمد محسوب قائمة اكثر الهاشتاغات تداولا في مصر صباح الخميس، وورد عليه أكثر من 10 آلاف تغريدة على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية.
#اي_تطبيق_تواصل_اكثر_اشاعات
وفي الخليج انتشر هاشتاغ #اي_تطبيق_تواصل_اكثر_اشاعات، استخدمه المغردون لمناقشة دور تطبيقات التواصل الاجتماعي في نشر شائعات او اخبار زائفة.
وانتشر الهاشتاغ في السعودية ليظهر في نحو أربعة آلاف تغريدة على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية.
#اسباب_الطلاق_في_مصر
ونعود إلى مصر حيث يناقش المغردون أسباب الطلاق من وجهة نظرهم.
بينما تناول عدد من المستخدمين القضية بنبرة من السخرية.
وانتشر الهاشتاغ ليظهر في اكثر من سبعة آلاف تغريدة.