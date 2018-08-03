مغردون يسألون : قصف الحديدة غارات سعودية أم قذائف حوثية؟

قضايا اليوم: تصدر المشهد اليمني حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن لقي عشرون شخصا على الأقل مصرعهم في غارات جوية شنتها قوات التحالف، تفاعل عدد من الدول العربية مع هاشتاغ #العدو_الحقيقي_هو، وذكرى غزو العراق للكويت كانت حديث المغردين الكويتيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

اليمن

مصدر الصورة Getty Images Image caption غارات جوية على الحديدة

تصدر المشهد اليمني حديث مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد أن لقي عشرون شخصا على الأقل مصرعهم وجُرح العشرات في غارات جوية شنتها قوات التحالف بقيادة السعودية على مدينة الحديدة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @baseem_aljenani #الجناني



عشرات الشهداء والجرحى في جريمة بشعها أرتكبها طيران التحالف قبل قليل بحق مواطنين مدنيين تحولت جثتهم لأشلاء كانوا في سوق السمك وأمام بوابة مستشفى الثورة بالحديدة .



بنك الدم في مستشفى الثورة يطلق نداء عاجل للتبرع بالدم فعلى الأخوة المواطنين التوجه للتبرع.#اليمن#الحديدة — بسيم الجناني #اليمن (@baseem_aljenani) ٢ أغسطس ٢٠١٨

ونفى العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، تنفيذ التحالف أي غارات جوية على الحديدة، متهما الحوثيين بالوقوف وراء مقتل مدنيين بالحديدة.

وأطلق مغردون هاشتاغ #اليمن الذي احتل مركزا متقدما على قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في عدد من الدول العربية حاصدا أكثر من 17 ألف تغريدة. كما وظهرت كلمة اليمن في أكثر من 44 ألف تغريدة، عبر من خلالها المستخدمون عن غضبهم من الحرب المستمرة في اليمن.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ELHAMBADER1 في #اليمن لايمكن الاستمرار بالقول باستهداف خاطىء مدة 4 سنوات حصيلتها مئات آلاف الأرواح من المدنيين الأبرياء في حرب يشنها تحالف الشر بدعوى محاربة "جماعة صغيرة ".#التحالف_العربي

عليكم غضب الله — إلهام بدر#آل_قطر (@ELHAMBADER1) ٢ أغسطس ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @moh_rawdan_ye رسالتي الى القوة الصاروخية بالنيابة عن أحرار وشرفاء #اليمن أقول



كم نحن بحاجة الى سماع صراخ وبكاء الإعراب بني سعود وعيال زايد جرى الألم الذي تلحقة بهم البراكين اليمانية بعد زيارتها لعواصمهم ومنشآتهم



صراخهم يشفي صدورنا المجروحة من مشاهد المجازر التي يرتكبها طيرانهم بحق المدنيين. — محمد بن روضان خولان (@moh_rawdan_ye) ٢ أغسطس ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @TawakkolKarman مجزرة جديدة يرتكبها اليوم طيران التحالف السعودي الاماراتي الاجرامي

بغارة على ميناء صيد وسوق للأسماك في الحديدة تسفر عن استشهاد واصابة العشرات من المواطنين،

يا أوغاد العصر لن تذهب جرائمكم ومجازركم بحق اليمنيين دون حساب ودون تبعات ولن تفلتوا من العقاب — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) ٢ أغسطس ٢٠١٨

وفي المقابل اعتبر آخرين أن التحالف لا علاقة له بما حدث في الحديدية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Damajalsunna ميليشيا الحوثي تقصف المدنين وقناة الجزيرة تتهم التحالف العربي وماذا بعد ؟؟ — دماج (@Damajalsunna) ٢ أغسطس ٢٠١٨

ونشرت اللجنة الدولية للصليب الاحمر في اليمن على صفحتها في فيسبوك قائلة :" قامت اللجنة الدولية للصليب الاحمر بارسال مواد جراحية تكفي لعلاج 50 جريحا الى مستشفى الثورة في #الحديدة المدعوم من منظمتنا بعد استهداف محيطه اليوم".

وكانت الأمم المتحدة قد حذرتعلى صفحتها في تويتر أن الأزمة الإنسانية في اليمن هي الأسوأ في العالم، و يحتاج 11 مليون طفل يمني للحماية والمساعدة الإنسانيّة.

#العدو_الحقيقي_هو

ومن اليمن إلى عدد من الدول العربية التي تفاعلت مع هاشتاغ #العدو_الحقيقي_هو الذي انتشر بشكل كبير في السعودية والإمارات وعمان والكويت ومصر والعراق ولبنان، حاصدا أكثر من 38 ألف تغريدة.

واختلف المغردون حول اسم العدو، فمنهم من نظر إليه من زاوية اجتماعية قائلا :"عدونا الحقيقي هو الجهل، الجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به"

ومنهم من ذهب إلى السياسة، فقال :" العدو الحقيقي هو مشروع لإحباط الشباب السعودي وشحنه بالطاقة السلبية ضد كل جميل في وطنه، صنّاع المشروع مكشوفون لشعبنا الذي لا تنطلي عليه رسائلهم الفاشلة، هم ظنوا بسهولة زعزعة أمننا وتماسكنا."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Abdulrhman_Bher #العدو_الحقيقي_هو مشروع لإحباط الشباب السعودي وشحنه بالطاقة السلبية ضد كل جميل في وطنه، صنّاع المشروع مكشوفون لشعبنا الذي لا تنطلي عليه رسائلهم الفاشلة، هم ظنوا بسهولة زعزعة أمننا وتماسكنا. نتفق أنهم يملكون كفاءات (بشرية/ تقنية) لكنها كفاءة ارتزاق، فخابوا وخابت مساعيهم🇸🇦❤️ pic.twitter.com/CnJTst91Rm — عبدالرحمن بحير (@Abdulrhman_Bher) ٢ أغسطس ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @R_0mo0 #العدو_الحقيقي_هو العلمانيين والليبراليين والنسويات هؤلا أهم مالديهم مصالحهم ومطالبهم الغير شرعية

عدونا ليس الحوثي ولا إيران لأنهم مكشوفين ولنا معروفين

الليبرالية وأذنابهم بيننا متغلغلين بالمجتمع هم أشد عداوة لنا. — ريما الشمري. (@R_0mo0) ٢ أغسطس ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @alshref1986 #العدو_الحقيقي_هو



من يطالب بفصل الدوله عن الدين

هو من يطالب بإلغاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

هو من يطالب بالاختلاط بين الرجال والنساء هو من يحارب العلماء والدعاة هو من يطالب بتمييع الدين هو من يطالب بالمجاهره بالمعاصي هو من يطالب بعدم إقفال المحلات وقت الصلاة الخ — احمد الشريف (@alshref1986) ٢ أغسطس ٢٠١٨

#ذكري_الغزو_العراقي_الغاشم

وأخيرا إلى الكويت حيث أطلق مغردون كويتيون هاشتاغ #ذكري_الغزو_العراقي_الغاشم والذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في الكويت حاصدا أكثر من 26 ألف تغريدة استذكر خلالها المغردون أيام الحرب والمعانة التي عانها الشعب الكويتي.