مغردون يسألون : قصف الحديدة غارات سعودية أم قذائف حوثية؟
قضايا اليوم: تصدر المشهد اليمني حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن لقي عشرون شخصا على الأقل مصرعهم في غارات جوية شنتها قوات التحالف، تفاعل عدد من الدول العربية مع هاشتاغ #العدو_الحقيقي_هو، وذكرى غزو العراق للكويت كانت حديث المغردين الكويتيين على مواقع التواصل الاجتماعي.
اليمن
تصدر المشهد اليمني حديث مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد أن لقي عشرون شخصا على الأقل مصرعهم وجُرح العشرات في غارات جوية شنتها قوات التحالف بقيادة السعودية على مدينة الحديدة.
ونفى العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، تنفيذ التحالف أي غارات جوية على الحديدة، متهما الحوثيين بالوقوف وراء مقتل مدنيين بالحديدة.
وأطلق مغردون هاشتاغ #اليمن الذي احتل مركزا متقدما على قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في عدد من الدول العربية حاصدا أكثر من 17 ألف تغريدة. كما وظهرت كلمة اليمن في أكثر من 44 ألف تغريدة، عبر من خلالها المستخدمون عن غضبهم من الحرب المستمرة في اليمن.
وفي المقابل اعتبر آخرين أن التحالف لا علاقة له بما حدث في الحديدية.
ونشرت اللجنة الدولية للصليب الاحمر في اليمن على صفحتها في فيسبوك قائلة :" قامت اللجنة الدولية للصليب الاحمر بارسال مواد جراحية تكفي لعلاج 50 جريحا الى مستشفى الثورة في #الحديدة المدعوم من منظمتنا بعد استهداف محيطه اليوم".
وكانت الأمم المتحدة قد حذرتعلى صفحتها في تويتر أن الأزمة الإنسانية في اليمن هي الأسوأ في العالم، و يحتاج 11 مليون طفل يمني للحماية والمساعدة الإنسانيّة.
#العدو_الحقيقي_هو
ومن اليمن إلى عدد من الدول العربية التي تفاعلت مع هاشتاغ #العدو_الحقيقي_هو الذي انتشر بشكل كبير في السعودية والإمارات وعمان والكويت ومصر والعراق ولبنان، حاصدا أكثر من 38 ألف تغريدة.
واختلف المغردون حول اسم العدو، فمنهم من نظر إليه من زاوية اجتماعية قائلا :"عدونا الحقيقي هو الجهل، الجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به"
ومنهم من ذهب إلى السياسة، فقال :" العدو الحقيقي هو مشروع لإحباط الشباب السعودي وشحنه بالطاقة السلبية ضد كل جميل في وطنه، صنّاع المشروع مكشوفون لشعبنا الذي لا تنطلي عليه رسائلهم الفاشلة، هم ظنوا بسهولة زعزعة أمننا وتماسكنا."
#ذكري_الغزو_العراقي_الغاشم
وأخيرا إلى الكويت حيث أطلق مغردون كويتيون هاشتاغ #ذكري_الغزو_العراقي_الغاشم والذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في الكويت حاصدا أكثر من 26 ألف تغريدة استذكر خلالها المغردون أيام الحرب والمعانة التي عانها الشعب الكويتي.