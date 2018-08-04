جدل واسع بعد فيديو يظهر مذيعة تستجوب "أطفال التهريب" في مصر و مغردون يطالبون بـ إسقاط المهور" وجدل بعد شجار بالسيوف داخل مستشفى مغربي.

قصة "أطفال التهريب" تعيد النقاش حول عمالة الأطفال

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لا تزال قضية "أطفال التهريب" موضوع جدال على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر لليوم الثاني على التوالي.

وكانت مقابلة أجريت مع مجموعة أطفال في محافظة بورسعيد على خلفية إيقافهم بتهمة تهريب بضائع أجنبية، قد أثارت موجة انتقادات لاذعة بسبب طريقة حوار المذيعة معهم.

وتظهر المذيعة في الفيديو وهي توبخ الأطفال وتنصحهم بالعمل في الاستثمار وقطاع النظافة عوضا عن التهريب لأنه "حرام"، وفق قولها.

وأعرب نشطاء عن تعاطفهم مع الأطفال خاصة بعدما رد أحدهم على أسئلة المذيعة، قائلا "50 جنيه تجيب إيه ، أنا باخد 150 جنيه ، إنتي محساش بالناس " .

وأطلق مغردون هاشتاغ "أطفال التهريب" استنكروا من خلاله تصرف المذيعة والقناة واعتبروه مخالفا لأخلاقيات المهنة وانتهاكا صارخا لحقوق الطفل.

كما انتقد نشطاء المسؤولين في محافظة المدينة واتهموهم بالتشهير بالأطفال بدل مساعدتهم.

ووفقا لمواقع صحفية مصرية، فإن صفحة الرسمية لمحافظة بور سعيد نشرت فيديو المقابلة ثم حذفتها في وقت لاحق.

يذكر أن السلطات أعلنت إخلاء سبيل الأطفال الموقفين وفتحت تحقيقا في قضية تصويرهم.

في السياق ذاته، احتل هاشتاغ #ساويرس مركزا متقدما في لائحة الهاشتاغات الأكثر استخداما في مصر بعدما بادر نشطاء بإطلاق حملة تناشد الملياردر المصري بمساعدة الأطفال.

وعلى إثرها، أعلن نجيب ساويرس تدخله لحل الأزمة وتوفير عمل للأطفال حفاظا على مستقبلهم.

وطالب نشطاء بإيجاد حلول جذرية لقضية عمالة الأطفال واعتبروا أن حادثة أطفال التهريب في بورسعيد عكست قصص العديد من الأطفال في مصر الذين أجبرتهم الظروف على ترك مقاعد الدراسة للبحث عن عمل لإعالة أسرهم.

#سعوديين_مع_اسقاط_المهر1

انتشر هاشتاغ #سعوديين_مع_اسقاط_المهر1 على موقع تويتر في السعودية، في خطوة تعبر عن شكوى البعض من غلاء المهور.

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وأثار الهاشتاغ جدلا واسعا بين السعوديين، إذ انقسموا بين مؤيد ومعارض له ولكل منهم أسبابه ودوافعه.

ودعا البعض إلى إسقاط المهور في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة.

وعدد مغردون الانعكاسات السلبية للمغالاة في المهور والإسراف في تكاليف الزواج مستعينين بأحاديث دينية، وطالبوا الحكومات بسن قوانين تحدد سقفا للمهور، وتقارع التقاليد.

وفي الوقت الذي أشار فيه البعض إلى أن الهاشتاغ جاء ليرد على حملة إسقاط الوصاية على المرأة، رأى البعض في المطلب معارضة للشريعة، في حين رأى البعض الآخر في الهاشتاغ محاولة للتسخيف من جهد الحركة النسائية المطالبة بالمساواة.

من جهة أخرى، تنظر الناشطات إلى رفع المهور على أنه حماية للمرأة في المجتمعات الذكورية في حين اعتبرته أخريات إهانة للمرأة.

وظهر الهاشتاغ في أكثر من 12 ألف تغريدة.

جدل بعد شجار بالسيوف داخل مستشفى مغربي

تداول نشطاء مغاربة بكثافة مقطعا مصورا لشجار عنيف باستخدام الأسلحة البيضاء داخل أحد المستشفيات .

وأظهر الفيديو المتداول 3 شبان يحملون سيوفا ويلاحقون شابا آخر داخل بهو المستشفى وسط هلع وصراخ المرضى.

ويذكر أن الشرطة كدت أنها ألقت القبض على المشتبه به الرئيسي في الحادثة.

واستغرب مغردون حدوث هذا الأمر في وضح النهار داخل مؤسسة تعنى برعاية المرضى دون أن يشعر مرتكبها بالخوف أو بالتردد.

وتحفل مواقع التواصل الإجتماعي بمقاطع فيديو لمظاهر العنف في الأماكن العامة.

ويرجع مغردون انتشار ظاهرة العنف إلى عدة أسباب أبرزها التربية التي ينشأ عليها البعض و التغيرات المتسارعة التي تشهدها المجتمعات إضافة إلى تهميش الأفراد من خلال إفقادهم دورهم الأساسي في المجتمع.