أنباء عن إعدام تنظيم الدولة الإسلامية رهينة من السويداء السورية، وجدل بسبب تصريح لأحد الشيوخ حول الثورة على الحاكم، وانتقادات لآل الشيخ بسبب نادي بيراميدز.

انتقادات لآل الشيخ بسبب نادي بيراميدز

يتواصل اهتمام المصريين بالمباراة الأولى الذي جمعت نادي إنبي ونادي بيراميدز الذي يملكه رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ.

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فقد وجه مغردون انتقادات لاذعة لآل الشيخ عبر تدشين هاشتاغ احتل مرتبة متقدمة داخل مصر على موقع تويتر.

يأتي هذا بعدما هاجم آل الشيخ منتقدي نادي بيراميدز والنتيجة التي حققها في أول انتصار له في الدوري المصري، الجمعة 3 أغسطس/ آب، على فريق إنبي.

ويتهموا مغردون مصريون آل الشيخ إفساد الكرة المصرية عبر ضخ أموال لشراء نجاحات وهمية، وفق تعبيرهم.

ويحذر مغردون من أن نادي بيراميدز سيغيير وجه الكرة للأسوأ، إلا أن آخرين ينظرون إلى النادي على أنه مشروع صحي للكرة المصرية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @amgad_haroun متضايق من الهجوم علي #بيراميدز .. وشايف إن المصريين كد كده معظمهم بيشجع الأهلي علشان بيكسب علي طول مش أكتر.. ولو بيراميدز خد الدوري ولا بطولة أفريقيا الناس هتشجعه عادي وهيبقي ليه جمهور كبير كمان.. وده حصل في دوريات كتير قبل كده بالعكس سيطرة الأهلي كل المدة دي هي اللي بقيت غريبة — Moti-less (@amgad_haroun) ٥ أغسطس ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Omnia84984303 #سعوديه_لمي_شوالك

هاشتاج يدل على نجاح معالى المستشار تركى آل الشيخ وتجربة بيراميدز

الراجل ب يستثمر بفلوسه مأخدش فلوس من حد ولا أخد حق حد — Omnia (@Omnia84984303) ٤ أغسطس ٢٠١٨

مغردون: "#السويداء_لن_تركع"

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اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا صور وفيديوهات قيل إنها تظهر إعدام شاب من السويداء السورية.

ووفقا لنشطاء، فإن الفيديو يظهر "لحظة قيام تنظيم الدولة الإسلامية بإعدام شاب درزي يدعى مهند أبو عمار."

ونقلت وكالة رويترز عن المرصد السوري لحقوق الإنسان قوله إن " تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا أعدم رهينة من عدد من الرهائن الذين احتجزهم في هجوم على السويداء الخاضعة لسيطرة الحكومة الأسبوع الماضي."

ولم تتأكد بي بي سي بعد من صحة الفيديو و يتعذرعلينا نشره نظرا للمشاهد الصادمة الذي يحتويها.

وتناقل المغردون الفيديو عبر مجموعة هاشتاغات أبرزها #السويداء و "#السويداء_لن_تركع".

واستنكر النشطاء ما حدث لمهند، وطالبوا المنظمات الدولية بالتحرك سريعا لحماية أهالي السويداء وإنقاذ باقي الرهائن.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @sultan_elketbi فتي #السويداء القتيل عندما بدأت الحرب الأهلية في #سوريا كان في العاشرة بثاني مرحلة دراسية له وبدل ان يكون في هذه السنة اول جامعة أمسى قتيلا مفصول الرأس وهذا من سخريات البحث عن الحرية بشكل خاطئ والتمسك بالكرسي ولو على حساب ضياع وطن — sultan_elketbi (@sultan_elketbi) ٥ أغسطس ٢٠١٨

كما قدم مغردون قراءاتهم الخاصة في ما يجري في السويداء، فمنهم من يرى أن أحداث السويداء بينت أن التنظيم لا يزال متماسكا، في حين اعتبر آخرون ما يحدث دليلا على تخبط عناصر التنظيم المتبقية وقرب نهايتهم.

من جهة أخرى، أشار مغردون إلى أن ما يحدث في السويداء هو خطة معدة مسبقا من الحكومة السورية وروسيا تهدف للسيطرة على المنطقة الجنوبية بالكامل وللضغط على الدروز للالتحاق بالجيش.

جدل على تويتر بسبب "الخروج عن الحاكم"

أثار مقطع فيديو لرجل دين بارز سجالا واسعا بعد حديثه عن "الخروج عن الحاكم".

وفي مقطع متداول بكثافة على موقع توتير، ظهر الشيخ السعودي عبد العزيز الريس، وهو يقول: "تخيل لو أن ولي الأمر يخرج على شاشة التلفاز لمدة نصف ساعة يوميا وهو يزني ويشرب الخمر على الهواء مباشرة."

وأضاف "رغم هذا كله فلا يجوز الإنكار عليه علنا ولا مهاجمته بل يتوجب الدعاء له وجمع قلوب العامة عليه."

وقوبلت تصريحات الريس بالتنديد على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ وصف نشطاء كلامه بالمبتدع وطالبوا بمعاقبة مطلقي مثل تلك الفتاوى.

ويرى مغردون آخرون أن كلام الشيخ يأتي في إطار تسييس الفتاوى لخدمة الحكام وإضفاء هالة من القداسة على الحكومة في صفوف مواطنيهم.

في المقابل، برر آخرون كلام الريس مشيرين أن كلامه أخرج من سياقه.

ولم يعترض آخرون على الفكرة التي أراد الريس إيصالها لكنهم انتقدوا الأمثال التي استشهد بها.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Dhababalhijaz ليش تحطونها برأس عبدالعزيز الريس؟!!

فطاعة ولي الأمر واجبة كما ورد في صحيح مسلم:

" أسمع وأطع وإن ضرب ظهرك واخذ مالك".

فهل ظلم الناس وجلدهم وأخذ أموالهم غصبا..اهون من الزنا وشرب الخمر؟!

الاهم عدل الحاكم بين الرعية..ولا يهمنا ما يفعل من ذنوب لا تمس إلا شخصه...فهذه يحاسبه الله عليها — ضباب الحجاز (@Dhababalhijaz) ٤ أغسطس ٢٠١٨